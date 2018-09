Angelina Jolie và Công nương Kate dẫn đầu trào lưu 'xuống tóc' mùa thu

Hai mỹ nhân cùng chọn kiểu tóc bob dài mềm mại trong những ngày đầu thu.

Công nương Kate gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc bob ngắn uốn xoăn.

Xuất hiện trong một sự kiện từ thiện tại nhà ga Paddington London, Công nương Kate Middleton gây chú ý với kiểu tóc ngắn uốn xoăn búp to duyên dáng. Sau một thời gian dài trung thành với mái tóc dài ngang lưng uốn xoăn nhẹ, kiểu tóc mới của Kate nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Kiểu tóc mới của Nữ công tước xứ Cambridge nhận được nhiều lời khen ngợi.

Các chuyên gia tạo mẫu tóc đều cho rằng kiểu tóc ngắn phù hợp với công nương, giúp cô trông tươi tắn và trẻ trung hơn. Hơn nữa, mái tóc ngắn cũng dễ chăm sóc hơn, tạo cảm giác linh hoạt hơn cho người phụ nữ.

Angelina Jolie cũng chọn cho mình một kiểu tóc mới trong những ngày đầu thu.

Một mỹ nhân khác cũng xuống tóc trong những ngày đầu thu là Angelina Jolie. Xuất hiện tại buổi quảng bá bộ phim First They Killed My Father, mái tóc bob tỉa đuổi tạo sóng mềm mại giúp cô trông tràn đầy sức sống.

Kiểu tóc bob tỉa đuổi không tốn quá nhiều thời gian tạo kiểu.

Chuyên gia tạo kiểu tóc cho Angelina Jolie tiết lộ, kiểu tóc này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian mỗi sáng vì không cần uốn sấy tạo kiểu. Bạn chỉ cần sử dụng một chút gel tạo độ phồng chân tóc để giúp mái tóc trông dày dặn hơn, còn đuôi tóc hoàn toàn có thể buông xõa. Đuôi tóc càng lộn xộn càng tạo được vẻ đẹp tự nhiên mà ấn tượng.