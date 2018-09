1001 cách sao Việt đáp trả nghi án dao kéo

Giảm cân khiến khuôn mặt thay đổi là lý do phổ biến nhất của các người đẹp và họ đều tự tin khẳng định nếu dao kéo sẽ chia sẻ chứ không giấu giếm.

Kỳ Duyên: 'Cằm nhọn nhờ giảm cân kết hợp với mát xa, bấm huyệt'

Đứng trước nghi án đã phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa sắc đẹp, Hoa hậu Kỳ Duyên khẳng định, cô không phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đã tập luyện khá nhiều để chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng và giảm 4 kg. Sự thay đổi trên khuôn mặt phần là do giảm cân, phần là do cô sử dụng phương pháp bấm huyệt làm gọn cơ mặt. Người đẹp nhấn mạnh thêm, do thời gian bây giờ cô đã bắt đầu trưởng thành, thần thái cũng khác nên có thể theo thời gian mình đẹp lên.

Văn Mai Hương: Cập nhật xu hướng làm đẹp và giảm cân

Văn Mai Hương cho biết, cô đã giảm từ 54 kg xuống còn 47 kg nên không chỉ vóc dáng mà cả khuôn mặt cũng có nhiều thay đổi. Ngoài ra, cô còn học thêm các cách làm đẹp mà trước giờ vốn không lưu tâm tới, cập nhật các xu hướng trang điểm, làm tóc để mình đẹp hơn mỗi khi xuất hiện. Văn Mai Hương khẳng định, cô chỉ thay đổi những điều đó thôi chứ không "đập mặt sửa lại" như những lời bàn tán.

Phương Mai: 'Nếu tôi dao kéo tôi sẽ công khai chứ không hề giấu giếm'

Khi bất ngờ xuất hiện với vòng một căng tròn, khác xa hình ảnh ngực lép thường thấy, nhiều người đồn đoán Phương Mai đã phẫu thuật nâng ngực. Tuy nhiên, cô phủ nhận thông tin này và cho biết mình đang sử dụng phương pháp độn chứ không hề có ý định phẫu thuật ngực. "Nếu tôi dao kéo tôi sẽ công khai chứ không hề giấu giếm".

Lý Nhã Kỳ: Giảm cân và cắt tóc

Trước nghi án "lén lút" thẩm mỹ vì khuôn mặt khác lạ, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, nhờ kiểu tóc mới do các chuyên gia Hong Kong thực hiện nên trông cô có phần "lạ mắt". Cân nặng thay đổi cũng giúp khuôn mặt cô trông thon gọn hơn. Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Tóc có thể cắt trong một tiếng nhưng phẫu thuật thẩm mỹ thì không thể trong một tiếng hay một tuần sẽ khỏi nhanh để có gương mặt khác được".

Lê Phương: Làm mới bản thân từ bên trong con người

Lê Phương cho biết bản thân mình đúng là thật sự thay đổi, nhưng đó là cách làm mới bản thân theo chiều hướng tích cực từ bên trong con người mình, không phải là những thủ thuật dao kéo như nhiều lời đồn.

Vienne (tổng hợp)