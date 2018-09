Phương pháp mới cho mắt to tròn tự nhiên

Không cần trang điểm cầu kỳ mỗi ngày, bạn vẫn sở hữu đôi mắt đẹp, quyến rũ chỉ sau một lần thẩm mỹ đơn giản.

Trong các bộ phận cơ thể người, mắt là cơ quan mỏng manh, chứa đựng nhiều dây thần kinh dễ bị tổn thương. Đây cũng là một trong những bộ phận được chú ý nhiều khi chúng ta giao tiếp với nhau hàng ngày. Vì thế, việc chăm chút, làm đẹp cho đôi mắt cũng trở nên phổ biến hơn.

Để tân trang cho mắt, chị em có vô vàn đồ hỗ trợ như chì kẻ, nhũ mắt, masscara, kim tuyến, kính giãn tròng, miếng dán mi. Tất cả nhằm làm cho đôi mắt trở nên to tròn, long lanh, đẹp và ấn tượng hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp làm đẹp tạm thời bởi khi bỏ đi lớp tẩy trang, đôi mắt vẫn trở về như cũ.

Á hậu Huyền My sở hữu đôi mắt đẹp tự nhiên, duyên dáng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc cho biết: “Có nhiều kỹ thuật để làm đôi mắt trông lớn hơn. Điều quan trọng là đảm bảo kết quả thật tự nhiên chứ không phải là cái nhìn nhân tạo. Với người trưởng thành, kích thước nhãn cầu thường giống nhau, mí mắt và các mô xung quanh mắt có trách nhiệm giúp đôi mắt trở nên lớn hoặc khiến nó nhỏ hơn, tùy vào mỗi người”. Phương pháp phẫu thuật mắt to được xem là giải pháp phù hợp để đôi mắt trở nên hài hòa.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc.

Trở lại Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc sau một tuần phẫu thuật mắt to, chị Hồng Phượng (27 tuổi, Nha Trang) chỉ bị sưng nhẹ. Hai mí đã gần như hoàn thiện, hài hòa với khuôn mặt. Trước đó, chị Phượng đã mổ cắt mắt hai mí tại một cơ sở khác nhưng không thành công. Mắt chị tuy có hai mí nhưng nếp gấp mí không được tự nhiên. Mi mắt không thể mở hết khiến mắt trở nên lờ đờ. Hai mí phẫu thuật không đều khiến cả gương mặt trông lờ đờ, thiếu sức sống. Theo thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, một số trường hợp cắt mắt hai mí, nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm sẽ làm tổn thương cơ nâng mi trên gây sụp mi từ nhẹ đến nặng. Trong phẫu thuật thẩm mỹ, việc đụng dao kéo cũng ảnh hưởng đến kết quả về sau. Điều này đòi hỏi kỹ năng thuộc dạng chuyên gia và sự đánh giá toàn diện mới có thể tạo ra tác phẩm đẹp.

Hình ảnh chị Hồng Phượng trước và một tuần sau mổ tái phẫu thuật mắt to do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo trực tiếp thực hiện.

Trước đây, một số quan niệm cho rằng phẫu thuật mắt to chỉ là mở rộng góc mắt trong hay cắt góc mắt ngoài hoặc cả hai. Trên thực tế điều này chưa chính xác, vì mở rộng góc mắt trong hoặc góc mắt ngoài chỉ làm mắt to ra theo chiều ngang, không làm mắt nở to theo chiều đứng. Vì vậy, nếu nhìn vào kết quả sau phẫu thuật của chị Phượng sẽ thấy sự khác biệt. Đôi mắt mở to tròn, tinh anh, tự nhiên. Hai mí mở đều làm cho gương mặt trông rất tươi sáng.

