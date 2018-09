6 sao Việt công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ trong năm 2017

Thí sinh cuộc thi The Face Nguyễn Đặng Khánh Linh cũng công khai thừa nhận đã sửa mũi và niềng răng sau khi những hình ảnh cũ của cô bị đem ra so sánh. 9X cho biết với cô, phẫu thuật thẩm mỹ là điều hoàn toàn bình thường và Linh cảm thấy khá may mắn khi mình sửa xong thì khá hợp.