Phẫu thuật móm không khép được miệng

Móm (vẩu hàm) khiến cho nhiều người gặp trở ngại trong giao tiếp, luôn mặc cảm, tự ti vì ngoại hình của mình.

Một ví dụ cho trường hợp móm đến nỗi... không khép được miệng. Khi còn là một đứa trẻ, bệnh nhân cũng phát triển lành lặn bình thường như bao bạn cùng trang lứa, nhưng sau 12 tuổi, sự khác biệt bắt đầu lộ rõ. Phần xương hàm dưới ngày càng phì đại, phát triển không kiểm soát và vươn ra ngoài hẳn so với hàm trên. Khoảng cách chêch lệch đo được lên tới 2,5 cm. Miệng luôn ở trong tình trạng há lớn không thể khép lại được gây khó khăn trong việc ăn uống, vệ sinh răng miệng. Đặc biệt, điều này ảnh hưởng tới ngoại hình và gây bất tiện trong giao tiếp xã hội.

Hình ảnh trước và sau ca phẫu thuật hàm móm.

Xác định đây là một trường hợp rất khó so với các ca móm thông thường (hàm dưới lớn hơn hàm trên chỉ 0,5cm - 1cm), nếu cắt quá ít sẽ không cải thiện được móm, nhưng nếu cắt quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh, mạch máu. Tuy nhiên, sau khi xem phim chụp hàm X-quang, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung khẳng định vẫn có thể cải thiện được tình trạng này.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ, bác sĩ Tú Dung đã cắt rời thành công gần 2,7 cm hàm dưới và đẩy lùi hàm dưới về sau và cố định lại. Sau 5 năm, bệnh nhân đã có thể khép miệng được, hoàn thiện những chức năng của răng miệng và tự tin trong giao tiếp xã hội.

NCS. BS. Nguyễn Phan Tú Dung - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật.

Hô, móm là tình trạng khi xương hàm trên, dưới phát triển quá mức, vượt qua và bao ngoài hàm trên khi cắn chặt 2 hàm lại với nhau. Trong chuyên môn, hô móm có 3 loại chính gồm: hô, móm do răng (niềng răng là giải pháp hiệu quả); hô, móm do hàm (phẫu thuật giúp cải thiện tình trạng này); hô, móm vừa do răng vừa do hàm (cần kết hợp cả 2 phương pháp trên. Đối với người trên 18 tuổi nên phẫu thuật trước niềng răng sau).

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW là thương hiệu Thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam với sự hợp tác của Bệnh viện Thẩm mỹ nổi tiếng Jeong Won (JW) tại Seoul (Hàn Quốc). Bệnh viện gồm các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam tu nghiệp chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Là trung tâm đi đầu về các phẫu thuật hàm mặt hiện nay đặc biệt là chỉnh hình hô móm, NCS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung đã phẫu thuật thành công hơn hàng trăm trường hợp hô móm quá mức.

Viện trưởng Bệnh viện JW Hàn Quốc Ts.Bs.Man Koon Suh trao bằng chứng nhận trao chứng nhận thương hiệu Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại Việt Nam cho NCS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung.

Trước đây, khi nhắc đến hô móm, mọi người hay nghĩ đến niềng răng, quan niệm đó không chỉ có ở bệnh nhân và ngay cả một số bác sĩ cũng vậy. Tuy nhiên, quan niệm về điều trị hô móm đã có từ rất lâu ở các nước phát triển và phải đến gặp đúng bác sĩ chuyên khoa để có hướng dẫn cụ thể.

Đến với Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, bạn sẽ được trải nghiệm nền công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc với mức giá hợp lý và lời cam kết. Xem thông tin tại đây.

Liên hệ: Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW

141 - 143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

ĐT: (08) 6683 2222 - (08) 2237 4567.

Hotline: 09. 6868. 1111 - 09. 6868. 2222 - 09. 6869. 2222.

Hotline spa: 08. 6656. 2222; Email: thammyvienhanquoc@gmail.com

Web: http://thammyhanquoc.vn/; Facebook: facebook.com/ThamMyHanQuocJW

(Nguồn: Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW)