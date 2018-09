3 cô gái làm thay đổi chuẩn mực về vẻ đẹp

Làn da loang lổ do bệnh bạch tạng từng là lý do khiến Winnie Harlow bị bạn bè trêu chọc nay lại trở thành điểm mạnh giúp cô tỏa sáng.

Winnie Harlow

Căn bệnh bạch tạng khiến Winnie Harlow bị bạn bè kỳ thị từ những ngày bé. Cô thường xuyên bị chế giễu là "bò sữa", "ngựa vằn"... Không chịu được áp lực, Winnie phải bỏ học vào năm 16 tuổi. Sau khi được siêu mẫu Tyra Banks khuyến khích đến ghi danh casting cho chương trình American’s Next Top Model mùa thứ 21, cuộc đời cô đã rẽ sang trang mới.

Giữ vị trí thứ 6 trong cuộc thi năm đó, Winnie được nhiều hãng thời trang cao cấp để mắt, mời làm gương mặt đại diện và trình diễn trong các tuần lễ thời trang... Chân dài sinh năm 1994 dần khẳng định bản thân, không còn thấy mặc cảm về ngoại hình. Khuyết điểm của bản thân đã trở thành lợi thế, điểm khác biệt của Winnie. Điều này cũng làm thay đổi chuẩn mực về vẻ đẹp trong làng mẫu và góp phần truyền cảm hứng cho nhiều người.

Khoudia Diop

Khoudia Diop, sinh năm 1996 tại Senegal với làn da đen như than do hắc tố melanin trong da quá cao. Diện mạo khác biệt khiến Khoudia gặp nhiều khó khăn trong suốt quãng thời gian đi học. Thời gian sinh sống tại Paris, Khoudia được gợi ý nên tận dụng điểm khác biệt của mình để thử sức trong lĩnh vực người mẫu. Sau khi chuyển đến New York, Khoudia được mời tham gia dự án tôn vinh phụ nữ da màu. Cô trở nên nổi bật nhất vì... đen nhất.

Thái độ tích cực và tinh thần lạc quan đã giúp cô gái đến từ Senegal trở nên đặc biệt và có sự nghiệp người mẫu xán lạn. Khoudia tự nhận mình là "Melaniin.goddess" (Nữ thần hắc tố), tài khỏan Instagram của cô hiện có gần 550.000 lượt theo dõi.

Tsunaina

Tsunaina sinh ra ở Tây Tạng nhưng hiện sống tại Anh. Cô gây chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn tuần lễ thời trang London vừa qua. Tờ Elle cho rằng chiều cao của không phải là chìa khóa để đưa Tsunaina đến sự kiện này mà chính chiếc mũi với cấu trúc lạ đã khiến cô lọt vào mắt xanh của các nhà mốt. Tạp chí này cũng so sánh gương mặt cô với tạo hình nhân vật trong phim "Avatar".

Cấu trúc gương mặt lạ với đôi mắt một mí, cánh mũi thô, môi dày từng khiến Tsunaina tự ti, chán ghét việc soi gương. Tuy nhiên, đến nay chính điều này lại giúp cô gái 9X gặt hái thành công trong lĩnh vực người mẫu.

