Khánh Linh 'The Face' thừa nhận sửa mũi, niềng răng

Trước nghi án đã phẫu thuật thẩm mỹ, thí sinh đội Minh Tú thẳng thắn thừa nhận đã sửa mũi và niềng răng.

Nhan sắc Khánh Linh thay đổi trước và sau khi sửa mũi, niềng răng.

Nguyễn Đặng Khánh Linh thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện đã sửa mũi và cảm thấy may mắn vì chiếc mũi mới khá hợp với cô. Nói về sự thay đổi nhan sắc theo thời gian, Khánh Linh cho rằng nó đến từ 3 yếu tố: niềng răng, giảm cân và biết cách trang điểm. "Niềng răng là thứ thay đổi gương mặt mình nhiều nhất, khiến gương mặt mình thanh thoát hơn, đẹp hơn, cằm cũng cảm giác thon gọn hơn", cô chia sẻ. Yếu tố thứ hai là do giảm cân. Yếu tố thứ ba là do biết cách trang điểm, làm đẹp, tạo kiểu tóc. Khi chụp ảnh, cô cũng dùng phần mềm chỉnh sửa giúp bản thân đẹp hơn.

Biết cách trang điểm và làm tóc phù hợp cũng là cách giúp bạn đẹp hơn.

"Có một điều mà mình luôn tự tin, đó là biết mình xấu ở chỗ nào, để mình phấn đấu, hay là, mình biết cách làm đẹp cho bản thân. Mình nghĩ một cô gái mà không biết cách làm đẹp thì là một thiếu xót lớn", Khánh Linh chia sẻ.