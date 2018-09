Á hậu Huyền My tiết lộ quy trình chăm sóc da giúp đánh bay mụn ẩn

Huyền My sử dụng các sản phẩm chứa Retinol, AHA, Niacinamide và Vitamin C để trị mụn, giúp da căng bóng.

Mụn ẩn dưới da là loại mụn không viêm, có nhân nằm sâu và chặt trong nang lông, thường có kích thước nhỏ, mọc theo từng cụm. Tuy không gây đau đớn cho làn da nhưng mụn ẩn khiến tổng thể bề mặt da trở nên sần sùi, không mịn màng. Mụn ẩn là tình trạng da dễ gặp ở người trưởng thành vì lý do ô nhiễm không khí hay thường xuyên căng thẳng. Á hậu Huyền My cũng phải gặp phải tình trạng này. Người đẹp tiết lộ, cô đã tuân thủ quy trình chăm sóc da khá kỳ công để làm sạch hết mụn ẩn dưới da.

Á hậu Huyền My tiết lộ, cô đã tuân thủ quy trình chăm sóc da khá kỳ công để làm sạch hết mụn ẩn dưới da.

Các sản phẩm Huyền My lựa chọn có chứa thành phần Retinol, AHA, Niacinamide, Vitamin C. Đây là các hợp chất "vàng" trong chăm sóc da. Người đẹp tiết lộ chi tiết các bước làm đẹp vào ban ngày và ban đêm.

Buổi sáng

Bước 1: Sử dụng dầu tẩy trang để làm sạch da.

Bước 2: Dùng sữa rửa mặt ít bọt, độ pH 5.5 để rửa sạch mà không gây khô da.

Bước 3: Thoa toner để cân bằng độ ẩm.

Bước 4: Thoa sản phẩm chứa Vitamin C.

Huyền My khẳng định, nhiều người nghĩ rằng không nên dùng Vitamin C vào ban ngày nhưng đây là sai lầm to lớn. Bạn nên dùng Vitamin C vào ban ngày vì nó giúp tăng thêm độ chống nắng cho kem chống nắng khoảng 10%, khi ra nắng cũng không bị rát da. Tuy nhiên, bạn phải chờ 20 phút sau khi bôi vitamin C mới sử dụng các lớp dưỡng tiếp theo. Lưu ý, phải dùng Vitamin C trước vì dưỡng da tính theo công dụng trước, từ dạng lỏng tới dạng gel.

Bước 5: Sử dụng sản phẩm chứa hợp chất Niacinamide 10% dạng lỏng để thấm nhanh. Niacinamide 10% là dẫn xuất của Vitamin B3, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, kháng viêm, rất tốt cho da mụn.

Bước 6: Thoa kem dưỡng dạng gel.

Bước 7: Thoa kem chống nắng.

Huyền My khẳng định tầm quan trọng của việc phải bôi kem chống nắng vì ánh nắng mặt trời không chỉ gây lão hóa da mà còn khiến tình trạng da mụn nặng thêm. Ngoài kem chống nắng cho da mặt, Á hậu còn thoa son chống nắng cho môi.

Huyền My sử dụng mặt nạ V-line giúp khuôn mặt thon gọn hơn.

Buổi tối

Vào buổi tối, Huyền My chăm sóc da kỹ càng với nhiều bước hơn.

Bước 1: Dùng giấy tẩy trang để làm sạch lớp trang điểm mắt, son môi.

Bước 2: Dùng dầu tẩy trang để làm sạch lớp trang điểm nền.

Bước 3: Dùng sữa rửa mặt rồi dùng thỏi trị mụn đầu đen massage vùng mũi từ 1 tới 2 phút.

Bước 4: Thoa toner

Bước 5: Thoa sản phẩm dưỡng da hóa học. Đây là bước rất quan trọng trong quy trình trị mụn ẩn. Huyền My dùng xen kẽ Retinol và AHA 3 lần mỗi tuần. Retinol giúp trị mụn còn AHA giúp làm mờ vết thâm, tăng độ săn chắc cho da.

Sau khi thoa các sản phẩm này, bạn cũng cần chờ 20 phút để dưỡng chất thẩm thấu hết rồi mới tiếp tục các bước dưỡng da khác.

Bước 6: Thoa kem dưỡng dạng gel trộn với 2 giọt dầu dưỡng da.

Huyền My cho tiết, cô trộn thêm dầu dưỡng vào kem dưỡng để tăng độ ẩm cho da vì các thành phần dưỡng da hóa học sẽ khiến da khô hơn bình thường. Bổ sung độ ẩm bằng dầu dưỡng sẽ giúp da mềm mại, hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm.

Bước 7: Đắp mặt nạ ngủ.

Bước 8: Sử dụng mặt nạ V-line để khuôn mặt thon gọn.

Bước 9: Thoa dưỡng mi, dưỡng môi, chấm vết thâm, nếu có mụn thì chấm Benzol 10%.

Người đẹp không ngần ngại khoe làn da căng mịn nhờ chăm sóc da kỹ lưỡng.

Người đẹp đánh giá, trong các bước chăm sóc da này, hai bước cô thấy vô cùng cần thiết là tẩy trang sạch sẽ và thoa kem chống nắng mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cần tẩy tế bào chết 2 - 3 lần mỗi tuần để tăng cường quá trình tái tạo tế bào. Chăm sóc da đều đặn theo quy trình này sẽ giúp bạn có làn da sạch mụn và căng mịn ngay cả khi không trang điểm.