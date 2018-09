'Phẫu thuật hàm hô, móm không biến chứng nếu làm đúng quy cách'

Phẫu thuật hàm hay niềng răng phụ thuộc rất lớn vào tay nghề bác sĩ, máy móc và lương tâm nghề nghiệp của thầy thuốc, theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung.

Buổi tư vấn trực tuyến niềng răng và phẫu thuật hàm hô, móm diễn ra trên báo Ngoisao.net lúc 14h ngày 20/4 ghi nhận hàng trăm câu hỏi của độc giả ở khắp mọi miền đất nước gửi về. Rất nhiều trường hợp bị hô, móm nhiều năm liền nhưng không biết cách xử trí đã được các chuyên gia tư vấn cặn kẽ. Các bác sĩ cũng khẳng định phẫu thuật điều trị hô do xương là chỉ định đúng, không gây nhiều biến chứng như mọi người vẫn e sợ, nếu thực hiện ở bệnh viện uy tín, bác sĩ có chuyên môn cao cùng sự trợ giúp của công nghệ hiện đại.

Dưới đây là phần tư vấn của Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc; Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Bệnh viện răng hàm mặt Trung Ương TP HCM, bác sĩ Phạm Bình Ái Phương - Chuyên gia niềng răng - Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, ông Jung Won - Giám đốc Công ty HDX chuyên gia về máy CT hàm mặt 3D với độc giả Ngoisao.net.

- Tôi có đến một trung tâm nha khoa nổi tiếng tại TP HCM để tư vấn về điều trị hàm hô cho con gái tôi, nhưng bác sĩ bên đó nói niềng răng trong suốt bây giờ là phương pháp tối ưu, việc phẫu thuật không nên làm ở Việt Nam. Ông đã gặp nhiều ca đau lòng do bệnh nhân không hiểu chuyên môn nên chỉ biết nghe theo các bác sĩ thẩm mỹ tư vấn, chỉ phẫu thuật hàm mà không niềng răng, sau 2 đến 3 năm, tái phát hàm hô - móm trở lại, răng chạy lung tung, xương hàm yếu, khớp cắn không chuẩn, ăn uống rất khó khăn để lâu dài dễ bị nha chu, há ngậm miệng khó khăn. Nhưng con gái tôi bảo đã thấy trên mạng có nhiều bạn phẫu thuật thành công hàm hô móm chỉ cần 6 tháng là bình thường. Xin chuyên gia tư vấn rõ trường hợp này cho tôi. (Nguyễn Vy Oanh, 52 tuổi, 87/3 Trần Kế Xương, Phú Nhuận, Tphcm)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Oanh,

Niềng răng hay phẫu thuật hàm để chỉnh hô phải phụ thuộc vào nguyên nhân gây hô. Nếu hô do xương hàm thì niềng răng sẽ không hiệu quả. Việc chỉ định phẫu thuật hàm hay niềng răng phải phụ thuộc vào kiến thức của bác sĩ, phương tiện máy móc và lương tâm nghề nghiệp của thầy thuốc. Phẫu thuật hàm trong điều trị hô do xương là chỉ định đúng, quá trình phẫu thuật an toàn và hiệu quả, chứ không phải gây nhiều biến chứng như bạn nghĩ.

- Tôi là nữ, 38 tuổi có nên niềng răng chữa móm hoặc phẫu thuật chữa móm không?Quá trình điều trị bao lâu? Hết bao nhiêu tiền? Tôi xin cảm ơn. (Dương Thi Thanh Vân, 38 tuổi, 132 Lò Đúc Hà Nội)

- Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc:

Chào bạn,

Trước tiên phải xác định móm do nguyên nhân răng hay xương hàm. Đa phần móm do phần xương hàm dưới dài quá mức, nên phẫu thuật chỉnh hàm là phù hợp nhất.

Thời gian phẫu thuật trung bình 2-3 giờ. Thời gian bình phục hoàn toàn 2-3 tuần. Với những người lớn tuổi (trên 25 tuổi) thì niềng răng đa phần ít hiệu quả vì cấu trúc xương hàm đã phát triển ổn định.

Các bác sĩ tại tòa soạn báo Ngoisao.net.

- Con gái tôi sinh năm 2006, hàm răng trên mọc không đều, tôi muốn chỉnh, niềng cho thẳng được không ạ. xin bác sĩ tư vấn giúp. (Võ Nhật Cam My, 2006 tuổi, 159, Hải Phòng, ĐNẵng)

- Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương TP HCM:

Bạn My thân mến,

Đối với trường hợp của con bạn hoàn toàn có thể chỉnh nha được, lứa tuổi thích hợp để chỉnh nha là từ 10-20 tuổi, vì vậy con bạn đang trong độ tuổi lý tưởng để chỉnh nha nhé. Bạn có thể đưa con đến các cơ sở chuyên khoa răng hàm mặt để được khám và tư vấn rõ hơn nhé.

Cảm ơn bạn!

- Niềng răng không mắc cài có thật sự tốt không, hàm răng của em mọc không đều thì nên niềng răng hay nên trồng răng sứ và cấy ghép implant. ( Hoàng Bích Hạnh, 26 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) (Hoàng Bích Hạnh, 28 tuổi, Quận Thanh Xuân, TPHN))

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương, chuyên gia niềng răng, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc:

Chào em

Niềng răng không mắc cài còn tùy thuộc vào xương hàm và khớp răng để lựa chọn phương thức thực hiện.

Nếu em muốn trồng răng sứ thì trước hết phải mài răng để bọc và trồng răng sứ. Với tuổi của em thì nên niềng răng để giữ được hàm răng thật của mình. Nếu niềng răng không mắc cài, bạn có thể tháo ra được, do vậy bạn có thể đeo theo đúng yêu cầu của bác sĩ thì việc niềng răng sẽ mang lại hiệu quả. Cấy ghép implant chỉ dành cho người mất răng, em còn răng thật thì không nên sử dụng phương pháp này.

- Trong gia đình có bố hoặc mẹ bị hô móm thì có di truyền cho con không, thưa bác sĩ? (Hoàng, 25 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương :

Hô móm có di truyền

- Hiện nay trên báo, đài có quảng cáo rất nhiều về phẫu thuật hàm hô móm tại các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ, họ quảng cáo rất hay và cam đoan là chữa trị hiệu quả. Như vậy có đúng sự thật không? Tôi tưởng việc làm ấy phải là bệnh viện mới có thẩm quyền? (Lê Trung Cương, 28 tuổi, Giáo viên trường Trương Định, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Phẫu thuật hô móm là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm. Theo quy định Thông tư 41/BYT của Bộ Y tế, tất cả phẫu thuật về hô móm phải thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa, có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện hồi sức đầy đủ mới đảm bảo an toàn.

Các cơ sở phòng khám thẩm mỹ hoặc phòng khám nha khoa không được phép thực hiện các phẫu thuật gây mê theo quy định của ngành y.

- Tại sao tôi thấy bị hô có người bảo đi niềng răng, có người bảo đi phẫu thuật cho nhanh? (Trần Thị Thu Hằng, 27 tuổi, Thanh Xuân , Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Hằng,

Nhiều người cứ nhầm tưởng hô là niềng răng, tuy nhiên có 3 nguyên nhân hô là do răng, xương hàm, hoặc vừa do răng, vừa do hàm. Do vậy, xác định nguyên nhân hô từ đâu thì có chỉ định phẫu thuật hàm hoặc niềng răng.

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung.

- Xin chào, tôi có con gái, 22 tuổi, cháu bị hàm hô, khi cười cháu hở cả lợi ra, trông rất xấu, ngoài ra cháu không thể nào khép miệng lại được vì hàm bị hô ra, nhân trung ngắn, môi không thể khép lại nên cháu rất hay bị viêm họng, hiện nay chúng tôi có nhu cầu tìm hiểu về việc mổ hàm cho cháu trở về bình thường, nhưng không biết việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe về răng hàm của cháu về sau không. Nếu mổ sẽ kéo dài thời gian dưỡng bệnh là bao lâu vì hiện cháu đang học đại học và chi phí mất bao nhiêu. (Trần Hồng Mai, 53 tuổi, 436A/8 đường 3/2, P12, Q10, Tp.HCM)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào chị, bé có thể phẫu thuật được một hoặc hai hàm tùy vào xương hàm của con chị. Thời gian sau phẫu thuật, bệnh nhân chỉ cần nằm viện một ngày, sau một tuần chỉ cần tái khám kiểm tra và cắt chỉ. Sau một tháng con chị sẽ được kiểm tra lại. Chi phí phẫu thuật một hàm là 70 triệu đồng, còn hai hàm là 120 triệu đồng.

Trước khi phẫu thuật bệnh viện sẽ có kế hoạch cụ thể, do vậy việc phẫu thuật sẽ diễn ra nhanh, ít mất máu và chính xác nên không ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Chị có thể yên tâm cho con thực hiện.

- Em tên An, 27 tuổi, răng em bị móm từ năm 18 tuổi.

Em khi cười gần như không thể thấy được răng hàm trên nên em rất tự ti khi giao tiếp cũng như chụp hình. Em xin ý kiến các bác sĩ, giữa 2 phương pháp niềng và cắt xương hàm dưới, hiệu quả thẩm mỹ có khác biệt nhau nhiều không? Em bây giờ muốn niềng trước sau đó xem tình hình thế nào em mới quyết định bước tiếp theo, như thế có mất thời gian không?

Em xin cám ơn, (An, 27 tuổi, 529 An dương vương)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn An thân mến!

Trường hợp của bạn bị móm nên phương pháp điều trị lý tưởng là chỉnh nha kết hợp với phẫu thuật. Có 2 phương pháp như có thể chỉnh nha trước, phẫu thuật sau hoặc phẫu thuật trước và chỉnh nha sau.

Trong đó, phương pháp phẫu thuật trước, chỉnh nha sau có nhiều ưu điểm hơn như:

- Rút ngắn thời gian điều trị từ 1 -1,5 năm. Có nhiều trường hợp có thể hoàn tất điều trị trong vòng 6 tháng

- Đảm bảo tính thẩm mỹ ngay sau khi phẫu thuật

- Khó khăn của phương pháp này là đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ chỉnh nha phải có nhiều kinh nghiệm.

Như vậy, bạn phải có kế hoạch vừa niềng răng kết hợp phẫu thuật ngay từ đầu để có kế hoạch điều trị chính xác và tìm đến những trung tâm răng-hàm-mặt uy tín để có được kết quả điều trị tốt nhất.

Thân mến,

- Bác sĩ ơi, niềng răng thì mất bao lâu mới xong ạ. Răng hô thì có cần phải nhổ răng hay không. (Trần Lê Ngọc Tú, 25 tuổi, Gò vấp, Tp HCM)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào bạn, mỗi người có một khớp răng và xương hàm khác nhau nên thời gian niềng răng còn tùy thuộc từng người. Nhưng trung bình việc niềng răng toàn diện hai hàm kéo dài từ 1,5-2 năm.

Đối với răng hô cũng tùy vào độ hô và khớp răng và tương quan giữa hai hàm, bạn nên tới các bệnh viện chuyên niềng răng để được bác sĩ tư vấn cụ thể hơn.

- Bác sĩ cho em hỏi phẫu thuật hàm hô có đau lắm không? Có ảnh hưởng gì chức năng nhai về sau hay không ạ?Em cảm ơn (Trịnh Ngọc Hoàn, 26 tuổi)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Hoàn thân mến!

Phẫu thuật hàm hô được thực hiện dưới hình thức gây mê nên không đau trong lúc phẫu thuật, sau phẫu thuật thì được sử dụng thuốc giảm đau và kháng viêm nên bệnh nhân thường ít than phiền về tình trạng đau.

Phẫu thuật hàm hô chỉ can thiệp vào 6 răng trước, giữ khớp cắn ở răng sau nên không ảnh hưởng nhiều đến chức năng nhai về sau.

Lý tưởng nhất sau phẫu thuật hàm hô bạn nên chỉnh nha (niềng răng) để đạt được khớp cắn tối ưu và đạt được chức năng nhai tốt nhất.

Cảm ơn bạn!

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn.

- Nếu đi phẫu thuật trị móm thì chi phí ở TP HCM là bao nhiêu? Thời gian và quy trình điều trị cũng như chế độ bảo hành, an toàn như thế nào? (Ngô thị Vân anh, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, Q3, Tphcm)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Chi phí phẫu thuật móm phụ thuộc vào mức độ móm do xương hàm dưới hoặc cả hai. Nếu xương hàm dưới dài quá mức mà áp dụng phương pháp cắt hàm dưới đẩy lùi về sau BSSO thì chi phí là 100 triệu đồng. Thời gian thực hiện khoảng 2 giờ và lưu lại bệnh viện một đêm.

Phẫu thuật BSSO là kỹ thuật rất phổ biến điều trị móm và an toàn.

- Năm nay em 18 tuổi và em bị hô từ nhỏ, bác sĩ cho em hỏi bây giờ em chỉ cần đi niềng răng trong 2 năm là hết đúng không ạ? (Tú, Phú Yên)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Bị hô từ nhỏ, niềng răng 2 năm có hết?

- Chào bác sĩ, con em năm nay 6 tuổi, răng của cháu hơi bị hô do thường xuyên thở bằng miệng và cười bị hở lợi. Hiện cháu đang trong giai đoạn thay răng cửa, vậy mình đã nên niềng răng được chưa ạ. (hien, 33 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào chị, đây là thời điểm xương hàm trên của bé phát triển, nếu bé thường xuyên thở bằng miệng thì sẽ khiến bé bị hô nặng hơn. Chị nên cho bé đi khám tai - mũi - họng để kiểm tra nguyên nhân khiến bé phải thở bằng miệng.

Bé mới được 6 tuổi, khi nào bé thay hết 4 răng cửa hàm trên và 4 răng cửa hàm dưới thì chị mới nên cho bé khám để kiểm tra tình trạng hô và có kế hoạch niềng răng kịp thời. Giai đoạn này thường điều trị can thiệp bằng khí cụ tháo lắp để hạn chế sự phát triển quá mức của xương hàm trên.

- Giải pháp cho răng hô:

- Mình muốn bác sĩ tư vấn cho con trai năm nay 12 tuổi, đi khám răng hô móm, các cô bảo rằng cháu bị móm và phải nắn chỉnh đeo hàm cũng có thể phải phẫu thuật. Muốn các bác sĩ tư vấn và cho biết giá cả như thế nào? (Tạ Thị Lan Hương, 38 tuổi, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Hương thân mến!

Đối với cháu nhà bạn, trường hợp bị móm đa phần phải điều trị bằng chỉnh nha kết hợp phẫu thuật đẩy lùi hàm dưới, hoặc những trường hợp móm nhiều phải phẫu thuật 2 hàm.

Lứa tuổi phù hợp để phẫu thuật cắt hàm đối với bé trai là lớn hơn 18 tuổi, vì lúc đó xương hàm dưới đã ngừng phát triển.

Trường hợp chỉ phẫu thuật đẩy lùi hàm dưới theo phương pháp BSSO đơn giá khoảng 100 triệu. Trong trường hợp móm nhiều và phải phẫu thuật 2 hàm thì đơn giá khoảng 160 triệu.

Để chỉnh nha đơn giá khoảng 30 triệu.

Cảm ơn bạn.

- Việc cắt ghép xương hàm điều trị hàm hô có thật sự an toàn như quảng cáo không? Tôi 35 tuổi thể trạng người hơi yếu do bị xoang, điều này có ảnh hưởng gì khi quyết định phẫu thuật chỉnh hàm vì tôi rất sợ có biến chứng. (Nguyễn Như Loan, 27 tuổi, Nguyễn Đình Chiểu, q3, Tphcm)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Loan,

Phần lớn bệnh nhân khi nghe cắt xương hàm thì rất ngại, tuy nhiên phẫu thuật hàm điều trị hô là phẫu thuật rất hiệu quả và an toàn nếu làm đúng kỹ thuật, chỉ định đúng, phương tiện đầy đủ và tay nghề bác sĩ.

Việc viêm xoang không ảnh hưởng gì đến việc phẫu thuật hàm chỉnh hô.

Toàn cảnh buổi tư vấn trực tuyến,

- Tôi bị hàm hô từ nhỏ mà hàm hô sẽ sử dụng niềng răng hay phẫu thuật là tốt nhất vậy? (Nguyễn Lan, 34 tuổi, 15D Phan đăng lưu)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Lan thân mến!

Trường hợp bị hàm hô do răng thì có thể niềng răng hiệu quả, còn những trường hợp hô nặng do xương kết hợp cười hở lợi thì thường phải phẫu thuật, hoặc phẫu thuật kết hợp chỉnh nha sau đó.

Ở lứa tuổi của bạn (34 tuổi) có thể chỉnh nha hoặc phẫu thuật đều được, tùy thuộc vào tình trạng hô của bạn cần phải có hình ảnh và phim x-quang để có thể đưa ra kế hoạch điều trị chính xác.

Cảm ơn bạn!

- Tôi 32 tuổi ở Mỹ gần 20 chục năm, gần đây về Việt Nam tôi có nghe bà con nói việc phẫu thuật ở Việt Nam hiện nay tiến bộ và giá thì rẻ hơn nước ngoài? Tôi có xem youtube về các trường hợp phẫu thuật hàm hô hiệu quả, cho tôi hỏi điều này có thật không hay là do quảng cáo? Có gì để đảm bảo khi tôi quyết định chọn cơ sở ở Việt Nam để phẫu thuật vì tôi biết nếu có sai thì luật pháp Việt Nam cũng rất khó kiện cáo? (Tony Nguyễn, 32 tuổi, Califonia, Mỹ)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Hiện tại có nhiều cơ sở quảng cáo về phẫu thuật hô móm, tuy nhiên, đây là phẫu thuật đòi hỏi phải có chuyên môn cao của bác sĩ, cũng như phương tiện máy móc và được thực hiện tại những bệnh viện chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế. Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã thực hiện thành công nhiều ca hàm hô móm do xương. Các hình ảnh bạn xem trên youtube là những hình ảnh bệnh nhân thật của bệnh viện.

Các quy định về phẫu thuật của Việt Nam rất nghiêm ngặt chứ không phải cơ sở nào cũng thực hiện được như quảng cáo. Bạn có thể tìm hiểu kỹ trước khi quyết định phẫu thuật.

- Hiện nay có tất cả những phương pháp phẫu thuật hô móm nào ạ? (Ngọc, 30 tuổi, Bến Tre)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Những phương pháp phẫu thuật hàm hô, móm

- Xin được phép hỏi máy CT 3D về hàm mặt có những ưu điểm gì cho chỉnh hàm hô móm. (David Nguyen, 45 tuổi)

- Ông Jung Won - Giám đốc Công ty HDX chuyên về máy CT hàm mặt 3D.:

Chào bạn, với máy CT Dentri có trường quan sát rộng (16x14.5cm), bác sĩ có thể nhìn tổng quát gương mặt để đưa ra hướng xử lý chính xác. Thiết bị còn có độ phân giải lớn (0,1mm) giúp bác sĩ đo đạc chính xác vị trí và kích thước dây thần kinh, do vậy việc tiến hành phẫu thuật không gây biến chứng hay sai lệch. Ngoài ra, với phần mềm mô phỏng 3D, giúp bác sĩ có hướng xử lý đối với những trường hợp khó điều trị, bệnh nhân có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của mình trước và sau phẫu thuật để so sánh đối chiếu.

- Cho em hỏi em bị hô từ nhỏ, nhưng em không biết là bị hô răng hay hô do hàm, em có đi niềng răng nhưng chỉ cải thiện rất ít, mong bác sĩ tư vấn giúp em. (Huynh Thi Nhu Ngoc, 21 tuổi, Ca Mau)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Ngọc thân mến!

Tình trạng hô do xương hay do răng cần phải có hình ảnh phim x-quang mới chuẩn đoán chính xác được.

Những trường hợp hô do xương thường kèm theo tình trạng cười hở lợi. Trong trường hợp của em, khi đã chỉnh nha mà vẫn không cải thiện được nhiều có thể em đang bị hô do xương. Trường hợp của em phải điều trị bằng phẫu thuật kết hợp chỉnh nha thì mới hiệu quả.

- Em có ý định chuyển giới nên muốn đi cắt gọt hàm? Xin bác sĩ tư vấn rõ về quy trình này và thời gian nghỉ dưỡng để tiếp tục phẫu thuật các bộ phận khác ra sao? (Namless, 19 tuổi, Nguyễn Du, Q1, tphcm)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trước khi quyết định gọt hàm để thon gọn khuôn mặt, bác sĩ phải khám và làm một số xét nghiệm về x-quang hàm mặt để xác định được nguyên nhân khuôn mặt to là do xương hay mô mềm. Nếu nguyên nhân là xương thì việc gọt hàm là phù hợp. Bạn sẽ được khám sức khỏe tổng quát và thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện, thời gian lưu trú 24h tại bệnh viện. Thời gian hồi phục trung bình 7-14 ngày.

- Con tôi học lớp 11, cháu bị sâu hai răng hàm và đã trám hai lần nhưng lại bị bể, cháu bị hô do di truyền .Tôi có hứa với cháu học xong phổ thông sẽ cho cháu đi chỉnh răng, xin bác sĩ tư vấn về tình trạng của cháu, chi phí phẫu thuật và điều trị khoảng bao nhiêu. (Trần thị Tuyết, 40 tuổi, Vũng Tàu)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào bạn, tình trạng sâu răng của cháu bạn phải kiểm tra được mức độ, nếu sâu răng chưa tới tủy thì có thể thực hiện trám lại răng, còn nếu đã sâu tới tủy thì bạn phải cho con điều trị tủy trước khi trám hoặc bọc răng lại.

Cháu bị hô di truyền thì có thể cho cháu niềng răng hoặc phẫu thuật hàm. Chi phí của việc niềng răng là 30 triệu, còn phẫu thuật chỉnh một hàm là 70 triệu, hai hàm là 120 triệu đồng. Tuy nhiên, bạn nên cho con tới bệnh viện khám để được bác sĩ tư vấn phương pháp cụ thể.

- Tôi có bị hô, nhưng không nhiều nhưng cũng ít nhiều làm tôi thấy mất tự tin khi cười. Với độ tuồi của mình, tôi không biết có nên niềng răng hay không, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và thời gian niềng mất bao lâu, chi phí như thế nào? địa chỉ tin cậy để tôi có thể đến thăm khám? (hanh, 32 tuổi, hcm)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Hạnh thân mến!

Ở lứa tuổi của bạn (32 tuổi) hoàn toàn có thể chỉnh nha hiệu quả. Tình trạng của bạn chỉ hô ít nên việc chỉnh nha có thể mang lại kết quả tốt. Niềng răng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian niềng răng khoảng 1,5-2 năm. Chi phí cho việc niềng răng khoảng 30 triệu.

Bạn có thể đến các trung tâm uy tín để được tư vấn và điều trị thêm.

Cảm ơn bạn!

- Tại sao có ý kiến cho rằng việc phẫu thuật chỉnh hàm là phản khoa học vì gây hại cho cơ thể vì hàm có chức năng nhai thường xuyên và việc căn bản xử lý về hàm đều phải niềng răng? (Nguyễn Minh Anh,, 27 tuổi, 27 tuổi, Cầu Gỗ, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Phẫu thuật hàm mặt điều trị hô móm đã thực hiện hơn 50 năm qua. Bác sĩ người Đức Dr. J.Obwegeser là người đầu tiên thực hiện kỹ thuật cắt xương hàm BSSO điều trị móm từ thập niên 60 và hiện là phẫu thuật phổ biến trên khắp thế giới. Nguyên tắc phẫu thuật là di dời khối hàm làm ngắn lại, sau 4-6 tuần thì xương lành hoàn toàn, chức năng nhai sẽ trở lại bình thường. Do đó, phẫu thuật hàm chỉnh hô móm cũng là một kỹ thuật điều trị y khoa bình thường như các kỹ thuật khác, chứ không phải là phản khoa học.

- Cho tôi hỏi trẻ em ở độ tuổi nào là niềng răng được. Con tôi hiện đã 8 tuổi mới thay 4 răng cửa nhưng răng hàm trên của cháu bị hô ra ngoài nhiều so với hàm dưới. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp tôi với độ tuổi này có nên đi chỉnh răng cho cháu không.

Cám ơn bác sĩ. (bình, 42 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào bạn, từ 8-10 tuổi là bé đã có thể niềng răng được nhưng chưa toàn diện vì xương hàm của trẻ vẫn còn phát triển và hàm răng vẫn chưa thay đủ. Nhưng với tuổi này, con bạn có thể dùng khí cụ tháo lắp can thiệp để giảm độ hô của xương và răng.

Con bạn đã 8 tuổi và bị hô nhiều so với hàm dưới, trước hết bạn phải đưa con tới bác sĩ để xác định bé bị hô do răng hay do xương để có khí cụ điều trị hợp lý.

Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương.

- Em năm nay 22 tuổi đang học năm 3 tại trường Tôn Đức Thắng, TP HCM. Em thấy bị hô thì còn niềng răng được chứ bị móm niềng chắc không mấy hiệu quả, mặc dù em nghe quảng cáo là móm thì cũng niềng răng bên trong để đẩy hàm ra? (Như Ngọc, 22 tuổi, Nguyễn Thái Bình, Tân Bình, Tphcm)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Ngọc,

Phải xác định nguyên nhân hô do xương hàm, hô do răng, cả hai nguyên nhân trên thì mới có chỉ định đúng là niềng răng hay phẫu thuật hàm, chứ không phải trường hợp nào cũng phẫu thuật hay trường hợp nào cũng niềng răng.

- Chào các bác sĩ

Con gái tôi năm nay 7 tuổi. Cháu chưa thay răng và chưa có chiếc răng nào lung lay cả. Như thế có bất thường không?

Ngoài ra, răng cháu bị hở lợi rất nhiều, nói cũng nhìn thấy lợi. Các bác sĩ tư vấn giúp em xem có cách nào khắc phục đc không?

Rất cám ơn các bác sĩ (Nguyễn thanh tâm, 36 tuổi, 38 bát sứ - hà nội)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Tâm thân mến!

Lứa tuổi bắt đầu thay răng vào khoảng từ 6 tuổi, vì vậy trường hợp của con bạn 7 tuổi vẫn chưa thay răng là nằm trong giới hạn bình thường, bạn có thể đưa con đến các trung tâm để chụp x-quang để xác định có mầm răng vĩnh viễn bên dưới hay không. Trường hợp con bạn có đủ mầm răng vĩnh viễn thì tiếp tục theo dõi.

Đối với trường hợp cười hở lợi, trong độ tuổi của con bạn chưa thể có can thiệp hay điều trị được. Tình trạng này có thể được điều trị khi bé lớn hơn (khoảng 10-12 tuổi) bằng phương pháp chỉnh nha hoặc bằng phẫu thuật (lớn hơn 17 tuổi)

Cảm ơn bạn!

- Niềng răng có làm thay đổi khuôn mặt hay không? Một số báo viết về các người đẹp họ thay đổi đẹp hơn là nhờ niềng răng chứ không phải do phẫu thuật thẩm mỹ, liệu niềng răng có tác dụng tốt thế? (Trần Thị Mỹ Chi, 22 tuổi, Lý Chính Thắng, Quận 3, Tphcm))

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Chi,

Niềng răng là kỹ thuật chỉnh hình cấu trúc răng ở mức độ vừa phải. Nếu hô hoặc móm quá mức do xương thì niềng răng không thay đổi nhiều. Do vậy, sự thay đổi cấu trúc về xương hàm do niềng năng là tương đối chứ không thể giống như một số hình ảnh trên mạng hoặc quảng cáo.

- Em muốn phẫu thuật hàm móm nhưng em không biết cách chăm sóc sau phẫu thuật như thế nào Và bao lâu sau khi thực hiện phẫu thuật mới hồi phục? (Phương, 34 tuổi, Đồng Tháp)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chăm sóc sau phẫu thuật

- Em năm nay 36 tuổi, hàm trên hơi hô. Muốn niềng răng nhưng sợ mất thời gian và vấn đề thẩm mỹ. Em có phẫu thuât được không? Chi phí khoảng bao nhiêu? Làm ở đâu thì an tâm ạ? (Ngo Y An, 36 tuổi, Ha Noi)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn An thân mến!

Ở lứa tuổi của bạn hoàn toàn có thể chỉnh nha để điều chỉnh hô, tuy nhiên thời gian điều trị từ 1,5-2 năm, nếu bạn không có thời gian để chỉnh nha thì có thể điều trị bằng phẫu thuật. Việc điều trị bằng phẫu thuật cũng mang lại kết quả rất tốt.

Chi phí điều trị cho phương pháp phẫu thuật khoảng 100 triệu.

Vì đây là phương pháp phẫu thuật tương đối phức tạp, bạn nên đến các trung tâm lớn, uy tín, có chuyên khoa răng-hàm-mặt để điều trị.

Cảm ơn bạn!

- Theo tôi được biết máy CT 3D là công nghệ mới trong việc chỉnh nha. Cho tôi hỏi điểm khác biệt của máy CT 3D với những công nghệ cũ trước đây là gì. (Huỳnh Phương Châu, 26 tuổi, Quận 10, TPHCM)

- Ông Jung Won:

Chào bạn, hiện nay, đa số các phòng khám đều sử dụng hình ảnh 2D và đo đạc bằng tay để chỉnh nha, vì thế kết quả sẽ không chính xác. Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã đầu tư máy chụp 3D và phần mềm chỉnh nha 3D, do vậy việc đo đạc và phân tích sẽ chính xác hơn, bạn sẽ đạt được kết quả như mong muốn sau điều trị.

Ông Jung Won.

- Tôi 37 tuổi, hô hàm trên, ngủ không khép miệng, nên thường bị khô miệng dân đến đau họng. Tôi hay tiếp xúc khách hàng, vậy tôi nên phẫu thuật theo hình thức nào để không cản trở công việc và thời gian là bao lâu? (Lê, 37 tuổi, Tp.hcm)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Lê,

Việc hô của bạn mà không khép miệng được là hô cấp độ nặng và tuổi bạn không phù hợp đối với niềng răng, cho nên giải pháp tốt nhất là phẫu thuật hàm điều trị hô.

- Dạ chào bác sĩ!

Em bị hô hàm trên từ nhỏ, răng cửa còn bị nhô lồi lõm rất khó coi. Từ nhỏ em đã tự ti về răng của mình nhưng vì gia đình không có điều kiện nên em vẫn phải chấp nhận.

Nhưng gần đây em xem trên NgôiSao.net thấy thông tin về phẩu thuật hàm (em bị hô xương và hô răng luôn) nên em muốn tìm hiểu thêm một chút.

Cho em hỏi là thời gian và chi phí điều trị khoảng bao nhiêu ạ? Với lại sau thời gian phẩu thuật em có phải kiêng cử trong ăn uống như thế nào không ạ?

Và phẩu thuật có ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều không ạ?

Em chân thành cảm ơn...!!! (Dương Thị Ngọc Hương, 24 tuổi, Đường Trần Chiên, kv Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, q.Cái Răng, Tp Cần Thơ)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Hương thân mến!

Tình trạng của bạn bị hô răng và hô xương, răng chen chúc nên phương pháp điều trị tốt nhất là phẫu thuật kết hợp chỉnh nha.

Thời gian điều trị khoảng 1,5-2 năm, chi phí cho phẫu thuật và chỉnh nha khoảng 130 triệu. Vì phương pháp phẫu thuật hoàn toàn bằng đường trong miệng nên không để lại sẹo, do đó không cần phải kiêng cữ ăn uống. Việc phẫu thuật không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn trong suốt quá trình điều trị.

Cảm ơn em!

- Gửi các bác sĩ. Tôi có con gái bị hàm móm, sinh năm 2004. Năm 2010 con gái tôi có bị tai nạn giao thông gãy xương quai hàm, giờ đã bình thường.



Cho tôi hỏi con gái tôi bao nhiêu tuổi có thể làm phẫu thuật hàm móm, việc gãy xương quai hàm cũ có ảnh hưởng gì đến việc phẫu thuật tương lai không. Có thể cho tôi biết chi phí phẫu thuật, và bệnh viện nào phẫu thuật tốt nhất cho hàm móm.

Tôi xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Mộng Thùy, 1979 tuổi, Long Thành - Đồng nai)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào chị,

Sau 18 tuổi, xương hàm phát triển ổn định thì việc phẫu thuật hàm chỉnh hô móm là phù hợp. Việc gãy xương quai hàm cũ có ảnh hưởng đến phẫu thuật hàm móm hay không thì cần phải đến bác sĩ thăm khám và làm một số xét nghiệm như chụp x-quang, CT hàm mặt mới biết được nên điều trị theo cách nào.

- Răng em bị hô, mẹ bảo nên đi niềng răng nhưng em thấy chị gái em niềng răng bằng vòng kim loại nhìn rất xấu. Thưa bác sĩ cho em biết có cách nào niềng nhìn cho đỡ xấu và đạt hiệu quả cao không ạ. (Trần Lệ Chi, 23 tuổi, Võ Văn Tần , Q3, Tphcm)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào bạn, nếu không muốn niềng răng bằng kim loại thì bạn có thể niềng răng bằng mắc cài mặt lưỡi (đặt ở trong hàm) hoặc mắc cài sứ sẽ ít nhìn thấy hơn. Hai loại mắc cài này cũng mang lại hiệu quả cao như mắc cài kim loại nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương pháp chỉnh nha không mắc cài, bác sĩ sẽ chỉnh răng bạn bằng những cái khay trong suốt, mang tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên chi phí dịch vụ này cao hơn những phương pháp chỉnh nha thông thường.

- Thưa bác sĩ, em năm nay 25 tuổi, em bị móm do hàm dưới dài hơn hàm trên, răng cửa dài hơn rằng hàm một chút. Khi cắn hai hàm răng cửa, thì không giống bị móm lắm nhưng răng hàm không tiếp xúc với nhau được. Khi cắn răng hàm (khi nhai) thì răng cửa trên bên trong răng cửa dưới. Vậy trường hợp của em nên dùng phương pháp gì? Thời gian và chi phí như thế nào ạ? Mong bác sĩ tư vấn giúp em, em xin cám ơn bác sĩ. (Ngô An, 25 tuổi, Nghệ An)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Theo như bạn mô tả, thì khả năng cao nhất là bị móm do xương hàm dưới dài quá mức. Khi móm do xương hàm dưới dài quá mức thì có hiện tượng bù trừ về cấu trúc răng. Răng xương hàm dưới và trên sẽ mọc theo hướng chạm vào nhau để bù trừ hiện tượng hô móm. Trường hợp của bạn có thể phẫu thuật cắt xương hàm dưới để lùi về sau, phương pháp BSSO sau đó có thể kết hợp niềng răng hoặc làm răng sứ...

- Chào bác sĩ, em vô tình xem được trường hợp của bạn Anh Khoa trên báo, trường hợp bạn Anh Khoa rất giống em nhưng mà em bị ít hơn một chút, em rất vui mừng nhưng cũng vẫn lo lắng, bác sĩ vui lòng cho em biết rõ với trường hợp của bạn Anh Khoa bác sĩ đã làm gì để giúp bạn ấy có thể có được khuôn mặt xinh như vậy, việc ăn uống của bạn Khoa sau phẫu thuật như thế nào? (Tuyết, 32 tuổi, Gò Vấp)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Tuyết,

Trường hợp Anh Khoa là móm nặng do xương hàm dưới dài quá mức. Anh Khoa được phẫu thuật cắt khối xương hàm dưới kỹ thuật BSSO. Sau một tháng thì Khoa trở lại bình thường. Việc ăn uống sau một tháng là bình thường.

- Em bị sâu răng 2 răng hàm số 7 hàm dưới đã nhổ bỏ từ năm 17 tuổi. Hiện nay răng số 7 hàm trên bên trái tiếp tục bị sâu chỉ còn chân răng. Đồng thời em bị hô. Em muốn trồng 3 răng hàm số 7 trên đồng thời chỉnh hô thì có được không? và chi phí là bao nhiêu? Mong bác sĩ tư vấn (Đỗ Ánh, 27 tuổi, Số 10, phổ quang, phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Ánh thân mến!

Đối với trường hợp mất răng số 7 của bạn hoàn toàn có thể phục hình lại bằng nhiều cách, trong đó cách tốt nhất là cắm implant, tuy nhiên chi phí cho phương pháp này hơi cao, tùy theo khả năng của bạn để chọn phương pháp cho phù hợp.

Bạn có thể chỉnh hô bằng phương pháp chỉnh nha hoặc phẫu thuật kết hợp chỉnh nha tùy tình trạng hô của bạn. Phương pháp chỉnh nha áp dụng cho những trường hợp hô do răng. Những trường hợp hô do xương thì bắt buộc phải phẫu thuật mới mang lại kết quả tốt.

Chỉnh nha đơn giá khoảng 30 triệu, phẫu thuật đơn giá khoảng 100 triệu, bạn có thể tham khảo để lựa chọn phương pháp điều trị cho phù hợp.

Cảm ơn bạn!

- Thưa bác sĩ, hàm răng của em có hI răng cửa mọc cụp vào, 2 răng cạnh răng cửa lại mọc chếch lên cao (em không thấy nó đóng vai trò trong chức năng cắn, nhai) và 2 răng nanh nhọn ạ. Nếu nhìn nghiêng răng em vừa mọc cụp vừa nhô ra nên rất thiếu thẩm mỹ. Em từng đi khám và được bác sĩ từng tư vấn cho em đi mài và chụp mũ cho răng nhưng em sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em cách điều trị phù hợp được không ạ. (Vương Thị Hà, 28 tuổi, Hải dương)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào bạn, với trường hợp này, nếu mài răng để chụp mũ cho răng phải lấy tủy do vậy răng sẽ không còn cứng, chắc như cũ, phương pháp này cũng không đạt được tính thẩm mỹ cao cho riêng trường hợp răng chen chúc của bạn. Do vậy nếu bạn muốn giữ răng thật của mình và đạt thẩm mỹ cao thì nên niềng răng.

- Con trai tôi sinh năm 1999 bị hô ham trên có cách nào niềng mà không cần nhổ răng không? (Lê Thị Kim Anh, 50 tuổi, 127 Hoàng Hoa Thám)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Nguyên tắc niềng răng là phải có một khoảng trống để di dời các răng lùi về sau và khép chặt lại. Do vậy phải có một khoảng trống nhất định, khoảng trống này bắt buộc phải nhổ răng mới có thể niềng răng được.

- Chào bác sĩ,

Hàm răng của tôi bị móm, và có 03 chiếc răng cửa bị thụt vào trong so với cả hàm. Tôi dự định đi niềng răng đã lâu nhưng sợ đau, và ngại vì đeo niềng răng hơi mất thẩm mỹ, lại bất tiện. Thêm vào đó, ở độ tuổi của tôi, tôi nghe nói việc niềng sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Hiện tại tôi cũng chưa xác định được tình trạng răng của tôi là do hàm, do răng hay cả hai.

Mong bác sĩ cho lời khuyên đối với trường hợp của tôi về phương pháp điều chỉnh và chi phí.

Chân thành cảm ơn bác sĩ. (Tam.Hoang, 30 tuổi, Hem 43 Dang Dung, Tp.HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Tâm thân mến!

Những trường hợp bị móm, phương pháp điều trị tốt nhất thường là chỉnh nha kết hợp phẫu thuật. Ở lứa tuổi của bạn có thể điều trị bằng phương pháp chỉnh nha, thời gian điều trị chỉnh nha từ 2-2,5 tuổi.

Để biết chính xác tình trạng của bạn do răng hay do xương hàm thì cần phải có hình ảnh và phim x-quang, do đó bạn nên đến các trung tâm để được tư vấn và chuẩn đoán chính xác.

Cảm ơn bạn!

- Bác sỹ cho tôi hỏi con gái tôi năm nay 12 tuổi, bé bị hô. Vậy tuổi này chỉnh hô được chưa? (Thu Thủy, 40 tuổi, Q7, Tp. HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Thủy thân mến,

Lứa tuổi thích hợp nhất để chỉnh nha là từ 10-20 tuổi, do đó con bạn 12 tuổi là lứa tuổi lý tưởng để chỉnh nha điều trị hô.

Cảm ơn bạn!

- Em bị hở lợi khi cười. Cho em hỏi chi phí phẫu thuật là bao nhiêu? Địa chỉ uy tín để phẩu thuật a. Cảm ơn bác sĩ. (Vy, 39 tuổi)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Cười hở lợi do nhiều nguyên nhân như do xương hàm trên đẩy về trước nhiều quá mức hoặc do cung lợi và chân răng dài không hợp lý... Do đó, có thể là điều trị bằng cách cắt cung lợi, hoặc cắt cơ nâng môi hay chỉnh hàm. Bạn phải gặp trực tiếp bác sĩ để khám mới biết nguyên nhân do đâu và có phương pháp điều trị phù hợp.

- Chào bác sĩ, em vô tình xem được trường hợp của bạn Anh Khoa trên báo, trường hợp bạn Anh Khoa rất giống em nhưng mà em bị ít hơn một chút, em rất vui mừng nhưng cũng vẫn lo lắng, bác sĩ vui lòng cho em biết rõ với trường hợp của bạn Anh Khoa bác sĩ đã làm gì để giúp bạn ấy có thể có được khuôn mặt xinh như vậy, việc ăn uống của bạn Khoa sau phẫu thuật như thế nào? (Tuyết, 32 tuổi, Gò Vấp)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Video làm đẹp - Trường hợp Anh Khoa

- Chào bác sĩ, tôi 31 tuổi, tôi bị móm, khớp cắn chéo, tôi dự định đi niềng răng, bác sĩ cho tôi hỏi trong thời gian niềng răng mà có thai thì có ảnh hưởng gì không? thời gian niềng trung bình là bao lâu?

Cảm ơn bác sĩ, (Hoàng Hạ, 31 tuổi, Đồng Nai)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Hạ thân mến!

Đối với những trường hợp móm của bạn, phương pháp điều trị tốt nhất là chỉnh nha kết hợp với phẫu thuật đẩy lùi xương hàm dưới. Các trường hợp móm nhiều cần phải phẫu thuật 2 hàm.

Quá trình niềng răng không ảnh hưởng đến thai nhi nên bạn yên tâm. Thời gian niềng răng trung bình là 1,5-2 năm.

Cảm ơn bạn!

- Tôi bị hô hàm, đã có chụp hàm hô phía trên để xem cắt gọt được không.

Như vậy cho tôi xin hỏi có nên làm không? Xin cám ơn. (LE, 49 tuổi, 654/6 Lạc Long Quân, Tân Bình, TP.HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp của bạn đã xác định rõ nguyên nhân hô là do xương hàm thì việc phẫu thuật hàm chỉnh hô là hợp lý.

- Tôi bị hô hàm trên nhưng năm 2009 vì nghe tư vấn của bác sỹ nha tôi đã đi làm răng thẩm mỹ 6 cái hàm trên (đã diệt tủy và bọc răng thẩm mỹ 6 cái hàm trên). Nhưng vì hô hàm nên khi bọc răng thẩm mỹ tôi vẫn bị hô.

Vậy giờ có cách phẫu thuật nào để tôi hết bị hô hàm ko BS? (Nguyễn Thị Thu, 30 tuổi, Thanh oai- Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Thu thân mến!

Trường hợp của bạn có thể điều trị hiệu quả bằng phương pháp phẫu thuật. Phương pháp này cần phải nhổ 4 răng cối nhỏ thứ nhất (răng số 4) sau đó cắt xương đẩy các răng trước vào và để giảm tình trạng hô. Sau phẫu thuật bạn có thể làm lại các răng sứ để có được hàm răng đều, đẹp, thẩm mỹ.

Cảm ơn bạn.

- Thưa bác sĩ, em năm nay 30 tuổi, răng em thuộc dạng hàm răng chuột, hô và răng mọc không đều. Em rất buồn và không tự tin về nụ cười của mình. Bác sĩ cho em hỏi, với tuổi của mình em có thể thực hiện phương pháp chỉnh răng gì phù hợp và mất bao nhiêu thời gian. (lengoc, 30 tuổi, Tân Uyên-Bình Dương)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào bạn, ở tuổi 30 nếu bị hô thì bạn nên thực hiện niềng răng để điều trị hô và răng mọc không đều. Để nâng cao tính thẩm mỹ, bạn có thể thực hiện niềng răng bằng mắc cài sứ, mắc cài mặt trong hoặc niềng răng không mắc cài Inviralign. Những phương pháp này chỉ giúp bạn giảm hô và răng không đều.

Sau khi điều trị niềng răng, nếu bạn không hài lòng với hình dạng và màu răng thì bạn có thể làm mặt dán sứ. Thời gian niềng răng sẽ kéo dài từ 1,5 đến 2 năm.

- Xin hỏi trẻ mấy tuổi thì niềng răng tốt nhất ạ và thời gian niềng là bao nhiêu ạ.

Tôi ở Nghệ An thì làm ở viện nào tốt ạ? (ngô thị hoai minh, 43 tuổi, diễn kỷ - diễn châu - nghệ an)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Tuổi niềng răng tốt nhất trung bình 10-20, thời gian niềng răng tùy thuộc vào mức độ hô do răng, tuổi và phương pháp mà thời gian niềng trung bình 1-2 năm. Trường hợp đặc biệt răng mọc lộn xộn, sau khi nhổ sắp xếp thì việc niềng răng dưới 1 năm.

Có nhiều trung tâm nha khoa, bệnh viện chuyên khoa niềng răng hiệu quả, quan trọng nhất là bác sĩ có kinh nghiệm, có đầy đủ phương tiện máy móc và khả năng của bạn thì việc niềng răng hoàn toàn cho kết quả tốt.

- Cho em hỏi em 32 tuổi phẫu thuật hàm hô chi phí bao nhiêu và thời gian phục hồi nhanh ko ạ? (Lê Thị Hà, 32 tuổi, Đài thông tin Duyên Hải Thanh Hóa)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Hà thân mến!

Điều trị hô bằng phẫu thuật có thể phẫu thuật 1 hàm hoặc 2 hàm tùy vào tình trạng khớp cắn của bạn. Chi phí phẫu thuật 1 hàm khoảng 60 triệu, 2 hàm khoảng 100 triệu. Thời gian phục hồi sau phẫu thuật khoảng 1 tuần.

Cảm ơn bạn.

- Tôi bị hô, đã trồng răng sứ được 12 năm, nay muốn phẫu thuật chỉnh hô có được không? Thời gian thực hiện bao lâu, chi phí bao nhiêu, xin bác sĩ tư vấn giúp, xin cảm ơn. (Nguyen Trinh, 31 tuổi, Quy nhơn)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Nhiều trường hợp hô do hàm mà bệnh nhân không biết đi làm răng sứ. Do vậy không cải thiện được tình trạng hô. Trường hợp của bạn hoàn toàn có thể phẫu thuật được bằng cách nhổ hai răng số 4 di dời khối hàm về sau.

Thời gian thực hiện phẫu thuật hàm trung bình là 2 giờ, chi phí 70 triệu đồng cho một hàm.

- Con tôi 22 tuổi bị hàm hô, cười hở lợi, khi ngủ không khép miệng được, xin bác sĩ tư vấn nếu cháu đi phẫu thật cắt hàm, có ảnh hưởng đến việc cháu nhai khi về già, và kỹ thuật này đã thực hiện ở Việt Nam bao lâu, có kiểm nghiệm được những ảnh hưởng của bệnh nhân sau một thời gian dài hay không? (Truong T Hong Mai, 52 tuổi, 436A -Duong 3/2, Q10)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Mai,

Bạn vừa bị hô, vừa cười hở lợi, khi ngủ miệng không khép kín là trường hợp khá nặng. Việc phẫu thuật hàm chỉnh hô và hở lợi là tốt nhất. Kỹ thuật này đã thực hiện hơn 10 năm nay tại Việt Nam và cho kết quả khá tốt, an toàn.

- Nếu mà muốn hết món và cười không bị méo miệng tôi nên làm gì thưa bác sĩ?Chi phí khoảng hết bao nhiêu tiền? (dương thị hải hà, 30 tuổi, 25 tô hiến thành, thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp móm là do xương hàm dưới dài quá mức hoặc xương hàm dưới dài và xương hàm trên ngắn. Một số trường hợp móm kết hợp với lệch hàm. Bạn cần khám trực tiếp bác sĩ để kết hợp phẫu thuật hàm và chỉnh nha.

- Kinh gởi đội ngũ bác sĩ



Răng cua em hơi hô - nhưng không phải nhiều lắm - em vẫn ngậm miệng và nói chuyện bình thường - Nhìn tổng thể thì miệng hơi hô - nhìn hơi mất thẩm mĩ. Và em hô là do nứu. Vậy bác sĩ tư vấn giúp em trường hợp của em cần phẫu thuật hay niềng? Và nếu niềng thì chi phí như thế nào?

Xin cảm ơn. (Dinh Thi Thuy Trang, 35 tuổi, Phuong Hiep An- TP TDB - tinh Binh Duong)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Trang thân mến!

Tình trạng hô có thể do răng hoặc do xương hoặc cả hai. Trường hợp hô do răng có thể điều trị hiệu quả bằng phương pháp chỉnh nha, còn trường hợp hô do xương thường phải điều trị bằng phẫu thuật kết hợp chỉnh nha.

Trường hợp của bạn hô ít nên có thể điều trị hiệu quả bằng phương pháp chỉnh nha, tuy nhiên trong tình trạng bạn cười hở lợi nhiều thường phải kết hợp với điều trị phẫu thuật.

Chi phí để niềng răng vào khoảng 30 triệu. Chi phí phẫu thuật 1 hàm khoảng 60 triệu, 2 hàm khoảng 100 triệu.

Cảm ơn bạn!

- Tôi có một cháu trai 8 tuổi và cháu gái 5 tuổi, cả hai đều bị móm nhẹ do di truyền từ bố mẹ, tôi biết việc khắc phục móm cho trẻ càng sớm thì hiệu quả càng cao và phương pháp mà tôi tìm hiểu có hiệu quả là niềng răng để đẩy hàm. Các chuyên gia có thể cho tôi biết chính xác bao nhiêu tuổi là điều kiện lý tưởng để niềng răng và việc niềng răng có gây hôi miệng hay không. (Phạm Thị Thúy Diễm, 36 tuổi, 345/6 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, TP HCM) (Phạm Thị Thúy Diễm, 36 tuổi, 345/6 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh , Tphcm)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào bạn, hai bé của bạn cần phải điều trị càng sớm càng tốt từ lúc thay răng cửa để xương hàm trên phát triển bình thường. Tuy nhiên, với trường hợp bị móm bạn phải theo và thay đổi khí cụ điều trị cho con tới lúc bé đến 18 tuổi để đạt hiệu quả cao, vì xương hàm dưới phát triển đến tuổi trường thành.

Khi niềng răng bác sĩ sẽ hướng dẫn con bạn cách vệ sinh miệng phù hợp để không bị hôi miệng.

- Năm nay tôi 28 tuổi, muốn hỏi nếu tôi muốn niềng hàm dưới được hay không, hay phải bắt buộc niềng cả 2 hàm ạ. Xin cám ơn. (phuong vu, 28 tuổi, go vap)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp của bạn phải xác định được nguyên nhân là hô hàm trên, hàm dưới hay cả hai hàm, hô do răng hay do xương thì mới có chỉ định niềng răng hay phẫu thuật hàm. Bạn nên gặp trực tiếp bác sĩ để tư vấn.

- Răng em bị khểnh, một cái bị thụt vào, theo bác sĩ có cách nào chỉnh hai cái lại mà không cần niềng cả hàm không ạ. (Mai Thị Thùy Anh, 30 tuổi, Pleiku Gia Lai)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào bạn, nếu bạn không muốn cả hàm thì có thể phương pháp niềng một phần hàm cho vùng răng khểnh. Với phương pháp này sẽ giúp bạn chỉnh lại những răng bị khểnh trong thời gian ngắn, khoảng 6 tháng. Tuy nhiên bạn nên tới bệnh viện khám để được bác sĩ tư vấn phương pháp cụ thể.

- Phẫu thuật hô do xương mất bao lâu thì có thể đi làm lại bình thường và chi phí bao nhiêu? Xin cảm ơn. (Do thi tuyet nga, 40 tuổi, 107/7 Bai say F1Q6)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Nga thân mến!

Phẫu thuật hô do xương có thể phẫu thuật 1 hàm hoặc 2 hàm. Thời gian hồi phục khoảng 1 tuần là có thể đi làm lại bình thường.

Chi phí phẫu thuật 1 hàm là 60 triệu, 2 hàm là 100 triệu.

Cảm ơn bạn.

- Em có em gái năm nay 16 tuổi, bị tình trạng răng hô, em muốn hỏi bé có thể niềng răng không ạ và nếu niềng chi phí hết có nhiều không, mong bác sĩ giải đáp giúp em. (mai huong, 26 tuổi, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Em gái bạn nên niềng răng sớm để cho kết quả tốt nhất. Tuổi 16 phù hợp nhất cho niềng răng. Nếu để tuổi quá lớn trên 20 thì khối xương hàm cứng, rất khó cho việc niềng răng.

Chi phí niềng răng trung bình là 30 triệu đồng.

- Muốn chình răng do hàm hô có cần phải cắt xương hàm không? Thời gian và chi phí là bao nhiêu? (Thái Thị Sang, 39 tuổi, 1418/16 khu 5, Lê Hồng Phong, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Sang thân mến!

Nguyên nhân hô có thể do răng hoặc do xương. Hô do răng hoàn toàn có thể điều trị bằng phương pháp chỉnh nha đơn thuần. Những trường hợp hô do xương, phương pháp điều trị tốt nhất là phẫu thuật kết hợp chỉnh nha. Thời gian điều trị phẫu thuật khoảng 1 tuần, chỉnh nha khoảng 1,5-2 năm.

Chi phí chỉnh nha khoảng 30 triệu. Chi phí phẫu thuật 1 hàm khoảng 60 triệu, 2 hàm khoảng 100 triệu.

Cảm ơn em.

- Tôi bị hô nhẹ, từng niềng răng một lần nhưng giờ bị lại. Tôi không biết trường hợp của mình làm lại có lâu không. Chi phí khoảng bao nhiêu ạ. (Phạm Thị Hồng Trinh, 28 tuổi, Quy Nhơn, Bình Định)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Trinh,

Trường hợp của bạn phải xác định được nguyên nhân hô do xương hay do răng. Bạn đã niềng răng một lần thất bại, thì phải trực tiếp gặp bác sĩ khám lại và biết nguyên nhân do đâu để chỉ định đúng phương pháp.

Nếu phẫu thuật hàm thì thời gian là 2 giờ và cần nằm viện một đêm. Nếu niềng răng mất thời gian trung bình 1-2 năm.

- Kính chào các chuyên gia! Tôi có nụ cười không đẹp. Lý do là hô. Nhưng do tôi là giáo viên thường xuyên tiếp xúc với học trò. Nên tôi muốn tự tin hơn trong công việc nhưng điều kiện không cho phép. Tôi muốn hỏi giá để tôi có một bộ răng đẹp khi khắc phục hô. Tôi chân thành cảm ơn các chuyên gia! (Thảo, 31 tuổi, Q8. Tp HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Thảo thân mến!

Với trường hợp bị hô có nguyên nhân do răng hoặc do xương. Hô do răng có thể điều trị hiệu quả bằng phương pháp chỉnh nha đơn thuần, trường hợp hô do xương, phương pháp điều trị tốt nhất là phẫu thuật kết hợp chỉnh nha.

Chi phí để chỉnh nha là 30 triệu. Chi phí phẫu thuật hô 1 hàm là 60 triệu, 2 hàm là 100 triệu.

Bạn có thể tham khảo để điều trị cho thích hợp.

Cảm ơn bạn.

- Theo em được biết hiện nay chụp X quang ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vậy máy 3D của Bệnh viện JW như thế nào. (Huỳnh Hồng Ngọc, 26 tuổi, Quận 8, TPHCM)

- Ông Jung Won:

Chào bạn, tia X không tốt cho sức khỏe, nhưng khi chụp X quang với máy CT 3D thì liều tia X rất thấp, gần như không gây ảnh hưởng nhiều cho sức khỏe. Ngoài ra, máy CT Dentri sử dụng tia X dạng xung nên liều tia càng thấp nên bạn có thể an tâm khi đến chụp CT tại Bệnh viện thẩm mỹ JW.

- Bác sĩ cho hỏi, con tôi năm nay 20 tuổi, hàm phía dưới của cháu mọc thiếu 2 răng, hàm trên cũng thế, do đó cháu bị món. Vậy bây giờ gia đình muốn chỉnh lại cho cháu thì mất bao nhiêu thời gian, và đồng thời phải làm bằng phương pháp nào ạ? Chi phí cho cháu hết bao nhiêu ạ? Xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Tú Anh, 43 tuổi, Hà Tĩnh)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Anh,

Trường hợp thiếu răng gây móm không phải là nguyên nhân do xương hàm dài quá mức. Trường hợp này cần phải cấy ghép implant để giải quyết hiện tượng móm do thiếu răng. Chi phí cho một cấy ghép implant trung bình là 800 USD một răng.

Có hai phương pháp cấy ghép implant, nếu cấy ghép tức thì mất thời gian là 2 tuần. Nếu cấy ghép các phương pháp thông thường thì thời gian trung bình là 4 tháng.

- Thưa bác sĩ cho em hỏi, con em 9 tuổi, răng mọc không đều và bị hô, vậy em nên đưa con đi phẫu thuật hay niềng răng ở độ tuổi này có ảnh hưởng gì đến thần kinh không, và niềng sớm tốt hay để khi cháu học tới cấp 3 mới làm. (Phan Nguyễn Phương Anh, 36 tuổi, Đồng Nai)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào chị, nếu bé không có sự khác biệt giữa hai xương hàm trên và dưới nhiều thì chị nên chờ đến khi bé thay hết răng mới niềng răng. Còn xương hàm trên và hàm dưới có nhiều sự khác biệt thì chị nên cho bé đi khám để có khí cụ can thiệp cho sự phát triển xương kịp thời, đạt được sự hài hòa trên khuôn mặt.

Phương pháp này hoàn toàn không ảnh hưởng tới thần kinh, còn nếu chị có ý định phẫu thuật thì phải đợi con đủ 18 tuổi trở lên mới thực hiện được, vì qua tuổi này xương hàm mới dừng phát triển.

- Tôi là phương vy, 35 tuổi.

Tôi bị hàm hô, hở lợi rất nhiều khi cười, vậy tôi xin hỏi liệu tuổi tôi liệu có làm được phẫu thuật hàm hô nữa không và nếu làm thì thời gian thực hiện là bao lâu, thời gian nghỉ dưỡng là bao lâu và có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe không ạ? (nguyễn thị phương vy, 35 tuổi, Ba Đình, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào Vy,

Hô hàm và cười hở lợi thì phẫu thuật hàm là phương pháp phù hợp nhất. Trường hợp của bạn có thể cắt tiền đình hàm trên, nhổ hai răng số 4 hoặc phẫu thuật hàm trên Lefort I không cần nhổ răng. Thời gian thực hiện trung bình là 2 giờ và cần nghỉ dưỡng khoảng một tuần.

- Cháu sinh năm 2001, răng của cháu bị hô cháu đã từng niềng 2 năm rồi nhưng bây giờ nó chỉ đỡ mà không hết hẳn. Liệu bác sĩ có biện pháp nào ngoài niềng không ạ. Mong bác sĩ tư vấn cho cháu ạ (phương anh, 15 tuổi, 218 nguyễn tĩnh)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Cháu Phương Anh thân mến!

Trường hợp hô có thể do răng hoặc do xương. Hô do răng có thể điều trị bằng phương pháp chỉnh nha đơn thuần, trường hợp hô do xương cần phải được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp chỉnh nha mới mang lại kết quả tối ưu.

Trường hợp của cháu đã chỉnh nha mà không hiệu quả có thể nguyên nhân là hô do xương. Do đó có thể điều trị bằng phương pháp phẫu thuật để cải thiện kết quả thẩm mỹ.

Lứa tuổi điều trị phẫu thuật là từ 17 tuổi trở lên đối với nữ và từ 19 tuổi đối với nam.

Cảm ơn cháu.

- Tôi có con gái sinh năm 1999, hè này tôi muốn tiến hành chỉnh nha bằng phẫu thuật cho cháu vì cháu bị móm, khớp cắn ngược. Hè năm trước tôi đã cho cháu đi khám tại bệnh viện răng hàm mặt TW TP HCM, đã được chụp CT và tư vấn phải phẫu thuật. Tuy nhiên tôi không biết thời điểm phù hợp để tiến hành cũng như sợ ảnh hưởng tới thời gian học của cháu. Xin được tư vấn thêm về vấn đề này. (Vu Thu Huong, 42 tuổi)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào chị,

Cháu nhà chị bị móm do khớp cắn ngược rất phù hợp cho phẫu thuật các xương hàm dưới theo phương pháp BSSO đẩy lùi về sau. 17 tuổi đối với nữ là lứa tuổi phù hợp để phẫu thuật hàm và thời gian tốt nhất để xương phục hồi nhanh. Lứa tuổi này còn phụ thuộc vào gia đoạn trưởng thành của cháu. Một số cháu có thể phẫu thuật sớm hơn nếu tuổi trưởng thành đến sớm.

- Nếu đi phẫu thuật trị móm thì chi phí ở TP HCM là bao nhiêu? Thời gian và quy trình điều trị cũng như chế độ bảo hành, an toàn như thế nào? (Ngô thị Vân Anh, 24 tuổi, Thủ Đức)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn Vân Anh thân mến!

Những trường hợp móm thường phải điều trị bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp chỉnh nha. Trường hợp móm nhẹ có thể điều trị phẫu thuật 1 hàm dưới, trường hợp móm nhiều phải phẫu thuật 2 hàm.

Có thể chỉnh nha trước rồi phẫu thuật hoặc phẫu thuật trước và chỉnh nha sau.

Phương pháp phẫu thuật trước có ưu điểm là thời gian điều trị nhanh hơn, khoảng 1-1,5 năm và khuôn mặt đảm bảo tính thẩm mỹ ngay khi bắt đầu điều trị. Bác sĩ chỉnh nha và phẫu thuật viên phải có nhiều kinh nghiệm.

Chi phí chỉnh nha khoảng 30 triệu. Chi phí phẫu thuật 1 hàm khoảng 100 triệu, 2 hàm khoảng 160 triệu.

Cảm ơn bạn.

- Vợ em 31 tuổi bị hô bẩm sinh (ở mức trung bình, không hô quá nhiều), không biết bây giờ cô ấy nên đi niềng răng hay phẫu thuật hàm? Cô ấy rất sợ đau em đã khuyên nhiều lần nên đến gặp bác sĩ để nhờ tư vấn mà cô ấy sợ. Nếu phẫu thuật hàm thì thời gian lành lại là bao lâu và chi phí khoảng bao nhiêu ạ?

(An Quang Huy, 29 tuổi, 16/19 Đ. Liên Khu 8-9, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Trường hợp của vợ bạn phải xác định được nguyên nhân hô do xương hay do răng. Nếu hô do xương thì phẫu thuật là phù hợp nhất. Phẫu thuật hàm rất ít đau và phục hồi nhanh, chỉ cần lưu lại bệnh viện một đêm là ổn định. Chi phí phẫu thuật một hàm là 70 triệu đồng.

- Thưa bác sĩ, có cách nào chăm sóc răng miệng cho trẻ nhỏ để có hàm răng đều và đẹp không. Tôi có hai con trai đang ở độ tuổi thay răng, có ý kiến cho rằng nên nhỏ răng hàng loạt để răng mọc đều và đẹp, điều đó có đúng không ạ. (Ngô Ái My, 50 tuổi, Nam kỳ Khởi Nghĩa, Q3, Tphcm)

- Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương:

Chào bạn, con bạn đang ở tuổi thay răng do vậy bạn nên đưa con đi khám định kỳ 3-6 tháng một lần để bác sĩ nhổ răng sữa đúng thời điểm cho răng mới mọc và có hướng điều trị phù hợp khi răng mọc bất thường. Đồng thời bạn và bác sĩ phải phát hiện sớm những thói quen xấu gây ảnh hưởng đến việc mọc răng như cắn môi, đẩy lưỡi, thở bằng miệng, mút tay, bặm môi... để can thiệp kịp thời.

Còn răng đều và đẹp hay còn do kích thước của răng so với kích thước xương hàm, yếu tố di truyền.

Việc nhổ răng hàng loạt là không nên, tùy theo mỗi răng bạn nên nhổ răng cho con đúng thời điểm thời răng. Nếu bạn nhổ răng sớm quá thì răng mới chưa kịp mọc do vậy vị trí răng mới nhổ sẽ bị những răng khác xen vào, khi răng mới mọc lên sẽ không đủ chỗ do vậy nó sẽ mọc vào trong hoặc ra ngoài. Nếu đến thời điểm răng mới đang mọc nhưng răng sữa chưa rụng cũng dẫn tới tính trạng răng mới bị mọc lệch, nếu không phát hiện và nhổ kịp thời răng sữa.

- Xin chào các vị bác sĩ,

Chồng tôi 40 tuổi, bị hô hở lợi nhiều. Xin cho tôi hỏi liệu 40 tuổi có thích hợp để làm phẫu thuật hay không. Anh ấy rất sợ phải phẫu thuật vì anh ấy biết là tình trạng hô hở lợi nhiều như anh ấy làm sẽ rất đau và mất nhiều thời gian để trở lại công việc như bình thường. Và xin cho hỏi chi phí cho phẫu thuật là khoảng bao nhiêu và mất bao lâu mới trở lại sinh hoạt như bình thường.

Xin chân thành cảm ơn. (Tram Tram, 40 tuổi, 25 Nguyen Huu tho , quan 7)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Chị Trâm thân mến!

Tình trạng của chồng chị là hô kết hợp cười hở lợi có thể nguyên nhân là hô do xương, vì vậy phương pháp điều trị hiệu quả là phẫu thuật hoặc phẫu thuật kết hợp với chỉnh nha.

Phẫu thuật hàm hô thực hiện dưới gây mê, sau phẫu thuật có thuốc giảm đau nên hoàn toàn không đau nhiều, chị yên tâm nhé.

Thời gian hồi phục sau phẫu thuật khoảng 1 tuần.

Chi phí phẫu thuật 1 hàm là 60 triệu, 2 hàm là 100 triệu.

Cảm ơn chị!

- Làm thế nào để xác định nên niềng răng hay phẫu thuật hàm hô. Hiện tại tôi đang niềng răng nhưng khi cười vẫn bị hở lợi. Nếu niềng xong mà vẫn còn hô thì có thể phẫu thuật hàm không và chi phí tầm khoảng bao nhiêu ạ? (An Nhiên, 33 tuổi, đà nẵng)

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn:

Bạn An Nhiên thân mến!

Tình trạng hô có thể do răng hoặc do xương. Hô do răng có thể điều trị hiệu quả bằng phương pháp chỉnh nha đơn thuần. Hô do xương thường cần phải phẫu thuật kết hợp chỉnh nha mới mang lại hiệu quả. Để xác định tình trạng hô do răng hay hô do xương cần phải có hình ảnh phim x-quang mới chuẩn đoán chính xác được.

Trường hợp của bạn sau khi niềng răng còn hô, vẫn có thể điều trị bằng phương pháp phẫu thuật.

Chi phí phẫu thuật hàm hô 1 hàm là 60 triệu, 2 hàm là 100 triệu.

Cảm ơn bạn.

- Tôi 35 tuôi, bị chứng cười hở lợi nhiều (khoảng 4mm), đã đi khám nhiều nơi, lý do là do xương hàm trên quá phát. Tôi đã từng cắt cơ nâng môi và tiêm botox nhưng hiệu quả kém. Tôi cũng biết phương pháp cắt xương hàm trên nhưng vì công việc không nghỉ được nhiều và tôi từng được tư vấn phương pháp chỉnh nha đánh lún xương hàm trên. Tôi muốn hỏi, liệu phương pháp đánh lún xương hàm trên bằng chỉnh nha liệu có hiệu quả với trường hợp của tôi không? Đánh lún được tối đa bao nhiêu mm? Mất bao lâu và chi phí thế nào? (Minh Chau, 35 tuổi, Ha Noi)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung:

Chào bạn,

Theo như mô tả của bạn thì bạn bị cười hở lợi do xương hàm gây ra. Bạn đã điều trị các phương pháp thông thường mà không hiệu quả, do đó phẫu thuật xương hàm điều trị hở lợi và hô sẽ phù hợp cho bạn hơn.

Phẫu thuật phương pháp Lefort I để làm lún xương hàm trên cho kết quả một lần duy nhất mà không sợ tái phát. Thời gian hồi phục trung bình 1-2 tuần, chi phí là 80 triệu đồng.

Điều trị hô bằng phương pháp niềng năng hay phẫu thuật hàm thì phải xác định rõ nguyên nhân hô do răng hay do xương thì mới cho kết quả tốt được.

Ở Việt Nam tình trạng bệnh lý răng miệng rất phổ biến nhưng chưa được quan tâm nhiều. Các bệnh lý về răng miệng nếu phát hiện sớm và điều trị đúng sẽ cho kết quả tốt. Bạn nên đi khám răng miệng định kỳ để xác định tình trạng bệnh lý nếu có để được tư vấn hướng điều trị càng sớm càng tốt.

Ngoisao.net