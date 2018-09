Phẫu thuật hai hàm, chỉnh hô móm toàn diện tại JW

Hô là tình trạng xương hàm trên, hoặc xương hàm dưới đưa ra trước quá mức (có thể kèm thêm thiểu sản hàm còn lại). Hô móm nói chung gây khó khăn trong ăn nhai do khớp cắn sai lệch dẫn đến phát âm không chuẩn, dễ mắc bệnh đường tiêu hóa và ảnh hưởng tới ngoại hình. Hô móm chia làm 3 dạng: do răng (niềng răng), do hàm (phẫu thuật hàm hô, móm), vừa do răng vừa do hàm (kết hợp 2 phương pháp trên, thực hiện phương pháp nào trước còn tùy trường hợp). Do vậy, bạn cần phải đến các trung tâm thẩm mỹ uy tín để được kiểm tra, cho chỉ định chính xác, tránh tự điều trị. Trường hợp thầy giáo Vũ Đình Thục 14 năm không khép được miệng do móm nặng trước và sau khi phẫu thuật hàm móm tại JW đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, hai hàm khít, phát âm chuẩn hơn.