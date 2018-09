Nữ Việt kiều Mỹ chi tiền tỷ để trồng răng toàn hàm

Chị Phụng được bác sĩ ghép xương do mất răng quá lâu, sau đó phục hình bằng kỹ thuật all-on-4 hàm trên, kết hợp all-on-6 hàm dưới.

Khổ sở vì áp dụng không đúng cách

Chị Phụng (Việt kiểu Mỹ) là một trong những trường hợp khổ sở vì mất răng suốt thời gian dài. Chị chia sẻ bị mắc bệnh nha chu do thói quen vệ sinh răng miệng không tốt. "Vì không điều trị kịp thời, thời gian dài sau đó, răng tôi yếu đi, không còn đủ khả năng ăn nhai, bị hư hại nghiêm trọng”, nữ Việt kiều nói thêm.

Thời điểm đó, chị tìm đến trung tâm nha khoa tại Mỹ để giải quyết tình trạng răng. Bác sĩ quyết định nhổ toàn bộ răng hàm trên và dưới, sau đó phục hình cầu răng sứ với hàm dưới và lắp đặt răng giả cho hàm trên.

Nữ Việt kiều Mỹ gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài vì mất răng và không thể ăn uống bình thường

Sau khi tốn khoản chi phí không nhỏ để làm cầu răng sứ và hàm giả tháo lắp, chị Phụng tưởng có thể ăn uống bình thường, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Chị kể: "Hàm giả đeo một thời gian bị trơn tuột, khiên tôi khó ăn uống, còn cầu răng sứ bị viêm và đen nướu, dẫn đến hơi thở có mùi nghiêm trọng. Vì sự bất tiện này, tôi khó khăn trong ăn uống và giao tiếp”.

Về Việt Nam cứu chữa hàm răng mất

Sau thời gian dài không thể sống chung với hàm răng khiếm khuyết, chị Phung quyết tâm về nước, tìm đến địa chỉ nha khoa có tiếng để làm lại toàn bộ răng. Qua tìm hiểu và giới thiệu của bạn bè, chị quyết định chọn Viện cấy ghép Implant JW Hàn Quốc.

Chị tâm sự: "Trong một lần đi tư vấn thẩm mỹ mũi với con gái tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, tôi tình cờ gặp được một phụ nữ trung niên, trạc tuổi mình. Chị ấy khoe hàm rằng vừa làm với tôi và nói hài lòng khi trồng răng toàn hàm".

Sau khi chứng kiến kết quả từ người bạn mới quen, chị Phụng quyết định tìm đến Viện cấy ghép Implant JW để được thăm khám.

Sau khi tư vấn và kiểm tra cho chị Phụng, chuyên gia cấy ghép Implant nhận định: “Trường hợp của chị Phụng do mất răng quá lâu, xương hàm bị tiêu nhiều, vì thế chúng tôi buộc phải thực hiện ghép xương, sau đó phục hình bằng kỹ thuật all-on-4 hàm trên kết hợp kỹ thuật all-on-6 hàm dưới”.

Chuyên gia cho biết thêm, kỹ thuật ghép xương kết hợp phục hình toàn hàm all-on-4 và all-on 6 là một trong những thế mạnh của Viện. Kỹ thuật này mới và khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác.

Mô phỏng phương pháp all-on-4, 6.

Kỹ thuật All on 4, All on 6 có thể hạn chế tiêu xương hàm nên tránh được tình trạng móm do xương hàm bị tiêu, giúp hoàn thiện nụ cười. Ca phẫu thuật của chị gần cả tỷ đồng.

Chị Phụng chia sẻ: “Từ sau phục hình toàn hàm Implant, việc ăn uống của tôi dễ dàng hơn. Tôi có thể ăn những món mình thích, thậm chí đồ cứng - thứ trước đây tôi chỉ dám nhìn mà không dám ăn. Mọi người đều khen tôi có hàm răng đều đẹp, khiến tôi như trẻ lại vài tuổi. Ai hỏi tôi làm răng tốn bao nhiêu tiền, tôi thường đáp hàm răng của tôi đáng giá hơn cả chiếc xe hơi”.

Hình ảnh trước và sau khi chị Phụng phục hình toàn hàm all-on-4 và 6.

