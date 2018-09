Kang So Ra tiết lộ thực đơn giúp giảm từ 72 kg xuống còn 48 kg

Người đẹp sinh năm 1990 chọn cách ăn kiêng nghiêm ngặt và tập múa ba lê để giảm cân, thay đổi vóc dáng.

Kang So Ra từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình: "Khi còn là học sinh, tôi nặng tới 72 kg với vòng một đồ sộ. Thời điểm đó, tôi mê các loại bánh ngọt đến nỗi ăn chúng cả ngày như ăn snack vậy. Đó là lý do khiến tôi tăng cân vùn vụt". Thân hình béo ú khiến cô chẳng thể nào mặc những đồ mình thích, thậm chí ngực to khiến cô không ít lần phải bối rối tại các cửa hàng đồ nữ: "Tôi toàn phải mặc đồ con trai hoặc lựa loại quần áo rộng thùng thình. Cộng với chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, nhiều người cứ nghĩ tôi là... vận động viên".

Từng nặng tới 72 kg thời còn đi học, Kang So Ra thường bị nhầm là vận động viên chuyên nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên, Kang So Ra đã tích cực ăn kiêng và tập luyện. Người đẹp sinh năm 1990 đã ăn kiêng theo chế độ rất khắc nghiệt. Bữa sáng, cô chỉ ăn hoa quả hoặc các loại hạt kèm với sữa chua Hy Lạp. Bữa trưa gồm cháo được nấu thay đổi mỗi ngày, từ cháo bí ngô, đậu đỏ đến cháo mè đen ăn kèm với các món phụ truyền thống của người Hàn Quốc. Bữa tối, cô ăn khoai lang cùng hoa quả hoặc một lát bánh mỳ. Kang So Ra tự đặt ra nguyên tắc phải uống đủ 2 lít nước mỗi ngày và tuyệt đối không ăn vặt.

Để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên, người đẹp sinh năm 1990 đã siết chặt thực đơn ăn uống.

Bên cạnh việc thay đổi chế độ ăn, người đẹp còn tích cực tập luyện để tiêu giảm mỡ thừa. Vốn có chiều cao vượt trội, hình thể như vận động viên chuyên nghiệp nên Kang So Ra chọn bộ môn múa ba lê để giảm cân và cải thiện vóc dáng. Các bài tập múa vừa tiêu đốt mỡ thừa mà không tạo cơ bắp cuồn cuộn, lại tăng độ dẻo dai cho cơ thể. Ngoài ra, cô còn tập pilates và cardio để tạo đường cong quyến rũ.

Cô chọn tập múa ba lê để giảm cân, giảm mỡ mà không làm tăng cơ bắp.

Nhờ chế độ ăn uống và luyện tập vất vả này mà Kang So Ra đã giảm được 24 kg, trở thành một trong những "tượng đài" giảm cân trong làng giải trí Hàn Quốc.

Theo Koreaboo