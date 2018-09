Phân biệt cách trị sẹo lồi và sẹo lõm

Áp dụng đúng liệu pháp điều trị dành riêng cho sẹo lõm và sẹo lồi tại Dencos Luxury giúp cải thiện các tình trạng đến 80%.

Sẹo trên mặt có 2 dạng chính mà nhiều người gặp phải nhất là: sẹo lõm (sẹo rỗ do mụn hoặc sẹo lõm do thủy đậu) và sẹo lồi. Nguyên nhân hình thành, đặc điểm và hình thức nhận biết của 2 dạng sẹo này khác biệt nhau, do đó phương pháp điều trị cũng riêng biệt. Các bác sĩ tại Dencos Luxury luôn chú trọng đến việc điều trị và cải thiện những khiếm khuyết trên da, trong đó đặc biệt là sẹo, do đó đã chuyển giao và ứng dụng nhiều công nghệ đặc trị cho từng tình trạng sẹo thường gặp.

Các dạng sẹo trên đều ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ, ngoại hình, tuy nhiên đều có thể chữa trị hiệu quả nếu áp dụng đúng liệu pháp.

Làm mờ, phẳng sẹo lồi

Sẹo lồi là tình trạng sẹo xấu, dễ nhận thấy, vì thường nằm trồi lên khỏi bề mặt da, có màu hồng, nâu sẫm hoặc thậm chí thâm đen, thường do bỏng, tai nạn và các vết khâu trong phẫu thuật trước đây để lại. Trên thực tế, sẹo lồi tương đối khó trị và cũng không thể làm mất đi 100%, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể cải thiện sẹo lồi an toàn và hiệu quả đến 70-80% nếu áp dụng đúng cách trị. Theo đó, các bác sĩ tại Dencos Luxury đang ứng dụng phương thức bổ sung hoạt chất sinh học có chức năng làm tan đi phần nhân sẹo, giúp làm phẳng sẹo lồi mà không cần đụng chạm đến dao kéo. Bên cạnh đó nếu sẹo để lại dấu thâm lớn thì có thể khắc phục thêm bằng bước sóng ánh sáng tái tạo da, giúp làm mờ đi dấu sẹo. Liệu pháp này được kiểm chứng an toàn, không xâm lấn, không kích ứng với cơ thể nên tạo được sự yên tâm với nhiều khách hàng điều trị.

Điều trị sẹo lồi tại Dencos Luxury trong tháng 8, tất cả khách hàng sẽ được giảm giá 15%.

Đặc trị sẹo lõm từ dạng nhẹ đến nặng

Sẹo do mụn, thủy đậu, hay còn gọi là rỗ mặt là dạng sẹo lõm gặp phải ở rất nhiều người, chủ yếu do lúc trước trị mụn không đúng cách nên để lại sẹo. Sẹo rỗ tuy không phải là một bệnh lý da, nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến nhan sắc và thật khó che giấu bằng các cách thông thường.

Chuyên gia tại Dencos Luxury sẽ thăm khám miễn phí cho khách hàng tại viện và đưa ra cam kết hiệu quả ngay từ đầu trước khi điều trị bằng Intensif.

Công nghệ đặc trị các dạng sẹo lõm Intensif là liệu pháp hiện đại mới ra mắt, với ưu thế là trị sẹo sâu, bao gồm sẹo mụn, sẹo thủy đậu, lỗ chân lông to. Nguyên tắc điều trị chính của Intensif là sử dụng đầu máy có hệ thống 25 kim cực nhỏ RF Microneedle, có thể tác động trực tiếp vào vùng cần điều trị với kích thước nông sâu được xác định một cách chính xác, đây là điểm cải tiến so với thế hệ laser vi phân. Hệ thống kim cực nhỏ RF cho phép năng lượng thâm nhập sâu hơn một cách đáng kể vào lớp trung bì, do đó có thể tái tạo tế bào da, kích thích sản sinh collagen ở phạm vi sâu rộng, điều trị sẹo từ sâu chân gốc, và giảm nguy cơ tăng sắc tố ở những người da sạm màu.

Tùy vào từng tình trạng bệnh lý và cơ địa mỗi người mà hiệu quả có thể xuất hiện từ lần điều trị đầu tiên và kết quả tối ưu đạt sau vài lần trị liệu tiếp theo. Theo đó, sẹo dạng nặng có thể được làm đầy, lành lặn đến 70%; các vết sẹo lõm bình thường sẽ được làm mờ; toàn bộ lỗ chân lông được se khít. Bên cạnh đó, tình trạng da thô ráp, sần sùi, các nếp nhăn li ti cũng được cải thiện đáng kể. Tình trạng lão hóa da, chảy xệ, tối màu sẽ được hỗ trợ điều trị, thay vào đó là làn da săn chắc, mịn màng, hồng hào hơn.

Trị sẹo bằng Intensif tại Dencos Luxury trong tháng 8, tất cả khách hàng sẽ được tặng ngay 26,4 triệu đồng. Xem thêm tại đây.

Áp dụng đúng liệu pháp điều trị tại Dencos Luxury sẽ giúp cải thiện từ 70% các tình trạng sẹo lồi và lõm.

Chào mừng tháng 8 - tháng sinh nhật đặc biệt, Dencos Luxury tổ chức chương trình khuyến mãi lớn nhất và duy nhất trong năm 2015 của mình với chủ đề “Thu vàng tri ân - Nhận ngàn ưu đãi” với những gói khuyến mãi sau:



Giảm giá lên đến 50% cho tất cả các dịch vụ thẩm mỹ: kèm nhiều quà tặng mỹ phẩm cao cấp có giá trị.



Cơ hội được tư vấn miễn phí: giải đáp mọi thắc mắc về lĩnh vực thẩm mỹ cùng các chuyên gia tại Dencos Luxury và nhận ngay nhiều giải thưởng trải nghiệm dịch vụ có giá trị.

Chương trình diễn ra từ ngày 1/8 đến 31/8. Xem thêm tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836. 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 38388836 - 08 66527999.

135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0902 8888 36

227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 3554855 - 0982159258.

Facebook: facebook.com/thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)