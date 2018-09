Phẫu thuật cười hở lợi, chỉnh răng hô

Nhiều người thường phải cố nhịn hoặc dùng tay để che nụ cười tự nhiên của mình nhằm giấu đi hàm răng hô và vấn đề cười hở lợi.

Một nụ cười được xem là hở lợi khi lộ quá một phần ba lợi (Gummy Smile). Nếu phần lợi bị phô ra quá nhiều ngoài yếu tố mất thẩm mỹ còn làm cho khổ chủ bị “thất lợi”, hao tài tốn của về mặt tướng số. Hàm hô là một dạng phát triển quá mức của phần hàm trên. Biểu hiện là hàm trên sẽ bao bọc bên ngoài hàm dưới. Với hô do hàm, niềng răng sẽ không mang lại kết quả.

Để từ bỏ thói quen trên và khắc phục tình trạng hàm răng hô và vấn đề cười hở lợi, bạn có thể tham khảo và sử dụng một trong những phương pháp chỉnh hình hàm mặt được ưa chuộng là phẫu thuật cười hở lợi kết hợp chỉnh hàm hô.

Hình ảnh phẫu thuật cười hở lợi kết hợp chỉnh hàm hô: bệnh nhân này vừa bị hô hàm vừa hở lợi nặng, sau phẫu thuật đã hoàn toàn tự tin với nụ cười mới của mình.

Hở lợi do nhiều nguyên nhân:Lợi phát triển mạnh, do tác động của một số thuốc, xương ổ răng quá dày, trương lực cơ vòng môi lớn làm môi nâng quá cao khi cười…; Hàm hô do sự phát triển quá mức của xương hàm trên gây nên. Thông thường do yếu tố di truyền nhưng cũng có khi tới từ những thói quen xấu từ thuở ấu thơ như cắn đồ cứng, đẩy lưỡi… Hai vấn đề này có mối quan hệ mật thiết với nhau vì cùng do xương hàm trên đưa về trước theo khuynh hướng xuống dưới quá mức.

Hiện ngành khoa học thẩm mỹ tiên tiến đã cho ra đời phương pháp phẫu thuật cười hở lợi kết hợp chỉnh hàm hô với kết quả cao, an toàn, giúp bạn an tâm khi làm đẹp.

Với nhiều trường hợp hở lợi mà nguyên nhân do hàm hô hoặc vừa hở lợi vừa hô hàm thì các phương pháp chữa lợi bình thường không giải quyết được. Do đó, khi gặp bệnh nhân vừa hở lợi và kết hợp hô hàm thì phải chọn lựa phương pháp phẫu thuật chỉnh hàm kết hợp điều trị hở lợi.

Hai phương pháp hay áp dụng là cắt xương hàm trên tiền đình đẩy hàm trượt về sau và đẩy lún lên trên hoặc cắt hàm trên kiểu Lefort I cắt nguyên hàm đẩy về sau cũng là một lựa chọn.Trước khi thực hiện, bác sĩ sẽ khám chi tiết và xác định mức độ để chọn phương pháp nào là phù hợp.

Nghiên cứu sinh bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung là bác sĩ Việt Nam đầu tiên được tiến sĩ Hwan Kyu Roh, chủ tịch hội y khoa Hàn Quốc (Korea Medical Association-KMA) đánh giá là bác sĩ nước ngoài đạt kết quả nghiên cứu tốt tại Hàn Quốc và trao tặng học bổng y khoa tại Hàn Quốc.

Phương pháp phẫu thuật cười hở lợi kết hợp chỉnh hàm hô giúp giải quyết hiệu quả cả 2 vấn đề chỉ sau một lần phẫu thuật với độ an toàn được đảm bảo; Tay nghề bác sĩ và vật liệu mổ cam kết theo đúng quy chuẩn từ JW Hàn Quốc ít đau, nhanh hồi phục. Kết quả vĩnh viễn với thời gian mà không để lại sẹo; Chế độ bảo hành uy tín và lâu dài.

Trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc JW là thương hiệu Thẩm mỹ Hàn Quốc uy tín tại Việt Nam với sự hợp tác của Bệnh viện Thẩm mỹ nổi tiếng Jeong Won (JW) tại Seoul, Hàn Quốc và các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam tu nghiệp chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc.

Hình ảnh chi nhánh của bệnh viện JW Hàn tại 141-143 Lê Thị Riêng quận 1 TP HCM.

Tất cả phẫu thuật trên được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tại TP HCM. Hiện trên thị trường xuất hiện nhiều trung tâm quảng cáo sai sự thật là có hợp tác với Thẩm Mỹ Hàn Quốc JW chi nhánh Việt Nam. Vì vậy, khách hàng cần tìm hiểu kỹ để có một sự lựa chọn chính xác.

Xêm thêm thông tin tại đây hoặc http://thammyhanquoc.vn/.

- 336 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: (08) 6683 2222 - (08) 2237 4567. Hotline: 0968681111 - 0968682222 - 0968692222.

