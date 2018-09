Phạm Hương không làm đẹp bằng dao kéo

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương có khá nhiều thay đổi so với trước đây khiến không ít người nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Phạm Hương sở hữu thân hình quyến rũ, đôi mắt hút hồn và một gương mặt đúng chuẩn V-line. Nhan sắc của nàng hoa hậu quê Hải Phòng được rất nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng Phạm Hương đã can thiệp dao kéo để có thể sở hữu được vẻ đẹp như hiện tại.

Phạm Hương với vẻ đẹp quyến rũ.

So với thời điểm Phạm Hương tham gia Vietnam's Next Top Model 2010, gương mặt cô có rất nhiều sự thay đổi. Trước đây gương mặt Phạm Hương trông bầu bĩnh và không đạt chuẩn V-Line như hiện tại. Giải thích về điều này, Hoa hậu Thu Hoài - người đã đồng hành cùng Phạm Hương trong quá trình làm đẹp cho biết cô không hề dao kéo. Hoa hậu phu nhân thế giới người Việt 2012 chia sẻ: "Gương mặt của Phạm Hương khác đi rất nhiều trước đây. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định là Hương không hề dao kéo nhan sắc. Phạm Hương thực hiện phương pháp thon gọn mặt Hifu Pro không xâm lấn do tôi tư vấn. Kết quả sau trị liệu, Phạm Hương sở hữu gương mặt V-line thon gọn".

Hifu Pro giúp Phạm Hương sở hữu gương mặt đúng chuẩn V-Line.

Theo chia sẻ của Hoa hậu Thu Hoài, Hifu Pro là công nghệ tạo mặt V-Line sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao. Sóng siêu âm này có tần số 3.2 MHz tác động lên hàng nghìn điểm nhỏ ở lớp biểu bì cơ dưới da sâu 3,5 - 4,5mm, kích thích sản sinh collagen và elastin. Hifu Pro tác động toàn diện, rộng khắp với 3 độ sâu khác nhau từ lớp biểu bì 1,5mm đến lớp trung bì 3mm cho đến lớp cơ nông 4,5mm. Năng lượng nhiệt sẽ phá hủy collagen già cỗi, kích thích sản sinh collagen và elastin mới đồng thời làm co lại các sợi và bó cơ dưới da. Hiện tượng chảy xệ, chùng nhão, các nếp nhăn trên da được xóa bỏ, làn da sẽ trở nên tươi trẻ, săn chắc và đạt chuẩn V-Line.

Hoa hậu Phạm Hương cho biết: "Có thời gian tôi bị stress nặng do những lời đồn thổi về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Chị Thu Hoài là người biết rõ quá trình để tôi có được gương mặt đúng chuẩn V-line như hiện tại".

Sự khác biệt rõ rệt trên gương mặt Phạm Hương sau khi sử dụng Hifu Pro. Tìm hiểu thêm tại đây.

Với chương trình "Thách thức nắng hè, tự tin tỏa sáng", Khơ Thị ưu đãi ngay 40% cho lần trải nghiệm đầu công nghệ thon gọn mặt V-line Hifu Pro cùng nhiều ưu đãi khác.

