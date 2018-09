Phẫu thuật cắt xương hàm hô

Hô không chỉ làm cho khuôn mặt mất đi tính thẩm mỹ, làm giảm sự tự tin trong giao tiếp mà về lâu dài còn gây ảnh hưởng đến chức năng nhai.

Hô xảy ra bởi 2 nguyên nhân: hô do răng và hô do hàm. Đối với tình trạng hô do răng, niềng răng là phương pháp phù hợp. Đối với tình trạng hô do rối loạn khớp cắn và khớp thái dương hàm sẽ làm mất cân xứng giữa xương hàm mặt với khối xương sọ thì việc thực hiện niềng răng không cho hiệu quả. Phẫu thuật cắt xương hàm trên Lefort 1 được xem là phương pháp điều trị hô do hàm có thể giúp giải quyết dứt điểm chỉ trong một lần phẫu thuật.

Thẩm mỹ Hàn Quốc có cơ sở hạ tầng và kỹ thuật công nghệ hiện đại. Bệnh viện được xây dựng với tiêu chuẩn quốc tế và áp dụng quy trình phẫu thuật đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Phẫu thuật chỉnh nha hàm hô kỹ thuật Lefort 1 được thực hiện ở phần tầng mặt giữa, làm thay đổi vị trí môi trên, chân mũi và góc tạo bởi tiểu trụ và môi. Kỹ thuật này sử dụng đường rạch nơi ngách lợi cách niêm mạc nướu sau đó tiến hành thao tác cắt xương hàm và đẩy lùi vào trong.

Một ca phẫu thuật chỉnh hình hàm hô phải được kết hợp bởi một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật hàm mặt kinh nghiệm và bác sĩ chỉnh nha hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị. Tại Thẩm mỹ Hàn Quốc, bạn sẽ được thực hiện phẫu thuật hàm hô bởi chuyên gia phẫu thuật hàm mặt Dr Bestly và Dr Nam; chuyên gia chỉnh nha Dr Nguyễn Quang Tiến và Dr Thùy Dương. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có 9 năm học về khớp cắn, kinh nghiệm hơn 12 năm trong nghề với 8.000 ca phẫu thuật. Với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm đứng mổ lâu năm, các bác sĩ sẽ thực hiện những đường phẫu thuật tinh tế và chính xác.

Nhóm bác sĩ tại Thẩm mỹ viện Hàn Quốc.

Ngoài ra, bệnh viện còn ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại như:

Giá khớp Quick - Là dụng cụ đo mặt phẳng nhai để xác định độ lệch và khớp cắn của bệnh nhân. Mặt phẳng nhai được đo cụ thể để Dr Nam phẫu thuật di dời hàm một cách chính xác, hàm trên và hàm dưới không còn tình trạng lệch, giúp chức năng nhai được đảm bảo sau khi phẫu thuật.

Máy chụp X-quang kỹ thuật số - Đối với phẫu thuật hàm hô, việc kiểm tra cấu trúc hàm trước phẫu thuật là quan trọng. Công đoạn này giúp các bác sĩ nắm rõ được tình trạng hàm hiện tại của bạn có đặc điểm như thế nào, từ đó có thể lựa chọn được kỹ thuật phẫu thuật phù hợp. Chụp phim X-quang kỹ thuật số, bác sĩ sẽ nắm được dữ liệu cấu trúc xương hàm, hệ thống xương hàm toàn diện, vị trí xương để có những bước tính toán hợp lý. Máy X-Quang kỹ thuật số Pano-Ceph thế hệ mới sẽ đảm bảo tia X không gây hại cho sức khỏe bệnh nhân.

Phần mềm phân tích khuôn mặt OMS (Version mới nhất của Mỹ) giúp đo đạc tỉ mỉ cấu trúc xương. Từ việc chụp ảnh trong miệng và khuôn mặt với phim máy x-quang trước đó, phần mềm chuyên dụng OMS (Mỹ) trong phẫu thuật hàm mặt sẽ phân tích cấu trúc xương mặt theo phân tích của Rickets, Steiner và McNamara. Thiết bị này sẽ giúp cho bác sĩ những thông số cụ thể để thực hiện thao tác cắt xương chính xác, không làm tổn thương đến dây thần kinh, mô mềm và tạo được một khuôn hàm cân đối.

Phần mềm hàm mặt 3D - Với phần mềm này, bạn sẽ được nhìn thấy trước kết quả khuôn mặt của mình sau phẫu thuật với máy vectra 3D và lựa chọn khuôn hàm. Theo đó, Dr Nam sẽ hiệu chỉnh kích thước và vị trí cắt xương một cách chính xác để phần khuôn hàm hòa hợp với khuôn mặt của bạn.

Máy cắt xương siêu âm - Máy cắt xương chuyên dụng Sonic kết hợp máy cắt siêu âm là thiết bị mới và hiện đại giúp cắt xương không gây đau hay chảy máu nhiều, không làm tổn thương xương, không tạo bột xương và đường cắt có độ chính xác cao. Với thiết bị này, vết thương mau lành hơn và tình trạng sưng nề sẽ giảm đi nhiều, hạn chế ảnh hưởng đến sức khoẻ của bệnh nhân sau phẫu thuật.

Hàm trên và dưới không còn tình trạng lệch, khách hàng sở hữu ngay khuôn hàm tự nhiên, nụ cười xinh xắn sau phẫu thuật.

Phẫu thuật chỉnh hình hàm răng hô kỹ thuật Lefort không chỉ mang lại cho bạn khuôn hàm đẹp ngay sau phẫu thuật, mà còn làm chức năng ăn nhai của bạn trở về đúng với nguyên lý của nó, phát âm của bạn khi nói chuyện cũng chính xác và dễ dàng hơn.

