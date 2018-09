Phục hồi tình trạng mất răng hiệu quả

Hiện tượng mất răng xảy ra khá phổ biến ở mọi người, đặc biệt người có tuổi. Vì vậy, tìm kiếm giải pháp pháp khắc phục tình trạng này được nhiều người quan tâm.

Tình trạng mất răng xảy ra ở khá nhiều người.

Nguyên nhân và hậu quả của việc mất răng

Nguyên nhân gây nên tình trạng mất răng thường là do tuổi tác, bệnh lý răng miệng hoặc cả 2. Trường hợp thường gặp là do bệnh nha chu gây rụng răng, chấn thương ảnh hưởng đến vùng mặt, răng mọc lệch lạc phải nhổ hoặc do các yếu tố di truyền bẩm sinh làm răng không mọc tại một vị trí nào đó. Xét về lâu dài, việc mất răng gây ra khá nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Hậu quả tại chỗ: các răng còn lại ở hai bên khoảng mất răng sẽ bị xô lệch làm thu hẹp khoảng mất răng, làm thưa răng. Răng đối diện với răng bị mất sẽ trồi lên, gây khó khăn cho vận động của hàm dưới, lâu dài gây nên loạn khớp thái dương hàm dẫn đến tình trạng đau vai, đau cổ, đau gáy. Xương ở vùng răng bị mất sẽ tiêu đi nhanh chóng, gây trở ngại cho việc làm phục hình. Hình dạng khuôn mặt có thể bị thay đổi (móm, có nhiều nếp nhăn, má hóp lại, trông già hơn...).

Khuôn mặt bị biến dạng do mất răng.

Hậu quả toàn thân: việc tiêu hóa thức ăn sẽ rối loạn do sức nhai của bộ răng bị giảm đi, làm cho việc nhai nghiền thức ăn không tốt có thể gây ra đau dạ dày, thiếu dinh dưỡng; phát âm khó khăn ảnh hưởng đến giao tiếp; hô hấp có thể bị ảnh hưởng do lưỡi bị nâng lên và to hơn; mất răng gây nên một nỗi bận tâm lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, bệnh nhân thiếu tự tin trong giao tiếp, sống khép kín.

Trồng răng implant - Giải pháp phục hồi răng mất hiệu quả

Có khá nhiều giải pháp phục hồi răng, tuy nhiên một trong những phương pháp mang lại hiệu quả cao là trồng răng implant. Phương pháp không chỉ phục hồi răng mà còn cải thiện chức năng nhai.

Trồng răng Implant là kỹ thuật phẫu thuật cấy ghép các trụ implant titanium vào trong xương hàm để thay thế chức năng cho các chân răng đã mất. Răng implant có cấu trúc đặc biệt, tương thích sinh học tốt nên không gây ảnh hưởng đến cơ thể.

Ưu điểm của phương pháp phục hồi răng mất bằng phương pháp trồng ghép Implant:

Khắc phục nhược điểm của hàm giả tháo lắp, cầu răng giả: trồng ghép răng implant là kỹ thuật độc lập thực hiện tại vị trí mất răng và không gây ảnh hưởng đến các răng khác do đó không gây trở ngại, vướng víu trong quá trình ăn uống như khi sử dụng răng tháo lắp. Đồng thời phương pháp cũng không cần phải mài răng thật.

Ngăn ngừa tình trạng tiêu xương: răng implant ngoài thực hiện tốt các chức năng ăn nhai còn có tác dụng kích thích tế bào xương phát triển, ngăn chặn tình trạng tiêu xương hàm.

Giải pháp lâu dài, hiệu quả: cấy ghép răng implant giúp bệnh nhân ăn nhai tốt, ngon miệng, phát âm dễ dàng. Bên cạnh đó, răng implant có thể tồn tại lâu dài nếu được cấy ghép đúng phương pháp và chăm sóc tốt.

Mang lại nụ cười rạng rỡ, tự tin: răng implant có tính thẩm mỹ cao giống răng tự nhiên, giúp bệnh nhân có nụ cười rạng rỡ và không còn lo lắng răng có thể bị rơi ra ngoài như răng giả tháo lắp. Khi hàm răng được phục hồi sẽ giữ lại hình dáng tự nhiên của khuôn mặt, bênh nhân sẽ cảm thoải mái, tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày, chất lượng cuộc sống cũng được nâng lên rõ rệt.

Phẫu thuật phục hồi răng do các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện.

Tại Nha khoa Đông Nam, phẫu thuật cấy ghép implant được chuẩn bị theo một quy trình chuẩn, thực hiện bởi bác sĩ là chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép răng. Bệnh nhân sẽ được khám tổng quát tình trạng sức khỏe nếu cần thiết sẽ được xét nghiệm cận lâm sàng như chức năng gan, thận, phổi… trước khi thực hiện phẫu thuật, đảm bảo an toàn. Bệnh nhân thực hiện cấy ghép Implant tại Nha Khoa Đông Nam được hỗ trợ nhiều chi phí khác trong quá trình phẫu thuật.

