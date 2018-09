8 sản phẩm trang điểm giá bình dân được lòng Công nương Meghan

Bà xã Hoàng tử Harry chuộng cây mascara có giá khoảng hơn 200 nghìn đồng của Maybelline nhờ khả năng làm dài và tơi mi.

Mascara Maybelline: 9 USD (hơn 200 nghìn đồng)

Lydia Sellers - chuyên gia trang điểm từng làm việc với Meghan Markle trong suốt nhiều năm tiết lộ, bà xã Hoàng tử Harry là người đã giới thiệu cô sản phẩm chuốt mi của Maybelline. "Từ đó đến nay, sản phẩm này luôn có mặt trong cốp đồ của tôi. Nó thực sự giúp làm dài mi và có độ ẩm khá tốt, không gây vón cục".

Bút che khuyết điểm YSL: 38 USD (gần 900 nghìn đồng)

Đây được xem như vật bất ly thân của Meghan Markle. Sản phẩm này giúp cô làm sáng quầng thâm mắt, che bớt khuyết điểm trên da.

Phấn phủ Make Up For Ever: 36 USD (hơn 800 nghìn đồng)

Meghan khẳng định, loại phấn này có khả năng che phủ lỗ chân lông tốt, kiềm dầu và tạo hiệu ứng bóng khỏe tự nhiên.

Kem bắt sáng RMS Beauty: 38 USD (khoảng 900 nghìn đồng)

Sản phẩm này có độ bắt sáng vừa phải, phù hợp để sử dụng hàng ngày, giúp làn da Meghan trông tự nhiên, mượt mà.

Chì kẻ mắt M.A.C: 18 USD (hơn 400 nghìn đồng)

Meghan thường xuyên sử dụng chì kẻ mắt màu nâu hạnh nhân của M.A.C khi ra ngoài vào buổi tối.

Son dưỡng Fresh Sugar: 26 USD (khoảng 600 nghìn đồng)

Công nương xứ Sussex cho biết cô đã thử qua nhiều loại son dưỡng cao cấp và bình dân nhưng sản phẩm khiến cô hài lòng nhất là dòng son Sugar của hãng Fresh với khả năng dưỡng ẩm tốt, giúp môi mềm mịn, căng mọng.

Son Charlotte Tilbury: 34 USD (khoảng 800 nghìn đồng)

Thỏi son màu hồng đất này được Meghan sử dụng nhiều trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây. Chất son mềm mịn chính là yếu tố giúp cây son lọt vào mắt xanh của Meghan.

Phấn má Nars: 30 USD (khoảng 700 nghìn đồng)

Tông hồng tự nhiên của dòng phấn Nars được Meghan yêu thích, ứng dụng được trong nhiều dịp.

Duk Sun (Theo Allure)