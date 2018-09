'Ốc' Thanh Vân tắm trắng sau sinh

Tắm trắng không chỉ giúp 'Ốc' Thanh Vân giữ gìn làn da mịn màng tươi sáng, mà còn là sự thanh lọc cơ thể sau cuộc vượt cạn.

Làn da sạm màu, khô ráp, dễ nổi mụn, cùng những vết rạn “nhằng nhịt”... là nỗi ám ảnh của hầu hết phụ nữ sau sinh, đặc biệt đối với người hoạt động nghệ thuật như diễn viên - MC “Ốc” Thanh Vân. Theo bác sĩ Vương Thế Bích Thanh (giảng viên trường Đại học Y dược TP HCM) - bác sĩ da liễu tại Saigon’smile Spa, nguyên nhân của hiện tượng này là do sự thay đổi một số loại hormone trong cơ thể nữ giới khi mang thai, làm tăng lượng hắc sắc tố (melanin) trong da.

Ngoài ra, trong quá trình mang thai, làn da tiết nhiều mồ hôi hơn, tuyến dầu hoạt động mạnh hơn, nên mụn cũng dễ xuất hiện... Để nhanh chóng phục hồi làn da sau sinh, tắm trắng là liệu pháp được nhiều bác sĩ da liễu khuyến nghị.

Tuy nhiên, làn da phụ nữ sau sinh khá mỏng manh và nhạy cảm, do đó, “Ốc” Thanh Vân rất kỹ tính khi tìm kiếm một phương pháp tắm trắng khoa học, tự nhiên và an toàn. Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm, cô “Ốc” lựa chọn phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản như tuyệt chiêu toàn diện giúp cô sớm giải thoát khỏi nỗi lo lắng về làn da sau sinh và nhanh chóng tự tin quay trở lại showbiz.

Phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản tự nhiên, an toàn, phù hợp với đặc trưng làn da phụ nữ sau sinh như “Ốc” Thanh Vân.

Theo bác sĩ Vương Thế Bích Thanh, để khắc phục hiện tượng sạm da, vitamin C là “liều thuốc” đặc biệt được ưa chuộng, bởi vitamin C có tác dụng giảm thiểu tác hại của tia cực tím nhằm ngăn chặn sự kích thích sản sinh melanin, từ đó làm sáng da. Tuy nhiên, sử dụng vitamin C thế nào cho đúng và hiệu quả là một thử thách không nhỏ. Nếu theo cách thoa bôi thông thường, vitamin C thẩm thấu vào da sẽ không nhiều, trong khi đó, cách thức tiêm hoặc truyền trắng có thể dung nạp nồng độ lớn vitamin C vào da song lại dễ gây sốc phản vệ. Chính vì vậy, các nhà khoa học Nhật Bản đã sáng tạo khi ứng dụng công nghệ hạt Nano siêu nhỏ (chỉ bằng 1/2000 kích thước lỗ nang lông) để dễ dàng vận chuyển hàm lượng lớn vitamin C vào da.

Theo khảo cứu của các chuyên gia Nhật Bản, phương pháp này giúp tăng độ thẩm thấu vitamin C vào da gấp 1.000 lần so với phương pháp thoa bôi thông thường. Nhờ đó, chỉ sau 5 lần trị liệu, làn da sau sinh của “Ốc” Thanh Vân vẫn trắng sáng rạng ngời.

Bên cạnh đó, trị liệu tắm trắng Takano Nhật Bản tại Saigon’smile Spa còn cung cấp nhiều dưỡng chất khác như vitamin A, E, H, nhóm vitamin B, cùng nhiều khoáng chất tự nhiên, giúp cân bằng tuyến nhờn của da, ngăn ngừa mụn; bổ sung độ ẩm dồi dào cho da khiến da mềm mại và tươi mướt; hỗ trợ làm mờ các vết rạn da sau sinh…

Dù đã trải qua hai lần sinh, cô “Ốc” vẫn tự tin với làn da nõn nà và mịn màng của mình.

