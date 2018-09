Quý bà U70 da mượt, dáng thon nhờ 'cai' đường

Carolyn Hartz, 68 tuổi, trông trẻ trung bằng nửa tuổi thật nhờ nói không tuyệt đối với đường.

Carolyn Hartz chia sẻ, cô là người hảo ngọt và không thể sống thiếu đường. Năm 41 tuổi, bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh tiểu đường vì ăn quá nhiều đồ ngọt. Carolyn Hartz buộc phải thay đổi chế độ ăn uống. Cô giảm dần lượng đường nạp vào cơ thể mỗi ngày rồi tiến tới nói không tuyệt đối với đường.

Carolyn Hartz năm nay 68 tuổi nhưng vẫn giữ được thân hình gọn gàng, săn chắc và làn da mịn màng đáng ngưỡng mộ.

Trong vòng 1 năm sau khi cắt bỏ hoàn toàn đường ra khỏi chế độ ăn, Carolyn cảm thấy mình khỏe mạnh và đẹp hơn. Cô giảm cân, da dẻ hồng hào, săn chắc hơn hẳn.

Trước đó, Carolyn thường ăn nửa cái bánh pho mát vào bữa sáng và một gói bánh chocolate vào bữa chiều. Để duy trì sở thích ăn đồ ngọt mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và nhan sắc, cô đã thay đổi công thức nấu nướng của mình. Không sử dụng đường, mật ong hay thậm chí là cả siro cây thích (maple syrup), Carolyn sử dụng một chất có vị ngọt tên là xylitol. Xylitol là chất ngọt có nhiều trong ngô và trái cây.

Nhờ 'cai đường' suốt 27 năm mà Carolyn Hartz không hề già đi chút nào.

Nhờ sự thay đổi đó mà trong suốt 26 năm sau đó, Carolyn không chỉ không hề già đi chút nào mà cô còn thấy mình trẻ trung hơn. Hiện tại, dù sắp bước sang "tuổi thất thập" nhưng Carolyn vẫn có thể chơi bóng rổ và nhiều hoạt động thể thao đòi hỏi sức khỏe tốt.

Với làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn, săn chắc, Carolyn hoàn toàn tự tin mặc bikini khoe dáng ở bãi biển. Nhiều người vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn không tin khi cô tiết lộ tuổi thật của mình.

Carolyn từng phát hành một cuốn sách giới thiệu các công thức nấu nướng không sử dụng đường.

Đường là một trong những thứ gây “nghiện” nhất với khẩu vị của chúng ta bởi vị ngọt ngào của nó. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách loại bỏ đường ra khỏi chế độ ăn uống vì đường mang tới nhiều tác hại cho sức khỏe và nhan sắc. Qua quá trình theo dõi, người ta nhận ra rằng việc sử dụng nhiều đường hàng ngày có thể khiến chúng ta trông già hơn so với tuổi. Đó là do đường đã làm gián đoạn nội tiết tố, phá hủy cấu trúc DNA cũng như kích thích sự hoạt động của các gốc tự do (free radical) được y học hiện đại xem như là nguồn gốc của sự lão hóa và các bệnh tật. Ăn thực phẩm chứa nhiều đường khiến bạn đói nhanh, tăng cân nhanh, gây ra tâm trạng thất thường, làm ức chế hệ miễn dịch và khiến bạn rơi vào trạng thái kém minh mẫn. Hãy hạn chế hoặc nói không với đường để bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp.

