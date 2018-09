Quy trình nâng mũi kiểu Hàn Quốc

Thẩm mỹ Hàn Quốc là trung tâm nâng mũi áp dụng quy trình kiểu Hàn Quốc, đã thực hiện thành công hơn 8.000 ca phẫu thuật trong 12 năm qua.

Bạn cần nắm bắt đầy đủ thông tin và kiến thức về kỹ thuật nâng mũi sau đó mới chọn bệnh viện cũng như bác sĩ phẫu thuật. Với quy trình nâng mũi hiện đại, Thẩm mỹ Hàn Quốc sẽ mang đến cho bạn một dáng mũi đẹp cùng với một cấu trúc mũi vững chắc.

Bước 1: Kiểm tra cấu trúc mũi 3D

Bác sĩ kiểm tra sụn vách ngăn, xoang mũi, kiểm tra mô mềm quanh khoang mũi và da đầu mũi của bạn bằng máy nội soi và tiến hành kiểm tra cấu trúc xương bè mũi bằng máy X-quang kỹ thuật số Pano-Ceph.

Đây là công đoạn mà Thẩm mỹ Hàn Quốc đánh giá cao. Để áp dụng được quy trình nâng mũi cấu trúc thì bác sĩ phải nắm rõ cấu trúc chiếc mũi hiện tại của bạn, biết được cấu trúc xương mũi, cấu trúc sụn vách ngăn một cách cụ thể.

Bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc đang kiểm tra cấu trúc mũi bằng dụng cụ nội soi và tạo hình chi tiết mũi bằng công nghệ Vectra 3D.

Bước 2: Kỹ thuật nâng mũi cấu trúc Hàn Quốc

Sau khi phân tích bằng phần mềm nâng mũi 3D, bác sĩ phân tích từng bộ phận chiếc mũi và cho bạn biết được chiều cao, độ nghiêng, chiều dài chiếc mũi hiện tại. Đặc biệt, phần mềm 3D sẽ phân tích cho bạn thấy được chiếc mũi mình nâng cao được bao nhiêu, da đầu mũi có đủ hay không và chất liệu nào phù hợp với cơ địa của bạn. Đồng thời, bạn sẽ nhìn thấy được kết quả chiếc mũi của mình trước khi tiến hành phẫu thuật..

Bước 3: Bác sĩ tư vấn vật liệu và kỹ thuật nâng mũi cấu trúc Hàn Quốc

Bác sĩ sẽ cho bạn biết được tất cả những vật liệu, chất liệu nào được đưa vào chiếc mũi của bạn. Sụn tự thân bao gồm: sụn vách ngăn, sụn sườn dùng để dựng trụ mũi, kéo dài và tạo dựng đầu mũi, sụn vành tai dùng để bọc đầu mũi. Tùy vào từng trường hợp, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể bạn sử dụng loại sụn nào là phù hợp.

Tiếp theo, bác sĩ sẽ tư vấn về kỹ thuật trong từng loại mũi một cách cụ thể

Đối với đầu mũi hếch hoặc khoằm: bác sĩ sử dụng sụn vách ngăn để dựng trụ mũi, nâng cao và kéo dài đầu mũi. Với số liệu chính xác kích thước cần kéo dài và chiều cao đầu mũi cần dựng từ phần mềm phân tích nâng mũi 3D, đảm bảo đầu mũi của bạn cao và phù hợp với khuôn mặt, không bị tình trạng hếch hoặc khoằm. Ngoài ra, với số liệu phân tích, bác sĩ biết được độ dày của da có đủ để kéo dài hay không, nếu thiếu da thì có thể sử dụng thêm chất liệu Alloderm nhân tạo để bù đắp vào phần da đầu mũi. Do vậy, mũi của bạn sẽ không bị tình trạng bóng đỏ hay bị lủng đầu mũi.

Thẩm mỹ Hàn Quốc xử lý tất cả các trường hợp mũi bị hư hỏng với kỹ thuật nâng mũi Hàn Quốc, sử dụng sụn sườn hoặc tutoplast để dựng lại trụ mũi, nâng cao và kéo dài đầu mũi. Sụn vành tai dùng để bọc đầu mũi, tạo một nét cong tự nhiên theo quán tính cong của sụn vành tai.

Dr Nam giải thích về kỹ thuật nâng mũi bằng sụn sườn.

Khi bạn gặp trường hợp cánh mũi bè với công nghệ nâng mũi 3D bạn sẽ không cần cắt cánh mũi bởi kỹ thuật dựng trụ đầu mũi, nâng cao đầu mũi và tự động cánh mũi thon gọn trở lại. Trong trường hợp cánh mũi quá dày bác sĩ sẽ có những phương pháp khâu lại hoặc cắt bớt một ít để đạt tính thẩm mỹ cao. Việc cắt cánh mũi hay không rất quan trọng, nếu không có sự phân tích trước, thì sau khi cắt cánh mũi, chiếc mũi của bạn sẽ trở nên khó nhìn, mà không có cách nào xử lý được.

Xương mũi: trong quá trình kiểm tra cấu trúc mũi bằng máy X-quang kỹ thuật số Pano-Ceph, bác sĩ phân tích và xem xét cấu trúc xương mũi. Tất cả dữ liệu này được phần mềm nâng mũi 3D xử lý và cho bạn nhìn thấy cụ thể từng cấu trúc sau đó có quyết định nên cắt bớt phần xương bè để thon gọn mũi hay không.

Bọc sụn đầu mũi - nâng mũi Hàn Quốc sử dụng kỹ thuật bọc sụn đầu mũi. Đầu mũi là phần chịu tác động nhiều, do vậy nếu dùng chất liệu độn mũi kém chất lượng sẽ gây những biến chứng về sau như đầu mũi ngắn hơn, da mỏng dần và thậm chí bị sẹo co rút biến dạng đầu mũi do trồi sụn tụt sóng mũi. Đây là kỹ thuật nâng mũi nhằm giải quyết triệt để tình trạng đầu mũi bị bóng đỏ.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật nâng mũi Hàn Quốc: kéo dài đầu mũi bằng sụn vách ngăn, sống mũi cao, đầu mũi hình chữ A, lỗ mũi thon gọn.

Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc sau phẫu thuật của Thẩm mỹ Hàn Quốc luôn được khách hàng hài lòng và đánh giá cao. Bộ phận điều dưỡng Care24 luôn túc trực bên bạn khi ở bệnh viện 24/24 để chăm sóc cho bạn sau phẫu thuật. Sau khi ra viện, dịch vụ chăm sóc vết thương tận nhà giúp bạn đảm bảo vệ sinh. Đội xe 4 chỗ, 7 chỗ đưa và đón bạn tận sân bay và giúp bạn đặt khách sạn theo yêu cầu. Đặc biệt, bạn còn được cấp thẻ bảo hành trọn đời. (Tất cả các dịch vụ phẫu thuật trên đều được thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tại TP HCM).

