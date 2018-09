San bằng sẹo rỗ chỉ với nửa chi phí

Đặc trị đúng cách với công nghệ tiên tiến tại Dencos Luxury giúp cải thiện đến 80% sẹo rỗ và tiết kiệm đến 50% chi phí cho bạn.

Sẹo rỗ là một trong những tình trạng tổn thương da thường gặp nhưng lại khó chữa lành nếu không biết áp dụng đúng liệu pháp đặc trị. Nguyên nhân khiến sẹo khó trị hiệu quả là ở cơ chế hình thành.

Sẹo hình thành do tổ chức nguyên bào sợi ở lớp trung bì bị tổn thương bởi các tác nhân như mụn trứng cá, thủy đậu, kéo phần mô xung quanh sụt lún sâu và tạo thành những vết lõm trên bề mặt da bên ngoài… Trong khi đó, quá trình tự làm liền vết thương của những vùng da này lại bị ức chế do mất mô nghiêm trọng và thiếu hụt các hệ thống liên kết dưới da như collagen, elastin, hyaluronic acid, chất nền tảng… Do đó, nếu muốn điều trị sẹo hiệu quả, bạn cần đến một giải pháp có thể thúc đẩy tái tạo hệ thống tế bào từ bên trong bằng cơ chế tự tăng sinh chất nền (collagen, elastin) để vun lên, làm đầy từng lõm sẹo.

Các bác sĩ tại Viện Thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury đang áp dụng 3 công nghệ đặc trị sẹo rỗ có nguyên tắc điều trị khác nhau gồm Fractional Lotus, Fractional Endymed và Intensif. Để có phác đồ điều trị thích hợp với tình trạng, mức độ sẹo của từng khách hàng, các bác sĩ khuyên bạn nên đến thăm khám trực tiếp để có chỉ định chính xác.

Ưu đãi 50% chi phí điều trị sẹo rỗ

Fractional Lotus: là công nghệ điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm dựa trên nguyên tắc sử dụng bước sóng ánh sáng laser với các chế độ xung ngắn, dài, di chuyển trên bề mặt da để tái tạo, làm đầy, kích thích tăng sinh collagen và cải thiện độ đàn hồi của làn da.

Dencos Luxury ưu đãi đến 50% chi phí điều trị nhưng vẫn cam kết hiệu quả cho khách hàng thực hiện.

Fractional Endymed: là công nghệ sử dụng đầu típ vi điểm thông minh tác động sâu vào da, bóc tách vết sẹo và tiến hành cắt đứt phân đoạn để tạo ra các vết thương vi điểm, kích thích cơ chế tự phục hồi và tái tạo của làn da.

Điều trị Fractional Lotus và Fractional Endymed sẽ khôi phục của hệ thống collagen và elastin, giúp kích thích tế bào da phát triển, làm đầy dần các vết lõm, điều trị hiệu quả các dạng sẹo rỗ, sẹo méo mó, sẹo lâu năm, lỗ chân lông to… Dencos Luxury đang có chương trình dành tặng 50% chi phí điều trị trong thời gian từ 10/12 đến hết 31/12.

Tiết kiệm 30% chi phí điều trị bằng Intensif

Intensif là công nghệ đặc trị sẹo lõm tiên tiến ra mắt năm nay với ưu thế là trị sẹo sâu, bao gồm sẹo mụn, sẹo thủy đậu, lỗ chân lông to. Nguyên tắc điều trị chính của Intensif là sử dụng đầu típ có hệ thống 25 kim cực nhỏ RF Microneedle, có thể tác động trực tiếp vào vùng cần điều trị với kích thước nông sâu được xác định một cách chính xác. Hệ thống kim cực nhỏ RF cho phép năng lượng thâm nhập sâu hơn một cách đáng kể vào lớp trung bì, do đó có thể tái tạo tế bào da, kích thích sản sinh collagen ở phạm vi sâu rộng, điều trị sẹo từ sâu chân gốc và giảm nguy cơ tăng sắc tố ở những người da sạm màu.

Intensif là công nghệ điều trị da cao cấp và hiện đại tại Dencos Luxury.

Intensif giúp sẹo dạng nặng như thủy đậu có thể được làm đầy, lành lặn đến 70%; các vết sẹo lõm bình thường sẽ được làm đầy đến 90%; lỗ chân lông được se khít. Bên cạnh đó, tình trạng da thô ráp, sần sùi, các nếp nhăn li ti cũng được cải thiện đáng kể. Tình trạng lão hóa da, chảy xệ, tối màu sẽ được hỗ trợ điều trị, thay vào đó là làn da săn chắc, mịn màng, hồng hào hơn.

Trị sẹo đúng cách sẽ giúp cải thiện tình trạng da hiệu quả, không gây tổn thương da và biến chứng sau điều trị.

Dịch vụ điều trị sẹo rỗ Intensif đang được ưu đãi giảm 30% chi phí, áp dụng từ ngày 10/12 đến hết ngày 31/12. Xem chi tiết về công nghệ tại đây. Ngoài ra, nhân dịp khai trương chi nhánh Cần Thơ, Dencos Luxury còn có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác như ưu đãi tiết kiệm đến 50% chi phí, mua một tặng một áp dụng cho nhiều dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao như: trị mụn, tắm trắng, triệt lông, chăm sóc da cao cấp, giảm mỡ, căng da không phẫu thuật… Riêng tại Cần Thơ sẽ có chương trình trải nghiệm làm đẹp miễn phí dành cho 50 khách hàng đầu tiên. Chương trình áp dụng từ 10/12-31/12 tại tất cả các chi nhánh. Xem chi tiết chương trình tại đây.

