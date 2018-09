Sạch mụn đón hè với chỉ collagen sinh học

Nắng nóng và hoạt động mạnh mẽ của tuyến bã nhờn khiến mụn hình thành. Công nghệ chỉ collagen Hàn Quốc sẽ giúp bạn trị dứt điểm mụn.

Trị mụn bằng chỉ collagen là phương pháp còn khá xa lạ với nhiều người và chưa được điều trị rộng rãi ở Việt Nam. Chỉ collagen sinh học tại Mỹ và Hàn Quốc đã được ứng dụng phổ biến trong điều trị bệnh lý da liễu, trong đó có trị mụn. Liệu pháp này duy trì hiệu quả lâu dài cho mọi làn da.

Hiểu về mụn để điều trị thành công

Mụn tồn tại ở nhiều dạng nhưng đều có cơ chế hình thành giống nhau. Nội tiết, nhiễm khuẩn, sản sinh nhiều tế bào da là các nguyên nhân cơ bản gây tắc nghẽn lỗ chân lông và làm mụn hình thành từ bên trong nang lông. Mụn cám, mụn đầu đen, mụn viêm sẽ phát triển nếu bạn không làm sạch những lớp tế bào da đã chết hoặc không làm sạch dầu, bụi bẩn trên bề mặt. Mụn có thể xuất hiện ở mọi nơi nhưng nhiều nhất là ở vùng mặt và lưng.

Thời tiết nắng nóng và sự hoạt động tăng cường của tuyến mồ hôi, bã nhờn khiến mụn hình thành.

Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ thay đổi lên cao, do đó nội tiết trong cơ thể cũng thay đổi. Mồ hôi, sebum (dầu nhờn), vi khuẩn… tăng cường làm mụn nổi lên nhiều và dày hơn. Đây là thời gian mà bạn cần quan tâm, chăm sóc cho làn da của mình, từ việc ăn uống, vệ sinh, đến cách phòng chống và trị mụn. Do vậy, bạn cần chú trọng đến các phương pháp an toàn và hiệu quả để không làm tổn thương làn da.

Chỉ collagen sinh học trị mụn

Những sợi chỉ collagen hiện nay được ứng dụng phổ biến ở Hàn Quốc và Mỹ. Chúng là sản phẩm của công nghệ sinh học và thẩm mỹ có xuất xứ từ Hàn Quốc. Với cấu tạo siêu nhỏ, giàu dưỡng chất, lành tính chỉ collagen không chứa các hoạt chất kích ứng với da. Để điều trị da mụn, sau khi loại bỏ nhân mụn và kháng khuẩn, các bác sĩ sẽ cấy vi điểm các sợi chỉ này vào da. Khi xâm nhập vào bên dưới các tầng biểu bì, những sợi chỉ collagen sẽ phân bố thành mạng lưới sinh học với cấu trúc 4 chiều thông minh để hoạt hóa tế bào, tăng sinh chất nền. Đồng thời, chúng giúp tái sinh những collagen bị hư tổn và tạo thêm collagen mới. Hệ thống collagen mới giúp khôi phục cấu trúc da, tạo mạng lưới kích thích để mở các nút bít đầy chất sừng và bã nhờn - nguyên nhân chủ yếu gây mụn.

Những sợi chỉ collagen sinh học chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu sẽ đặc trị mụn từ bên trong và bảo vệ làn da chắc khỏe hơn.

Hiệu quả 3 trong một của chỉ collagen

Thứ nhất, hệ thống collagen làm giảm mụn viêm, sưng, đau và diệt khuẩn da toàn diện. Chúng làm các nút bít được mở ra thông thoáng, tiêu giảm chất sừng và điều hòa chất bã nhờn ở tế bào biểu bì. Mặt khác, collagen mới giúp tái tạo làn da sạch, thoáng, không còn mụn và cũng ngăn chặn sự trở lại của chúng.

Thứ hai, lượng dưỡng chất phong phú được bổ sung giúp cân bằng chức năng da, tái tạo, phục hồi những tổn thương; đồng thời duy trì nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong, giúp da láng mịn, hồng hào dài lâu.

Liệu pháp sẽ trị mụn dứt điểm không để lại sẹo sau mụn, đồng thời làm da săn chắc, sáng mịn hơn.

Thứ ba, tác dụng nâng cơ của mạng lưới collagen giúp da trở nên căng sáng, săn chắc, chống chảy xệ, chống hình thành sẹo sau khi điều trị hết mụn. Collagen cũng mang lại hiệu quả chống nhăn, chống lão hóa cho da.

Điều trị mụn bằng chỉ collagen là phương pháp trị liệu công nghệ cao, tiên tiến với kỹ thuật điều trị hạn chế xâm lấn, không gây thương tổn và đau đớn. Sau một liệu trình điều trị đơn giản, không mất nhiều thời gian, làn da của bạn sẽ sạch mụn và khác biệt.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)