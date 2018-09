Quy trình phẫu thuật mắt to

Các biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ giúp nhiều bạn sở hữu đôi mắt to đẹp tự nhiên như ao ước.

Các biện pháp make up, dán mí, sử dụng kính giãn tròng được nhiều bạn trẻ sử dụng với mong muốn sở hữu đôi mắt to đẹp hơn. Tuy nhiên đây chỉ là các phương pháp tạm thời và tốn khá nhiều thời gian hàng ngày để duy trì.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc: "Trước đây cũng có một số quan niệm cho rằng phẫu thuật mắt to chỉ là mở rộng góc mắt trong hay cắt góc mắt ngoài hoặc kết hợp 2 điều này. Trên thực tế điều này chưa chính xác, vì mở rộng góc mắt trong hoặc góc mắt ngoài chỉ làm mắt to ra theo chiều ngang (hay nói đúng hơn là làm mắt rộng ra theo chiều ngang) chứ không làm mắt nở to theo chiều đứng".

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo và Á hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Trần Huyền My, đại sứ thương hiệu Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc.

Thực hiện phẫu thuật mắt to, mắt sẽ có 2 mí đẹp tự nhiên. Đôi mắt nở to và dài trông có hồn làm cho gương mặt nhìn rất tươi trẻ hơn. Đây là điểm khác biệt lớn của phương pháp phẫu thuật mắt to với phương pháp cắt mí mắt thông thường (chỉ tạo mắt hai mí nhưng không làm mắt nở to).

Phẫu thuật mắt to bao gồm một trong ba kỹ thuật sau:

Phẫu thuật mắt to đơn thuần: hay còn gọi là phẫu thuật mắt to. Đây là phương pháp làm mắt nở to theo chiều thẳng đứng (thường gọi là mắt to, tròn). Đôi mắt của một số diễn viên Hàn Quốc to, dài, có hồn là nhờ thực hiện phương pháp phẫu thuật mắt to này.

Phẫu thuật mở rộng góc mắt trong hoặc phẫu thuật cắt góc mắt ngoài: áp dụng trong trường hợp khách hàng có tình trạng da thừa ở góc mắt trong hoặc da thừa góc mắt ngoài.

Phẫu thuật mắt to kết hợp với mở rộng góc mắt trong hoặc cắt góc mắt ngoài: khi khách hàng có tình trạng mắt nhỏ kết hợp da dư góc mắt trong hoặc góc mắt ngoài.

Điều kiện để thực hiện phẫu thuật mắt to

Để thực hiện được phẫu thuật mắt to đạt kết quả tốt, đẹp tự nhiên, bác sĩ thẩm mỹ mắt phải đảm bảo hội đủ các điều kiện sau.

Bác sĩ phải hiểu thật rõ cấu trúc giải phẫu của mắt nhất là cấu trúc ở tầng sâu như cơ nâng mi trên, cơ Muller.

Ngoài ra, cơ sở phải có dụng cụ và chỉ chuyên dùng cho phẫu thuật mắt to và có ê kíp phụ mổ chuyên nghiệp. Vì các cấu trúc ở lớp sâu vùng mắt cực mỏng đòi hỏi bác sĩ phải thao tác thật nhẹ nhàng, tinh tế và kiên nhẫn.



Bác sĩ thẩm mỹ mắt còn phải là một bác sĩ rất giàu kinh nghiệm về phẫu thuật mắt và phải rất tỉ mỉ, kiên nhẫn.

Các trường hợp áp dụng phẫu thuật mắt to

Mắt nhỏ: không cân xứng với khuôn mặt của bạn.

Sụp mi: đây là tình trạng bệnh lý của mắt làm cho đôi mắt của bạn trông nhỏ hơn bình thường, gây khó khăn trong việc nhìn (có người nhìn thẳng không thấy rõ do mi mắt bị sụp che thị trường, phải ngước lên để nhìn). Sụp mi có thể xảy ra ở hai mắt hoặc một bên mắt.

Chức năng mi mắt kém: mức độ sụp mi 2mm và chức năng cơ nâng mi trên 4mm.

Tái phẫu thuật: một số trường hợp cắt mắt hai mí, nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm sẽ làm tổn thương cơ nâng mi trên gây sụp mi từ nhẹ đến nặng. Trong trường hợp này, phẫu thuật là biện pháp cần để sửa chữa là phẫu thuật mắt to.

Hình trước và sau tái phẫu thuật mắt to do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo thực hiện trên khách hàng đã mổ mắt trước đó 2 lần gây sụp mi.

Quy trình phẫu thuật mắt to

Bước một: bác sĩ sẽ thăm khám đánh giá tình trạng mắt: nếp mí trên, da thừa góc mắt, chức năng mi mắt gồm mức độ sụp mi (ptosis degree), chức năng cơ nâng mi (Levator function), tình trạng mô đệm hốc mắt. Trên cơ sở thăm khám tỉ mỉ, cẩn thận, bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn nên thực hiện phẫu thuật mắt to như thế nào và kết quả ra sao. Đây có thể xem là một trong những bước quan trọng để đánh giá chính xác các yếu tố trên thì mới có thể đưa ra phương án mổ hợp lý.

Bước 2: tiến hành đo vẽ nếp mí, đường mổ.

Bước 3: gây tê tại chỗ: với kỹ thuật gây tê đặc biệt (bôi thuốc tê trước sau đó dùng kim tiêm của Hàn Quốc), khách hàng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng trong suốt thời gian phẫu thuật.

Bước 4: sau khi rạch da theo đường vẽ trùng với nếp mí (không để lại sẹo), bác sĩ phẫu tích vào lớp sâu vùng mắt (cơ nâng mi trên và cơ Muller). Giai đoạn này rất quan trọng đòi hỏi bác sĩ phải hiểu rõ giải phẫu vùng mắt và thao tác phải hết sức nhẹ nhàng, tỉ mỉ vì những cấu trúc này rất mỏng (đặc biệt là khi mổ lại những trường hợp đã mổ hư).

Bước 5: tạo hình mắt to thông qua việc tác động vào cơ nâng mi trên và cơ Muller với chỉ chuyên biệt của Hàn Quốc. Đây là bước then chốt nhất đòi hỏi bác sĩ phải thật tỉ mỉ, kiên nhẫn mới có thể tạo ra đôi mắt to, có hồn và rất tự nhiên. Giai đoạn này mặc dù tỉ mỉ nhưng rất nhẹ nhàng.

Thời gian toàn bộ phẫu thuật mắt to: khoảng 2-3 giờ (tùy vào độ khó của phẫu thuật và tình trạng các lớp vùng mắt).

Trước mổ, mắt nhỏ trông lờ đờ. Sau mổ một tuần, mí rõ, còn sưng nhẹ, mắt to tròn làm cho gương mặt trông tươi trẻ.

Chăm sóc sau phẫu thuật mắt to

Phẫu thuật mắt to mặc dù phức tạp, độ khó cao nhưng việc chăm sóc sau phẫu thuật lại tương đối đơn giản gần giống như việc chăm sóc sau các phẫu thuật thẩm mỹ mắt khác.

Sau phẫu thuật, bạn chỉ cần nằm chườm lạnh vùng mắt khoảng 15 phút là có thể tự về một mình được. Sau 12-24 giờ, bạn có thể sinh hoạt bình thường.

Sau phẫu thuật 7 ngày, vết mổ được cắt chỉ. Lúc này mắt vẫn còn sưng nhẹ nhưng đã tương đối tự nhiên

Sau phẫu thuật 3-4 tuần, bạn đã có đôi mắt to tự nhiên.

