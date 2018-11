Nuôi da sáng, dưỡng tóc mượt với tinh dầu thiên nhiên

Dầu dừa và các tinh dầu thực vật có chiết xuất từ tự nhiên không chứa hóa chất, không gây kích ứng, lành tính với người dùng.

Từ xưa, mái tóc và làn da đã được mọi người khẳng định là những phần quan trọng, tạo nên vẻ ngoài của mỗi người. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, ngày càng có nhiều sản phẩm giúp chăm sóc sắc đẹp, tuy nhiên, nhiều người còn cân nhắc bởi thành phần cũng như các loại hóa chất có trong đó.

Đặt những viên gạch đầu tiên trong quá trình xây dựng thương hiệu làm đẹp, Sense Plus đã tập trung nghiên cứu công dụng của các nguyên liệu tự nhiên, phổ biến như dừa, hoa bưởi, hương nhu, nghệ... kết hợp cùng công nghệ chiết xuất hiện đại để tinh chế nên các dòng tinh dầu chứa những dưỡng chất thiết yếu, giúp làm đẹp một cách thân thiện với người dùng.

Các sản phẩm làm đẹp với thành phần chiết xuất từ thiên nhiên được nhiều chị em đón nhận.

Đại diện Sense Plus cho biết, khi quyết định chọn các loại dầu và tinh dầu từ thiên nhiên để dưỡng da, bạn cần phân biệt được dầu và tinh dầu khác nhau như thế nào, từ đó mới có cách sử dụng hiệu quả. Cụ thể, dầu thực vật chiết xuất từ hạt và quả, tinh dầu thực vật chiết xuất từ hoa, củ và lá. Các loại tinh dầu được khuyến cáo không nên thoa trực tiếp lên bề mặt da, mà phải được pha với lớp dầu nền (hay còn gọi là dầu dẫn xuất), để tăng kết quả làm đẹp và không ảnh hưởng đến làn da.

Nhận thấy tác dụng to lớn của dầu dừa trong làm đẹp, Sense Plus đã tinh chế ra sản phẩm chăm sóc da và tóc chứa dầu dừa cùng nhiều loại tinh chất khác từ củ nghệ, bưởi...

Dưỡng da sáng bóng với dầu dừa nghệ dưỡng trắng Turmeric

Dầu dừa nghệ trắng da Turmeric chứa hoạt chất Curcumin, thành phần chính có trong củ nghệ tự nhiên. Curcumin có khả năng chống viêm, chống ôxy hóa, giảm thiểu các nếp nhắn trên da, góp phần đẩy lùi lão hóa. Bên cạnh đó, nghệ còn có tác dụng xóa mờ các vết sẹo thâm, phục hồi da bị thương tổn.

Làn da sáng mịn, căng khỏe khi được chăm sóc đúng cách với các tinh dầu thiên nhiên.

Được quay ly tâm từ cơm dừa trưởng thành, dầu dừa thuần chất Sense Plus với axit lauric và các loại axit béo no đặc trưng có trong dầu dừa giúp da kháng khuẩn, dưỡng ẩm, trẻ hóa. Dầu dừa nghệ Turmeric là phát kiến trong liệu trình dưỡng trắng da mịn mướt từ Sense Plus, khi hòa quyện dầu dừa thuần chất, tinh dầu nghệ và các tinh dầu thực vật khác như chanh sần, cám gạo... chắt lọc ra từng giọt dầu vàng óng, giúp nuôi trắng và dưỡng mịn mướt làn da.

Nuôi tóc khỏe mượt với dầu dừa dưỡng tóc Rootie

Nhà nghiên cứu của Sence Plus cho biết, dầu dừa kích thích sự phát triển của mi, mày và tóc. Từ lâu, các bà các mẹ đã truyền miệng kinh nghiệm dưỡng tóc, kích thích mọc tóc với dầu dừa.

Sự kết hợp của dầu dừa và tinh chất bưởi giúp kích thích mọc tóc, dưỡng tóc chắc khỏe, mang lại hương thơm dịu nhẹ.

Cùng với dầu dừa, Sense Plus còn kết hợp sử dụng tinh dầu bưởi để phát huy công dụng nuôi tóc chắc khỏe, dưỡng tóc mọc dày, giảm thiểu chẻ ngọn và khô xơ. Dầu dừa dưỡng tóc Rootie kết hợp giữa liệu trình làm đẹp truyền thống và sự ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để đảm bảo dưỡng chất có trong sản phẩm, từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào, đến thành phẩm dầu dưỡng đầu ra.

Dầu dừa dưỡng tóc Rootie không chứa chất bảo quản, không mùi nhân tạo cùng hương bưởi thanh tao dịu nhẹ thoải mái, lại thân thiện với làn da. Hướng tới xu hướng làm đẹp thân thiện, Sense Plus mang tới các liệu trình chăm sóc sắc đẹp khởi nguồn từ thiên nhiên.

