Á hậu Quý bà Hoàng Yến: 'Thí sinh Queen of the Spa được đào tạo bài bản về làm đẹp'

Á hậu Quý bà Thế giới 2009 được mời làm giám khảo cuộc thi Queen of the Spa có thí sinh đến từ nhiều nước châu Á.

Á hậu Quý bà Hoàng Yến tham dự buổi họp báo công bố cuộc thi Queen of the Spa 2018 tổ chức tại Hà Nội ngày 5/1.

- Xin chào Á hậu Quý bà Hoàng Yến, cơ duyên nào đưa chị tới đưa chị đến với vai trò giám khảo của cuộc thi Queen of the Spa 2018?

- Hoàng Yến rất may mắn được làm giám khảo của nhiều cuộc thi lớn nhỏ trong và ngoài nước. Từ năm 2009 đến giờ, tôi được mời chấm trên dưới 30 cuộc thi sắc đẹp. Hiện tôi là thành viên ban chấp hành của Hiệp hội Đào tạo làm đẹp Quốc tế (AIBETRA). Đây là một hiệp hội mới, có nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước. Tham gia AIBETRA, tôi vinh dự nhận được mời làm giám khảo của Queen of the Spa 2018 - một cuộc thi hoàn toàn mới dành cho những người trong ngành làm đẹp. Hy vọng cuộc thi sẽ là cầu nối để giới làm đẹp Việt Nam được giao lưu với những nền công nghệ hiện đại của các nước trên thế giới, góp phần giúp mọi người ngày càng đẹp hơn, tỏa sáng hơn.

- Queen of the Spa có điểm gì khác biệt so với những cuộc thi hoa hậu khác?

- Queen of the Spa cũng là cuộc thi sắc đẹp nhưng quộc thi này đặc biệt hơn. Những cuộc thi hoa hậu quan trọng yếu tố ngoại hình và nhiều yếu tố khác cộng lại. Đối với Queen of the Spa, chúng tôi không đặt nặng tiêu chí đẹp như các cuộc thi người đẹp khác, các thí sinh chỉ cần duyên dáng và tự tin, điều quan trọng là nắm vững và hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật chuyên môn về ngành nghề của mình.

- Từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam duy nhất được tổ chức năm 2009 và lên ngôi Á hậu Quý bà thế giới nhưng sau đó chị không tham gia các hoạt động showbiz. Công việc hiện tại của chị là gì?

- Năm 1996, tôi từng thi Hoa hậu Việt Nam (hồi đó tên là Hoa hậu báo Tiền Phong), lọt vào top 6, nhưng sau đó tôi chọn không tham gia hoạt động nghệ thuật mà tự mình làm kinh doanh bởi tôi đam mê nó. Năm 2009, cơ duyên đến với tôi một lần nữa khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam, tôi may mắn giành giải cao nhất và tiếp tục đại diện Việt Nam thử sức với Hoa hậu Quý bà Thế Giới (Mrs World) cùng năm đó và đoạt ngôi Á hậu (First Mrs World 2009).

Những danh hiệu đó không khiến tôi có nhiều sự thay đổi về nghề nghiệp vì trước khi đi thi nhan sắc tôi đã có một số thành tựu nhất định. Sau các cuộc thi, tôi tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh chuỗi nhà thuốc bán lẻ tại TP HCM. Hơn một năm trở lại đây, tôi cho ra đời thương hiệu thời trang riêng của mình. Thương hiệu đã có chỗ đứng khá ổn định nên năm nay tôi dự định mở thêm chi nhánh mới. Ngoài ra, tôi cũng đang tham gia cổ phần ở hai dự án phim điện ảnh, dự kiến ra rạp vào cuối năm 2018.

Ở độ tuổi ngoài 40, Hoàng Yến vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh.

- Đã ngoài 40 tuổi, lại bận rộn với công việc kinh doanh, chị có bí quyết gì để duy trì sự trẻ trung và vóc dáng?

- Thực ra tôi không dành quá nhiều thời gian cho làm đẹp. Mỗi ngày, tôi dành 30 phút tập yoga. Tôi không có thời gian tới trung tâm mà chỉ tập ở nhà, những bài tập nâng cao sức khỏe. Buổi sáng, sau khi thức dậy, tôi uống một cốc nước lớn để đào thải các độc tố trong cơ thế. Bên cạnh đó, mỗi tuần, tôi cố gắng dành hai buổi tối để đắp mặt nạ bằng trái cây, những thứ đồ ăn có sẵn trong nhà. Về chế độ ăn uống, tôi ăn nhiều chất xơ, hạn chế tinh bột và chất béo.

- Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả chị em phụ nữ. Nhiều người phải nhờ tới dao kéo để đẹp hơn. Còn chị thì sao?

- Tôi may mắn được ông trời cho một chút nhan sắc, nên đến nay tôi chưa cần đến bất cứ sự can thiệp nào từ phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó chắc chắn tôi sẽ phải nhờ đến những công nghệ làm đẹp tiên tiến để hỗ trợ thêm cho vẻ ngoài của mình. Tôi cho rằng nếu muốn chăm sóc và yêu thương chính cơ thể của mình, thì việc luyện tập, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng cách là thứ thuốc hữu hiệu để kéo dài tuổi thanh xuân.

- Trở lại với cuộc thi Queen of the Spa 2018, chị đánh giá chất lượng thí sinh năm nay thế nào?

- Mới chỉ qua vòng sơ tuyển ở khu vực phía Bắc thôi nhưng tôi thấy chất lượng thí sinh rất tốt. Nhiều thí sinh được đi học và đào tạo rất bài bản trong lĩnh vực làm đẹp. Hy vọng tới vòng chung kết sẽ chọn được những thí sinh xuất sắc để tạo tiếng vang trong những năm tiếp theo.

Cuộc thi Queen of the Spa 2018 được tổ chức từ ngày 5/1 đến 13/4 dành cho các thí sinh châu Á tuổi từ 18 đến 35. Vòng sơ loại diễn ra tại Việt Nam, Campuchia, Malaysia... và vòng bán kết, chung kết diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào giữa tháng 4. Tổng giá trị giải thưởng là 5 tỷ đồng, trong đó ngôi vị cao nhất - Nữ hoàng ngành làm đẹp - nhận giải thưởng tổng giá trị 60.000 USD. Á hoàng 1 và Á hoàng 2 được trao phần thưởng có giá trị lần lượt là 30.000 và 15.000 USD. Ngoài ra, cuộc thi còn trao nhiều giải phụ, trong đó giải Nữ hoàng Ảnh - trị giá 5.000 USD cùng một chuyến du lịch Malaysia - Singapore - do báo Ngoisao.net trao tặng, dựa trên kết quả bình chọn của độc giả cùng một phần đánh giá của Ban giám khảo.