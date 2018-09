5 kiểu tóc ngắn giúp Châu Đông Vũ tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng

Kiểu tóc ngắn uốn cúp phần đuôi giúp gương mặt nữ chính 'Chúng ta của sau này' trông đầy đặn, trẻ trung.

Châu Đông Vũ (Zhou Dongyu), sinh năm 1992, tại Hà Bắc, Trung Quốc. Cô tạo được tiếng vang trong nghiệp diễn từ năm 18 tuổi và trở thành diễn viên hạng A chỉ vài năm sau đó. Năm 24 tuổi, Châu Đông Vũ đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc, trở thành Ảnh hậu Kim Mã trẻ tuổi nhất Cbiz lúc bấy giờ. Tuy không có vẻ đẹp sắc sảo hay gợi cảm như phần lớn các đàn chị trong nghề nhưng gương mặt trẻ trung cùng đôi mắt một mí lại là lợi thế giúp Châu Đông Vũ ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng.

Chúng ta của sau này (Us and Them)

Chúng ta của sau này là phim điện ảnh mới nhất của Châu Đông Vũ. Nhân vật Phương Tiểu Hiểu do cô đảm nhận có tạo hình là mái tóc ngắn, uốn cúp nhẹ phần đuôi, tạo vẻ trẻ trung và giúp khuôn mặt trông đầy đặn hơn.

Thất Nguyệt và An Sinh

Vào vai nhân vật Lý An Sinh cá tính, nữ diễn viên để tóc ngắn ngang vai với phần mái dài, hất lệch. Một vài lọn tóc nhỏ được tết sát da đầu giúp cô nàng trông nghịch ngợm, phá cách hơn.

Thích anh (This is not what i expected)

Nhân vật Cố Thắng Nam của Châu Đông Vũ trong phim điện ảnh này là một cô đầu bếp có tính cách "tưng tửng", ngổ ngáo. Mái tóc nhuộm nâu đậm được rẽ ngôi lệch với các lọn xoăn nhẹ, hơi vểnh sang hai bên.

Dưới ánh dương Sicily (Under the Sicily sun)

Đóng cặp với nam diễn viên Hàn Quốc - Lee Joon Gi - Châu Đông Vũ vào vai cô gái tên Tiểu Du có tính cách nóng nảy, bộc trực. Nữ diễn viên được tạo hình tóc bob xoăn duỗi đem lại vẻ trẻ trung, cá tính.

Chuyện tình cây táo gai (Under the hawthorn tree)

Nhân vật Tịnh Thu ngây thơ, trong sáng chính là bệ phóng đã đưa Châu Đông Vũ trở thành ngôi sao từ cách đây 8 năm. Gương mặt trẻ trung với mái tóc tết hai bên dài qua vai cùng phần tóc mái được kẹp gọn gàng đã trở thành dấu ấn khó quên của cô trên màn ảnh rộng Hoa ngữ.

