Ốc Thanh Vân giảm cân cấp tốc sau sinh

Cô nàng đa tài Ốc Thanh Vân giảm 10cm vòng 2 chỉ sau 7 ngày áp dụng phương pháp giảm béo D-Otesalycool II.

Không chỉ được khen ngợi bởi tài năng, Ốc Thanh Vân còn là một trong những nghệ sĩ luôn nỗ lực, sáng tạo, tâm huyết với nghề. Xuất hiện tại cuộc thi "Bước nhảy ngàn cân", cô đã mang đến màn biểu diễn thuyết phục. Cô cho biết đây là một trong những cách để lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh.

Ốc Thanh Vân lắng nghe bác sĩ tư vấn.

Sau ba lần sinh, thân hình Ốc Thanh Vân khá mũm mĩm, vòng 2 nhiều mỡ thừa. Do nuôi con bằng sữa mẹ nên cô bồi bổ khá nhiều chất dinh dưỡng. Cân nặng do vậy không ngừng tăng lên. Việc tập luyện của cô cũng gặp nhiều khó khăn do không có đủ thời gian. Ốc Thanh Vân không áp dụng các phương pháp giảm cân tiêu cực vì lo sợ da chảy xệ, nhăn nheo, ảnh hưởng đến huyết áp, tim mạch, xương khớp… Vì vậy, cô đã tìm đến các bác sĩ để được tư vấn kỹ lưỡng nhằm chọn ra cách giảm cân phù hợp.

Tìm hiểu phương pháp giảm cân an toàn

Tại Viện thẩm mỹ Khơ Thị, Ốc Thanh Vân được bác sĩ và chuyên viên tư vấn về công nghệ giảm mỡ sau sinh D-Otessalycool II. Phương pháp kết hợp giữa máy móc hiện đại cùng tinh chất từ thiên nhiên giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng và đào thải thông qua hệ bài tiết, thu gọn 8-20cm vòng eo chỉ sau 7 ngày. Quy trình tiêu hủy mỡ diễn ra tự nhiên, các liên kết da hồi phục dần đều giúp vùng da sau điều trị căng và săn chắc, xua tan nỗi lo da chùng nhão sau giảm cân nhanh.

Ốc Thanh Vân thực hiện liệu trình giảm cân.

Trải nghiệm lấy lại vóc dáng

Sau hơn một tháng tìm hiểu kỹ, nghe tư vấn của bác sĩ và tham khảo ý kiến của Trương Quỳnh Anh - người từng áp dụng thành công phương pháp giảm cân D-Otesalycool II sau sinh, Ốc Thanh Vân quyết định thực hiện liệu trình. Cô tâm sự: “Thật ra khi mang thai, người mẹ nào cũng muốn con phát triển tốt, bởi vậy tôi không ngại tăng cân khi bầu bí. Nhưng vì là người của công chúng nên sau khi sinh con tôi muốn lấy lại vóc dáng thon gọn để sớm trở lại với công việc. Khi nghe bác sĩ tư vấn liệu trình giảm cân D-Otesalycool II, tôi quyết định áp dụng. Ngay tuần đầu tiên, vòng eo giảm được 10cm. Đến nay nhờ chế độ ăn hợp lý theo lời khuyên của bác sĩ, kết hợp tập luyện không ngừng, tôi đang từng ngày lấy lại vòng eo thời chưa mang bầu”.

Ốc Thanh Vân giảm 10cm vòng 2 chỉ sau một tuần điều trị công nghệ giảm béo D-Otesalycool II.

