Nữ sinh giảm hơn 30 kg nhờ ăn lowcarb

Hơn một năm kiên trì theo chế độ ăn ít tinh bột, Lê An Hà giảm hơn 30 kg, còn 57 kg và lần đầu tiên dám diện bikini.

Lê An Hà sinh năm 1995, hiện là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Ngày bé, An Hà bị hen suyễn nên dùng kháng sinh liều cao, từ khi dậy thì vào năm lớp 6 Hà bắt đầu lên cân, mũm mĩm hơn bạn cùng trang lứa. Học trung học phổ thông, do thói quen thích ăn uống đồ ngọt, đồ chiên xào nên Hà càng béo, cân nặng đỉnh điểm lên tới 95 kg, cơ thể nặng nề chẳng muốn vận động. Lên đại học, cô gái mới bắt đầu cảm nhận sâu sắc ngoại hình mình bất ổn so với các bạn đồng khóa.

Cân nặng đỉnh điểm của Lê An Hà lên tới 95 kg, cơ thể nặng nề chẳng muốn vận động.

Luôn trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, trêu ghẹo, cô gái 9X quyết tâm giảm cân nhiều lần. Lúc đầu, Hà thử uống thuốc rồi nhịn ăn nhưng chỉ vài ngày là đành bỏ cuộc vì cơ thể mệt lả đi. Cách đây gần năm rưỡi, Hà theo chế độ giảm cân lowcarb và tập các bài tập để giảm cân. Ăn theo lowcarb là hạn chế tinh bột và đường nhưng vẫn thoải mái ăn thịt, hải sản và các loại rau nên cô gái thấy tâm đắc.

Trong hơn một năm giảm cân, chế độ của nữ sinh xoay quanh rau, thịt trứng và uống nước lọc, không đụng đến đồ ngọt và thức ăn chứa tinh bột, sữa, sữa chua và trái cây. Thời gian đầu cô sinh viên đang tuổi ăn tuổi lớn nhìn cái gì cũng thèm ăn. Tuy nhiên ước mơ về một thân hình thon gọn là động lực để em kiên quyết theo chế độ này đến cùng. Trong vòng nửa năm đầu, Hà hạn chế đi chơi hay ra ngoài ăn uống với bạn bè vì hiểu chỉ một lần ăn uống xả láng thì bao công sức kiêng khem lâu nay sẽ trở nên vô nghĩa.

Trong hơn một năm giảm cân, thực đơn của An Hà luôn xoay quanh rau, thịt trứng và nước lọc.

Ưu điểm của chế độ ăn lowcarb, theo Hà là có thể ăn thoải mái rau thịt hải sản và thậm chí là thịt mỡ. Chế độ ăn này cho phép cơ thể ăn nhiều bữa, đói lúc nào cũng có thể ăn thay vì cân đo đong đếm từng lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, Hà cố gắng ăn uống điều độ, theo một số giờ cụ thể và ăn vừa đủ no.

Thực đơn lowcarb:

- Sáng: 2 quả trứng có thể luộc hoặc rán để thay đổi khẩu vị hoặc trứng vịt lộn ăn kèm rau.

- Trưa: Một bát thịt nạc, ăn rau đủ no.

- Chiều: Trước khi đi tập có thể ăn chút rau nếu thấy đói.

- Tối: Thịt và rau với lượng ít hơn bữa trưa.

Hà ăn trước 7h tối, uống nước nhiều, mỗi ngày khoảng hơn 2 lít nước. Thỉnh thoảng uống nước chanh và chanh dây với đường ăn kiêng để bổ sung vitamin C cho cơ thể tăng sức đề kháng. Một ưu điểm của chế độ ăn lowcarb là có một “ngày xả” vài ngày ăn kiêng tinh bột và đường nên Hà thấy thoải mái. Vào ngày này, Hà có thể ăn hoa quả, sữa chua và một chút tinh bột. Trong thời gian đầu cô gái ăn nghiêm ngặt theo lịch trình, về sau ăn theo chế độ 6:1, tức một ngày xả sau 6 ngày ăn kiêng tinh bột và đường.

Lê An Hà ăn theo chế độ lowcarb 6:1, 6 ngày ăn kiêng, 1 ngày xả.

Cô sinh viên 9X chia sẻ, phương pháp lowcarb không khó thực hiện nhưng cần uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể luôn khỏe khoắn, kích thích việc tiêu hóa thức ăn. Nhóm thực phẩm có tinh bột và đường cần phải kiêng tuyệt đối như cơm, bánh mì, đường, sữa, bánh gato, các loại thức ăn ngọt. Phương pháp giảm cân này còn giúp da của cô sạch mụn và trắng mịn do được cung cấp đủ nước, chất xơ và vitamin. Sau gần 3 tháng đầu, cân nặng Hà xuống 13 kg nên càng có động lực để lowcarb tiếp. Những tháng sau, cân nặng xuống đều đặn 2-3 kg mỗi tháng. Hà cho biết chế độ ăn này chủ yếu tập trung giảm mỡ nên cân nặng xuống chậm song cơ thể vẫn săn chắc thấy rõ.

Có thời gian sau gần một năm, Hà vẫn ăn lowcarb nhưng cân nặng chững lại không xuống tiếp được nữa. Cô gái quay lại ăn chế độ bình thường trong khoảng 10 ngày rồi ăn kiêng tiếp và cân nặng giảm, chân tay và bụng thon gọn. Vòng eo cô gái trở nên thon gọn, cơ thể mang dáng vóc đồng hồ cát và những chiếc quần ngày xưa mặc nay rộng thùng thình.

Cuộc sống của An Hà có nhiều thay đổi sau khi cô giảm cân thành công.

Song song với việc ăn kiêng, Hà tập cardio workout trong 6 tháng đầu, sau chuyển sang tập gym. Mỗi ngày cô sinh viên dành 90 phút ở phòng tập. Vừa ăn kiêng và tập luyện để da không bị chảy xệ, Hà cho biết chế độ nào cũng cần phải quyết tâm và gay gắt với bản thân mình thì mới có kết quả.

Giảm cân thành công, cuộc sống của cô nữ sinh có nhiều thay đổi khi ngoại hình cân đối, tự tin diện trang phục mình yêu thích và không còn nghe những lời bàn tán về ngoại hình quá khổ của mình.

VnExpress