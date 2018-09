PRP - giải pháp trẻ hóa làn da mới

Phương pháp điều trị sử dụng huyết thanh giàu tiểu cầu PRP kích thích sự tái tạo, mang lại làn da mịn màng, tươi tắn.

PRP (huyết thanh giàu tiểu cầu) là công nghệ thu nhận tiểu cầu từ máu tự thân, sau đó lợi dụng các yếu tố tăng trưởng có trong tiểu cầu để kích thích thay mới tế bào, tăng cường sản sinh collagen, tái tạo mạch máu, từ đó mang lại làn da mới đầy sức sống.

Huyết thanh giàu tiểu cầu được trích từ máu tự thân sẽ được đưa trở lại vào da để làm trẻ hóa da, xóa nếp nhăn.

Tiểu cầu được chứng minh có vai trò quan trọng trong việc tái tạo làn da nhờ thành phần nhiều chất tăng trưởng khác nhau (EGF, PGDF, VEGF…). PRP là lớp huyết thanh được làm giàu thành phần tiểu cầu gấp 7 lần bình thường, giúp kích thích sự phát triển, tăng sinh của nguyên bào sợi, tăng cường độ căng mịn và săn chắc của da, duy trì độ ẩm, ngăn sự hình thành nếp nhăn, chống lại các tác nhân oxy hóa gây hại cho da, thúc đẩy sự phát triển của các nang tóc, chống rụng tóc...

Chính vì vậy, PRP (huyết thanh giàu tiểu cầu) làm đẹp hiệu quả cho da với rất nhiều chỉ định trị liệu và thẩm mỹ khác nhau. Không chỉ giúp trẻ hóa, mang lại làn da trắng sáng mịn màng mà PRP còn là giải pháp xóa nhăn, giảm chùng nhão-chảy xệ da vùng mặt cổ, xóa thâm quầng mắt hiệu quả. Với tác dụng tăng cường ly giải sắc tố, công nghệ hỗ trợ xóa mờ các vết sạm nám, vết thâm lâu ngày trên da. Đặc biệt với nền da bị tổn thương do lột tẩy hoặc sử dụng kem trộn trước đó, PRP là chế phẩm sinh học an toàn và hiệu quả để tăng cường sức khỏe và thúc đẩy sự tái tạo, giúp da khôi phục độ khỏe khoắn ban đầu, giảm thiểu tình trạng nhạy cảm và dị ứng.

Sở hữu làm da đẹp là mơ ước của nhiều chị em.

Một chỉ định khác của huyết thanh giàu tiểu cầu là trong điều trị sẹo. Với hiệu quả rõ ràng, nhanh chóng cũng như quá trình trị liệu an toàn, ít đau, không mất thời gian nghỉ dưỡng, đây là giải pháp điều trị hiệu quả các loại sẹo lõm lâu năm do mụn, thủy đậu, chấn thương… để lại.

Nhiều ngôi sao Hollywood và sao Việt yêu thích phương pháp “làm đẹp từ máu” này. Để đảm bảo hiệu quả của liệu trình, sự an toàn là quy trình tách chiết lớp huyết thanh giàu tiểu cầu từ máu tự thân ban đầu phải đảm bảo các yếu tố: đúng thao tác; đúng kỹ thuật; đúng bộ kít tách chiết, kỹ thuật tiêm hoặc lăn kim để tăng sự thẩm thấu vào da phải theo những quy chuẩn vô trùng nghiêm ngặt. Dụng cụ riêng biệt cho từng khách hàng, với sự trị liệu trực tiếp của bác sĩ có kinh nghiệm. Đảm bảo các yếu tố trên, PRP là giải pháp làm đẹp da toàn diện và an toàn tuyệt đối. Do các thành phần tách ra từ cơ thể không gây kích ứng, đào thải, lây nhiễm hay tác dụng phụ khó chịu.

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tại BichNa.

Tại BichNa Beauty Clinic & Spa, quy trình làm đẹp da toàn diện bằng PRP (huyết thanh giàu tiểu cầu) được chuyển giao từ Hàn Quốc, với sự điều trị trực tiếp của thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Na cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu giàu kinh nghiệm, mang đến cho bạn giải pháp làm đẹp theo phương pháp tự nhiên và an toàn.

Liên hệ: BichNa Beauty Clinic & Spa Địa chỉ: 194 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM

ĐT: 0838.36.14.39 - 0938.122.155

Website: http://www.bichnabeauty.vn/

(Nguồn: BichNa Beauty)