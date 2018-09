Hoa hậu Oanh Yến tham gia cuộc thi 'Nữ hoàng ngành làm đẹp'

Nữ hoàng ngành làm đẹp (Queen of The Spa) là sân chơi dành riêng các quý cô trong ngành làm đẹp. Tổng giá trị giải thưởng chương trình hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, ngôi vị cao nhất - Nữ hoàng ngành làm đẹp sẽ nhận được giải thưởng tổng giá trị 60.000 USD, tương đương 1,3 tỷ đồng; Á hoàng 1 nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD (tương đương 700 triệu đồng) và Á hoàng 2 nhận 15.000 USD (tương đương 350 triệu đồng) cùng nhiều giải phụ khác. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 25/1 đến 1/3. 70 thí sinh xuất sắc sẽ được ban giám khảo lựa chọn tham gia vòng bán kết tại Hàn Quốc vào ngày 10 - 12/4. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào 20h ngày 13/4 tại Seoul. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Đào tạo làm đẹp quốc tế và DIVA Beauty tổ chức. Báo Ngoisao.net là đơn vị hỗ trợ truyền thông. Thí sinh có thể nộp hoặc gửi hồ sơ về DIVA Beauty - số 6B, Bán đảo Linh Đàm, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.