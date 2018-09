Hành trình 'lột xác' từ cô út xấu xí đến người tạo trào lưu của Kylie Jenner

Năm 2009, Kylie Jenner vẫn còn chưa thực sự chú ý tới việc làm đẹp. Cô thường xuất hiện trong series phim Keeping Up With The Kardashians với khuôn mặt mộc mạc, để lộ nhiều tàn nhang, đôi khi chỉ kẻ viền mắt và thoa chút son dưỡng.