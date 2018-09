Phương pháp làm đầy vết hõm thái dương

Má tôi không hóp nhưng hai bên thái dương của tôi lõm vào rất nhiều, mong bác sĩ tư vấn giúp cách làm đầy vùng này. (Trang)

Cũng như phương pháp làm đầy má hóp, vết lõm trên thái dương có thể làm đầy được bằng lựa chọn tiêm chất làm đầy hoặc bơm đầy bằng mỡ tự thân. Chất làm đầy được sử dụng cho vùng thái dương có thể dùng Juvederm hoặc Radiesse. Đây là chất làm đầy có độ đậm đặc cao hơn so với các chất làm đầy khác, do đó hiệu quả mang lại cũng cao hơn so với những sản phẩm khác.

Ngoài việc sử dụng chất làm đầy có sẵn, nhiều bạn thích sử dụng mỡ tự thân vì ngoài việc bơm mỡ làm đầy vùng thái dương bạn còn có thêm một ưu điểm khác của phương pháp này là vùng được lấy mỡ sẽ loại bỏ được phần mỡ thừa.

Kết quả của phương pháp này sẽ kéo dài và hiệu quả hơn nếu kết hợp với kỹ thuật tách chiết tế bào để làm gia tăng lượng tế bào gốc trong mỡ cấy ghép. Việc sử dụng chất liệu độn tại vị trí thái dương thường không được khuyến khích do chất liệu độn thường lộ, không tự nhiên.

Tư vấn bởi thạc sĩ bác sĩ Mai Mạnh Tuấn - Viện thẩm mỹ Hà Nội. Địa chỉ: 14 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04 3945 548. Website: http://vienthammyhanoi.com.vn

Email: vienthammyhanoi@fpt.vn.

Minh Thảo