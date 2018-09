Phẫu thuật midface trẻ hóa vùng mặt

Các chuyên gia trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ mắt liên tục phát triển nhiều kỹ thuật mới, cải thiện hiệu quả vẻ đẹp cho 'cửa sổ tâm hồn'.

Phẫu thuật midface là phương pháp mới, cùng lúc có thể giải quyết nhiều vấn đề cho đôi mắt và khuôn mặt. Với phẫu thuật mi dưới thông thường, bác sĩ sẽ chỉ tạo hình lấy mỡ da thừa mí dưới. Sau hồi phục, mắt sẽ lấy lại được vẻ trẻ trung như trước. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc không thỏa mãn với thành quả đó. Họ đã tận dụng vết mổ ở mi dưới để kết hợp căng lớp cơ ở tầng giữa mặt, hồi xuân cả khuôn mặt. Đây là lý do kỹ thuật mổ midface ra đời.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật midface tại Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc. Trước mổ: bọng mỡ và da nhăn nhiều ở vùng mi dưới, lớp cơ mặt bị chảy xệ. Sau mổ một tuần: bọng mỡ mi dưới đã được giải quyết, lớp cơ vùng mặt được căng ra làm cho gương mặt trông tươi trẻ.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc cho biết: “Midface là thủ thuật vừa trẻ hóa mắt vừa trẻ hóa cả khuôn mặt, bằng cách căng lớp cơ tầng giữa mặt, làm mờ rãnh mũi má bằng chỉ đặc biệt của Hàn Quốc thông qua vết mổ lấy mỡ da thừa mi dưới. Đây là một trong những kỹ thuật mổ thuộc nhóm có tác dụng chống lão hóa (anti aging). Khách hàng chỉ cần sử dụng một dịch vụ, song vẫn nhận được hai kết quả, khiến khuôn mặt trẻ ra rất nhiều”. Trước khi kỹ thuật midface xuất hiện, muốn có kết quả như thế khách hàng phải làm một lúc hai phẫu thuật: lấy mỡ da thừa mi dưới và xóa nếp nhăn tầng giữa mặt, cụ thể là vùng da quanh gò má và rãnh mũi má; vừa tốn nhiều tiền, vừa tốn thời gian cũng như công sức.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật Midface một tuần. Bọng mỡ mi dưới đã được khắc phục. Lớp cơ vùng giữa mặt được căng ra, gương mặt không còn vẻ mệt mỏi như trước.

Những trường hợp áp dụng phương pháp này: mắt có mỡ và da thừa ở phía dưới mi dưới do quá trình lão hóa; mắt có bọng dưới to, thô khiến mắt nặng nề, mệt mỏi; vùng giữa mặt chảy xệ, tạo nếp nhăn; rãnh mũi má bị hằn sâu do quá trình lão hóa làm chảy xệ lớp cơ vùng giữa mặt.

Phương pháp thực hiện

Bước 1 - thăm khám và tư vấn: bác sĩ sẽ nghiên cứu kỹ hiện trạng của cả mi dưới lẫn vùng giữa mặt. Sau đó, mới tư vấn cho khách cách thức cải thiện chúng.

Bước 2 - đo vẽ, đánh dấu và tiến hành gây tê cục bộ: quá trình đo vẽ, đánh dấu phải thật sự kỹ càng, cẩn thận. Vì qua một vết mổ bác sĩ sẽ thực hiện tới hai kỹ thuật: cắt da mỡ thừa và căng cơ.

Bước 3 - phẫu thuật: Bác sĩ sẽ rạch một đường sát mi dưới để giải quyết lượng da mỡ thừa, rồi kết hợp căng lớp cơ ở tầng giữa mặt bằng chỉ đặc biệt của Hàn Quốc. Ở phần căng cơ tầng giữa mặt, ngoài dụng cụ và chỉ chuyên dùng được nhập từ Hàn Quốc, bác sĩ phải có nhiều kinh nghiệm đánh giá được độ chảy xệ của lớp cơ để căn cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, chính khách hàng sẽ cảm nhận được lớp cơ vùng giữa mặt được căng lên. Đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật Midface đúng tiêu chuẩn.

Hình ảnh một khách hàng nam được phẫu thuật Midface (ở mí dưới) và phẫu thuật mắt to (ở mí trên) tại Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc. Trước mổ lớp da vùng mí dưới nhăn và lão hóa nhiều làm cho gương mặt trông già nua, mệt mỏi. Sau mổ 2 tuần: phần nhăn da ở mi dưới đã được khắc phục, lớp cơ vùng giữa mặt căng ra làm cho gương mặt tươi trẻ hơn.

Chăm sóc sau phẫu thuật Midface

Việc chăm sóc sau phẫu thuật tương đối đơn giản, tương tự như phẫu thuật mắt khác. Vết mổ sẽ được cắt chỉ sau 7 ngày. Sau khi cắt chỉ, bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn chăm sóc, massage vùng mắt đúng cách.

