Bí quyết trẻ đẹp ở tuổi 54 của mỹ nhân Sandra Bullock

Người đẹp sử dụng serum chiết xuất từ tế bào bao quy đầu nam giới để đẩy lùi quá trình lão hóa da.

Sandra Bullock là gương mặt quen thuộc của khán giả thế giới nhiều thập niên qua. Người đẹp sinh năm 1964 ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Miss Congeniality, All about Steve, The Proposal, The Heat... Gần đây nhất, Sandra Bullock tái xuất màn ảnh với vai bà trùm Debbie Ocean trong phim Ocean’s 8.

Sandra Bullock tại buổi ra mắt phim "Ocean's 8" ở London hồi tháng 6.

Sandra từng nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2010 ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" và được People bình chọn là "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" vào năm 2015.

Ở tuổi 54, Sandra vẫn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Để gìn giữ vẻ trẻ trung, tươi tắn, "Hoa hậu FBI" duy trì thói quen tập luyện hàng ngày cùng huấn luyện viên Simone De La Rue. Cô thường đến phòng tập ít nhất 4 buổi mỗi tuần, mỗi buổi tập kéo dài khoảng 1 giờ. Sandra tập nhiều bộ môn từ khiêu vũ đến pilates, cardio, boxing để tác động lên toàn thân và có thêm hứng thú tập luyện. Giữa các bài tập, cô luôn có vài phút nghỉ ngơi để tránh quá sức.

Người đẹp sinh năm 1964 đến phòng tập ít nhất 4 buổi mỗi tuần và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, không ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chứa hàm lượng đường cao.

Về chế độ ăn uống, Sandra nói không với đồ ngọt, thực phẩm chứa đường. Khi cần kiểm soát chặt chẽ cân nặng cho các vai diễn, cô thường chọn ăn low carb, hạn chế tối đa lượng tinh bột nạp vào cơ thể, tăng cường rau xanh và protein.

Ngoài ra, Sandra còn áp dụng một phương pháp gây tranh cãi có nguồn gốc từ Hàn Quốc mang tên "penis facial" để làm đẹp da. Sản phẩm làm đẹp này có thành phần chính là chiết xuất từ tế bào bao quy đầu của nam giới với công dụng kích thích sản sinh collagen, từ đó đẩy lùi nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa da.

Duk Sun