Phong cách trang điểm của sao Việt

Khởi My, Hương Tràm, Miu Lê, Ngọc Quyên, Diễm My 9x, Bà Tưng... đều chọn Sakura CC Cream là bí quyết trang điểm.

Ra mắt vào đầu năm 2014, kem trang điểm đa năng SakuraCC Cream với hơn 10 công dụng cùng thiết kế nhỏ gọn, sang trọng đã chinh phục nhiều chuyên viên trang điểm, giới nghệ sĩ và những cô gái yêu chuộng xu hướng làm đẹp hiện đại.

Với 2 phiên bản màu Fair và Light, đây chính là bí quyết trang điểm phù hợp với những người có gu thẩm mỹ cao, hiện đại và năng động nhưng thời gian hạn chế. Sakura CC Cream thích hợp với mọi tone màu da và giúp bạn đơn giản hóa các bước trang điểm cầu kỳ chỉ trong một phút.

Chú trọng sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên cùng ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến tại Hàn Quốc Sakura CC Cream có thể mang đến lớp trang điểm mỏng, mịn, công thức che phủ ưu việt đồng thời hỗ trợ làm trắng, sáng da, cải thiện da sạm nám, đồi mồi, chống lão hóa.

Kế thừa ưa điểm, khắc phục nhược điểm chính là điều khiến Sakura CC Cream nhận được sự quan tâm của chị em phụ nữ trong đó có: ca sĩ Khởi My, Hương Tràm, Miu Lê, người mẫu Ngọc Quyên, diễn viên Diễm My 9x, Bà Tưng – Lê Thị Huyền Anh, hot girl Hari Won, Vân Tokyo, Trang Anna, Tokki, Mi Do Ri, LV babi, Pinky Vũ…

Mỹ phẩm cao cấp Sakura đồng hành tài trợ chính mỹ phẩm cho các thí sinh Miss Ngôi Sao năm 2014. Sản phẩm đã có đại lý phân phối tại Việt Nam và Singapore.

Liên hệ: Sakura Beauty Corporation, USA

1850 Cotillion Drive, # 2211 Atlanta, GA 30338

Toll Free: 1-844-683-4756 / 678-435-7986 (International Call).

Sakura Beauty Corporation, Singapore - International Call: +6582558668

Website: www.sakurabeautycorp.com

Nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam: Công ty mỹ phẩm Hoa Anh Đào

Toà nhà Jabes 2, Số 110 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, TP HCM.

Hotline: 083.930.18.38 - 0906.247.247 – 0938.118.118; Tổng đài miễn phí: 1800 7118.

Website: www.myphamsakura.vn

Hệ thống phân phối toàn quốc xem tại đây.

(Nguồn: Công ty mỹ phẩm Hoa Anh Đào)