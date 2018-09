5 phương pháp thanh lọc cơ thể sao Hollywood thường áp dụng

Beyonce giảm 9 kg nhờ áp dụng phương pháp Master Cleanse trong 9 ngày.

48-Hour Cleanse

Anne Hathaway.

48-Hour Cleanse là phương pháp thanh lọc cơ thể bằng nước ép hoa quả. Trong 48 giờ, bạn chỉ uống sinh tố xay từ các loại quả như việt quất, dâu tây, táo, chanh... pha cùng ớt bột cayenne. Ưu điểm của phương pháp này là không chỉ giúp làm sạch hệ thống ruột mà còn bổ sung vitamin, giúp da dẻ hồng hào hơn. Anne Hathaway rất ưa chuộng phương pháp thải độc này. Nữ diễn viên chia sẻ, trước mỗi lần tham dự sự kiện lớn, cô lại thu xếp thời gian thực hiện 48-Hour Cleanse để có thể xuất hiện với diện mạo tươi tắn nhất.

Master Cleanse

Beyonce.

Master Cleanse là phương pháp thanh lọc cơ thể bằng hỗn hợp chanh, ớt bột và si rô maple do Stanley Burroughs - tác giả của cuốn "The Master Cleanser" và "Healing for the Age of Enlightenment" - nghiên cứu và phát triển. Công thức gồm 2 thìa nước cốt chanh pha với 2 thìa si rô maple và 2 thìa ớt bột cayenne hòa trong 300 ml nước lọc. Chia hỗn hợp này uống 6 - 9 lần trong cả ngày và uống thật nhiều nước lọc. Thực hiện liên tục trong khoảng 10 ngày. Beyonce đã giảm được 9 kg sau 10 ngày áp dụng phương pháp này.

Juice Cleanse

Salma Hayek.

Phương pháp Juice Cleanse cho phép uống các loại nước ép hoa quả thoải mái trong ngày và không ăn thêm bất cứ thứ gì. Bạn có thể chọn các loại quả yêu thích nhưng được khuyến khích chọn các thức quả chứa ít đường. Liệu pháp này thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Salma Hayek giữ được đường cong bốc lửa ở tuổi gần 50 chính nhờ phương pháp này.

Colon Cleanse

Kim Kardashian.

Colon Cleanse là phương pháp thải độc đường ruột, cải thiện chức năng hệ tiêu hóa. Trong 9 ngày, bạn cần uống nhiều trà, ăn nhiều rau quả giúp nhuận tràng: chuối, táo, cà rốt, dưa chuột, cam, ngũ cốc nguyên hạt, bắp cải. Đây là phương pháp thải độc yêu thích của Kim Kardashian và Britney Spears.

Ultimate Tea Diet

Giuliana Rancic.

Ngôi sao truyền hình Giuliana Rancic thường sử dụng phương pháp thải độc cơ thể bằng trà Ultimate Tea Diet để giảm cân và làm đẹp da. Phương pháp này yêu cầu bạn uống thật nhiều trà thảo mộc và ăn ba bữa nhẹ mỗi ngày. Liệu trình 14 ngày Ultimate Tea Diet giúp làn da tươi tắn, hồng hào hơn.