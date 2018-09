Phong cách trang điểm khi hẹn hò của các nàng blogger làm đẹp

Lip On Lip là dòng son cao cấp của Công ty Rohto -Mentholatum Việt Nam.

Sản phẩm gồm 3 loại:

Lip On Lip Silky Matte: chuẩn sắc, lâu phai với chất son matte. Giá 149.000 đồng.

Lip On Lip Diamond Shine: chất son mềm mượt với ánh nhũ siêu mịn. Giá 129.000 đồng.

Lip On Lip Water Color: chất son trong mỏng, tự nhiên, giàu dưỡng. Giá 99.000 đồng.