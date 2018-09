Phương pháp mới trong điều trị bệnh tiểu són và giãn âm đạo

Không kiểm soát dòng tiểu (overflow)

- Tắc đường tiểu do u xơ tiền liệt tuyến - Bàng quang không co bóp do đái tháo đường, chấp thương tủy - Do thuốc

- Phẫu thuật - Đặt sonde - Ngừng hoặc giảm thuốc

95