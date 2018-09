Nước hoa Lolita Lempicka đến từ Pháp

Từ ngày 1/6 đến 30/6, bạn có thể mua sản phẩm nước hoa Lolita Lempicka với giá ưu đãi và được tặng những món quà xinh xắn.

Với Lolita Lempika, sự đam mê cảm xúc là hương thơm L’Eau Jolie chứa đựng trong chiếc chai hình trái táo, phủ sương mờ màu hồng hạnh nhân.

Những nốt hương mê say được lan tỏa sẽ làm bạn cảm nhận sự chất chứa của câu chuyện tình yêu.

Tầng hương đầu của L’Eau Jolie tươi mát và ngọt ngào với tinh chất hoa anh đào cùng quả nho đen hòa quyện khởi đầu cho một tình yêu đam mê. Tầng hương giữa chiết xuất từ tinh dầu hoa cam, hoa anh đào tạo cảm giác sảng khoái sâu hơn, xuyên suốt hơn, như lời ca ngợi một tình yêu nồng nàn. Tầng hương cuối đọng lại dư âm của một câu chuyện có hậu, với sự kết hợp giữa xạ hương quý kết hợp với gỗ tuyết tùng.

Sản phẩm có thiết kế độc đáo, mang đậm tính tượng hình. L’Eau Jolie chứa đựng trong chiếc chai hình trái táo, phủ sương mờ màu hồng hạnh nhân.

Khi đã qua giai đoạn khởi đầu, tình yêu sẽ thăng hoa, với nhiều cô nàng Lolita Lempicka, The First Fragrance chính là vũ khí bí mật. Sản phẩm mang hình hài trái táo màu tím của vườn địa đàng tượng trưng cho tình yêu trong sáng thuở ban sơ. Hương thơm nồng nàn tạo cảm giác khó nắm bắt của The First Fragrance là bản hòa tấu của hoa cam thảo, dây lá thường xuân và tinh chất hạt hồi, đậu Tonka, xạ hương trắng và hạnh nhân. Mùi hương quyến rũ, bí ẩn sẽ làm tim đập mạnh hơn những xúc cảm yêu thương.

The First Fragrance mang hình hài trái táo màu tím của vườn địa đàng tượng trưng cho tình yêu trong sáng thuở ban sơ.

Thông tin chi tiết truy cập: https://www.facebook.com/Lolitalempickavn.

Hệ thống phân phối Lolita Lempicka tại Việt Nam:

- Diamond Plaza 34 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 6276 8101.

- Parkson Saigon Tourist 35 bis-45 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 2240 7579.

- Parkson Hùng Vương 126 Hùng Vương, quận 5, TP HCM. Tel: (08) 2242 8749.

- Parkson C.T Plaza 60A Trường Sơn, quận Tân Bình, TP HCM. Tel: (08) 6275 9983.

- Parkson Flemington 184 Lê Đại Hành, quận 11, TP HCM. Tel: (08) 2212 1858.

- Parkson VietTower 01 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Tel: (04) 2247 2067.

(Nguồn: Lolita Lempicka)