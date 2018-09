Phương thức trẻ hóa da từ Đan Mạch

Imedeen Time Perfection chứa LycophenceGS, vitamin C và kẽm là những thành phần quan trọng tạo nên công dụng trẻ hóa làn da.

Lão hóa da là "kẻ thù" đáng sợ đối với vẻ đẹp của mọi phụ nữ nhưng đây lại là quá trình sinh học, không ai cưỡng lại được. Da lão hóa là do thiếu lượng collagen, độ ẩm và độ đàn hồi cần thiết. Collagen chiếm hơn 70% trong cấu trúc da, có nhiệm vụ liên kết, tạo nên cấu trúc nâng đỡ bền vững và dẻo dai cho da. Nhờ đó mà làn da trở nên săn chắc và căng mọng. Từ tuổi 20 trở đi, quá trình phân hủy collagen diễn ra nhanh hơn. Sau tuổi 40, lượng collagen chỉ còn 70% so với tuổi 20.

Phụ nữ luôn thích mình trẻ trung và tràn đầy sức sống vì như thế, họ sẽ tự tin hơn, yêu đời hơn. Do đó, họ đã sử dụng cách tiêm collagen vào những nếp nhăn sâu để phục hồi làn da. Tuy nhiên, cách này rất tốn kém và có thể xuất hiện biến chứng về sau. Một số khác lại thoa collagen dạng kem nhưng ít tác dụng vì kem khó thấm qua lớp thượng bì để vào sâu bên trong khi da bị lão hóa từ lớp trung bì và hạ bì. Nhiều phụ nữ lại bổ sung collagen bằng đường uống cũng không có kết quả vì chỉ có một phần nhỏ collagen đi vào da còn phần lớn đều bị tiêu hóa.

Thành phần Biomarine Complex đã được khoa học chứng minh có tác dụng kích thích, tạo ra collagen, độ đàn hồi và độ ẩm gấp nhiều lần, giúp tăng độ dày của da lên gấp 3 lần và làm chậm quá trình lão hóa da.

Sử dụng Biomarine Complex trong được xem là một trong những phương pháp giúp trẻ hóa làn da tối ưu, được các nhà khoa học phát hiện ra cách đây hơn 20 năm. Biomarine Complex trong Imedeen Time Perfection có tác dụng kích thích cơ thể tạo ra collagen, độ ẩm và độ đàn hồi tự nhiên từ bên trong cơ thể. Chỉ sau 2-3 tháng sử dụng, lớp thượng bì dày lên 8-9 lần, lớp trung bì dày lên 8-10 lần, giúp da căng mịn, săn chắc và các vết nhăn cũng giảm rõ rệt. Thành phần Biomarine Complex đã được khoa học chứng minh có tác dụng kích thích, tạo ra collagen, độ đàn hồi và độ ẩm gấp nhiều lần, giúp tăng độ dày của da lên gấp 3 lần và làm chậm quá trình lão hóa da.

Hiệu quả chăm sóc da của Imedeen Time Perfection sản xuất tại Đan Mạch: chống lão hóa; giảm nếp nhăn; làm mờ tàn nhang, nám; giúp da mặt và làn da toàn thân săn chắc, sáng mịn. Bên cạnh đó, Imedeen Time Perfection còn chứa LycophenceGS, vitamin C và kẽm cũng là những thành phần quan trọng tạo nên công dụng giúp trẻ hóa làn da. LycophenceGS chứa chiết xuất từ hạt cà chua và hạt nho xanh là chất chống lão hóa rất mạnh, do đó, bổ sung dưỡng chất này sẽ giúp làm đẹp da, chống lão hóa, giảm tình trạng da bị chảy xệ, nám và tàn nhang. Vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen và hạn chế tác hại do tia UV gây ra. Kẽm giúp phục hồi các mô da bị tổn thương và làm lành vết thương nhanh hơn.

Imedeen Time Perfection - công thức chống lão hóa da từ độ tuổi 30.

Với tác động vào tận cấu trúc bên trong của da, mỹ phẩm dạng viên Imedeen Time Perfection đã làm được điều mà các loại kem dưỡng da không làm được, cải thiện và duy trì sự trẻ trung của làn da. Điều này đã được chứng minh qua 18 cuộc thử nghiệm khoa học và sự tin dùng của hàng triệu phụ nữ trên 70 quốc gia trong 20 năm qua.

