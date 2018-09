9 thói quen tốt giúp bà mẹ Nhật 49 tuổi trẻ như gái đôi mươi

Masako Mizutani sinh năm 1968, là bà mẹ hai con nhưng lại mang khuôn mặt trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi.

Khó có thể tin được đây là nhan sắc của bà mẹ hai con sinh năm 1968.

Masako Mizutani là bà nội trợ Nhật Bản điển hình. Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc ở nhà và sinh con. Trong một lần tham dự cuộc thi tìm kiếm người mẫu ảnh do tạp chí ST Beauty phát động, Masako thu hút sự chú ý bởi nhan sắc quá trẻ trung so với lứa tuổi. Sau khi chiến thắng cuộc thi này, cô được mời tham dự chương trình truyền hình chia sẻ bí quyết làm đẹp. Khi tiết lộ tuổi thật, bà mẹ hai con khiến cả ê kíp sản xuất lẫn khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ. Masako cho biết, cô chỉ thực hiện các bước chăm sóc da cơ bản mà bất cứ phụ nữ Nhật nào cũng thuộc lòng. "Tôi không nghĩ đó là chuyện gì quá to tát. Chăm sóc bản thân mình là nghĩa vụ của một người phụ nữ", Masako chia sẻ.

9 nguyên tắc làm đẹp của Masako Mizutani

1. Ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên.

2. Tránh xa những nơi có khói thuốc lá. Nicotine trong thuốc lá khiến da nổi mụn, sạm đen và lão hóa nhanh chóng.

3. Chia nhỏ các bữa ăn, ăn nhiều rau quả, các loại hạt và các sản phẩm từ sữa.

4. Uống nhiều nước để làn da luôn căng mịn.

5. Tuổi càng cao càng trang điểm nhẹ nhàng. Lớp son phấn quá dày sẽ khiến khuôn mặt trông nặng nề và già nua.

6. Chăm sóc da toàn thân với kem dưỡng chứa nhiều vitamin E để có làn da săn chắc, khỏe mạnh.

7. Luôn bôi kem chống nắng mỗi ngày.

8. Thực hiện đầy đủ quy trình chăm sóc da buổi tối: tẩy trang, rửa mặt, thoa kem dưỡng rồi vỗ nhẹ nhàng cho da thẩm thấu.

9. Tránh xa stress bằng cách luôn cố gắng nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề và tìm cho mình những niềm vui, sở thích riêng.

Nhờ những thói quen tốt mà bà nội trợ 49 tuổi này có được nhan sắc trẻ trung như gái đôi mươi.

Suốt hơn 20 năm qua, Masako đã duy trì những thói quen này và chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán hay mệt mỏi. Nhờ vậy mà dù đã sắp bước qua tuổi 50 nhưng trông cô vẫn trẻ trung như thiếu nữ.