Phương pháp loại bỏ bọng mắt

Đối với những người muốn loại bỏ bọng mỡ mắt thì Công nghệ cắt mí mắt Hàn Quốc là một trong những lựa chọn phù hợp.

Bọng mỡ mắt xuất hiện khi các tổ chức da cơ xung quanh mắt lỏng lẻo, lớp mỡ quanh mắt chảy xuống tích tụ thành các túi mỡ che lấp đi mí mắt trên và mí mắt dưới. Phụ nữ độ tuổi 35- 40, cơ thể dần phản ứng lại với thời gian và đôi mắt là nơi đầu tiên chịu sự phản ứng đó. Đôi mắt bắt đầu xuất hiện những bọng mỡ mắt, khiến nó trở nên già nua và kém tươi tắn.

Tình trạng này không chỉ xuất hiện bởi vấn đề lão hóa mà nó còn xuất hiện bởi nhiều nguyên do khác. Có nhiều bạn trẻ chỉ ở độ tuổi 20 cũng đã xuất hiện những bọng mỡ mắt. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh, do vấn đề sức khỏe hay đơn giản chỉ là do thói quen sinh hoạt không khoa học như chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thức khuya, ngồi quá lâu trước màn hình máy tính, mắt tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời…

Bọng mỡ mắt khiến cho khuôn mặt thêm già nua và kém phần rạng rỡ.

Cắt mí mắt Hàn Quốc là công nghệ thẩm mỹ đến từ xứ sở kim chi có khả năng loại bỏ bọng mỡ mắt và da chùng vùng mắt, đồng thời “kiến tạo” lại nếp mí mới cho đôi mắt, mang lại cho người sử dụng đôi mắt hai mí đều đẹp, linh hoạt, trẻ trung, rạng rỡ.

Bằng một vết rạch nhỏ ở nếp gấp mí, các bác sĩ thực hiện sẽ tiến hành loại bỏ những mô mỡ thừa hình thành nên bọng mắt và cả phần da chùng ở mí trên và mí mắt dưới. Sau đó, vết rạch sẻ được đóng kín bằng chỉ khâu thẩm mỹ, đảm bảo không để lại sẹo.

Sau khi loại bỏ hết da chùng và mỡ thừa cấu thành nên bọng mỡ mắt, trên cung đường đã đo vẽ sẵn trên mí mắt, các bác sĩ thực hiện sẽ tạo hình nếp mí mới cho người sử dụng bằng phương pháp bấm mí. Sau quá trình thực hiện đôi mắt không chỉ khắc phục được bọng mỡ mắt mà còn trở nên to tròn, trẻ trung, rạng rỡ hơn nhờ cặp mí mới đều đẹp, rõ nét. Quy trình cắt mí mắt Hàn Quốc xem tại đây.

Công nghệ cắt mí mắt Hàn Quốc phù hợp với những người muốn loại bỏ bọng mỡ mắt.

Cắt mí mắt Hàn Quốc là công nghệ đơn giản, thực hiện nhanh chóng trong khoảng thời gian 45 phút. Các bác sĩ thực hiện sẽ dùng thiết bị chuyên dụng để loại bỏ da chùng, mỡ thừa, không tác động đến các mô lân cận, đảm bảo thị lực cũng như sự an toàn của đôi mắt và sức khỏe người sử dụng, không để lại biến chứng gì sau khi thực hiện.

Trước khi cắt mí mắt, bác sĩ thực hiện sẽ gây tê vùng mí mắt tạo cảm giác thoải mái, không đau đớn hay khó chịu cho người sử dụng trong suốt quá trình thực hiện. Người sử dụng có thể quay về cuộc sống đời thường ngay mà không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Công nghệ cắt mí mắt Hàn Quốc được thẩm mỹ viện Kangnam ứng dụng trong thực tế, đem lại đôi mắt trẻ trung, linh hoạt cho nhiều khách hàng. Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, có thời gian dài tu nghiệp tại các quốc gia có nền thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới, sẽ mang đến cho khách hàng kết quả thẩm mỹ ở mức độ cao. Đón Giáng sinh, thẩm mỹ viện Kangnam gửi tới khách hàng tham gia dịch vụ cắt mí Hàn Quốc ưu đãi giảm 10% chi phí dịch vụ. Tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tư vấn miễn phí tại đây.

Không còn bọng mỡ, đôi mắt trở nên rạng ngời hơn.

Liên hệ: Thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc

38 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 04.62.91.99.77 Mobile: 0968.999.777.

TP HCM:179C Đường 3/2, quận 10, TP HCM. Tel: 08.62.94.66.88 Mobile: 0948.44.99.88.

Hotline: 0968.999.777. Website: thammyvienkangnam.vn

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc)