Phương pháp triệt lông không gây bỏng rát

Công nghệ triệt lông Hyperyon thế hệ mới không cần dùng gel, không gây bỏng rát hay kích ứng da.

Nếu như ở phái mạnh, những sợi lông là biểu hiện của sự nam tính, mạnh mẽ và phong độ thì đối với phái đẹp, việc rậm lông lại làm mất đi sự nữ tính, ảnh hưởng tới hình ảnh và khiến nhiều người tự ti, e ngại trong giao tiếp.

Chứng rậm lông ở phái nữ (hirsutism) là tình trạng mọc lông thái quá do ảnh hưởng của nội tiết tố nam (androgen) hoặc rậm lông thứ phát do sự nhạy cảm quá mức của các nang lông đối với androgen. Bình thường, androgen được tiết ra với lượng rất nhỏ từ tuyến thượng thận và buồng trứng, song vì một lý do nào đó như u tuyến thượng thận, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh do chuyển hóa cortisol bất thường, u nang buồng trứng, buồng trứng đa nang khiến androgen bị tiết ra quá nhiều và tạo nên hiện tượng rậm lông, trứng cá, béo phì, rối loạn kinh nguyệt…

Công nghệ triệt lông bằng Hyperyon là thế hệ mới, không cần dùng gel, không gây kích ứng.

Bên cạnh đó, một số trường hợp rậm lông còn do nguyên nhân tự phát, bẩm sinh, rối loạn nội tiết, tăng prolactin trong máu; dùng thuốc nội tiết kéo dài như trị liệu androgen (nội tiết tố nam), steroid (K-cort, dexamethason, prednisolon...), thuốc tránh thai…

Khi mắc phải các chứng bệnh này, lông thường mọc nhiều và tăng trưởng nhanh, sậm màu ở mặt, ngực, quầng vú, đường trắng giữa phần trên lưng, nếp đùi, bẹn, nách, chân tay…gây mất thẩm mỹ và khiến phụ nữ tự ti và lo lắng. Nhiều phương pháp xử lý tình trạng rậm lông đã được phổ biến từ xưa đến nay, song hầu hết đều chỉ đem lại hiệu quả tức thì mà không thể duy trì lâu dài, chưa kể đến nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Phương pháp triệt lông Hyperyon là thế hệ công nghệ laser mới, tự động phân tích mật độ lông, màu lông và sắc tố da…để tạo ra bước sóng với nguồn năng lượng phù hợp tác động vào sợi lông xử lý tình trạng rậm lông an toàn.

Lông được xóa sạch giúp bạn tự tin hơn.

Khi các tia laser tiếp xúc với nang lông, các sắc tố ở nang lông sẽ hấp thụ ánh sáng, chuyển hóa thành nhiệt năng, phá hủy hàng trăm nang lông một lần, kể cả những nang lông nằm sâu dưới da, giúp hiệu quả điều trị cao.

Ưu điểm nổi bật của Hyperyon

Sau khi triệt lông từ 1 đến 2 tuần, các vùng lông bắt đầu rụng và xuất hiện lại sau 1 đến 2 tháng nhưng với mật độ thưa hơn, sợi lông cũng mảnh hơn. Thực hiện triệt lông thêm từ 2 đến 6 lần nữa, vùng điều trị sẽ chỉ còn lại vài sợi lưa thưa và rất mảnh.

Công nghệ triệt lông Hyperyon với hệ thống làm lạnh mới không cần sử dụng gel nên không gây bỏng rát hoặc kích ứng da. Sau một vài liệu trình điều trị, vùng da rậm lông sẽ trở nên sạch sẽ, mịn màng, đồng thời cải thiện sắc tố da, làm sáng da thu nhỏ lỗ chân lông, làm săn chắc vùng điều trị và ngăn ngừa viêm nang lông

Chi tiết về công nghệ, xem tại đây.

Một liệu trình điều trị Hyperyon đánh bật các mảng lông.

