Nỗi ám ảnh nám da của phụ nữ

Trong các loại nám, nám Hori là dạng để nhiều hệ lụy. Bệnh này được bác sĩ người Nhật - Nevus Hori mô tả và đặt theo tên của ông vào năm 1984. Chúng biểu hiện qua đốm thẫm màu nằm đối xứng hai bên gò má, nhiều khi lan rộng ra cả hai má và lâu dài có xu hướng liên kết lại với nhau. Bệnh thường xảy ra ở phụ nữ sau sinh có độ tuổi từ 30 trở lên, tuy nhiên cũng có trường hợp bệnh khởi phát sớm ngay từ tuổi dậy thì. Hori hầu như chỉ diễn ra ở nữ giới do có liên quan đến hoóc - môn nữ. Đây là loại nám “cứng đầu” vì chân nám sâu. So với nám mảng liên quan đến nội tiết (sau sinh, uống thuốc ngừa thai…), nám đốm khó chữa khỏi bằng thuốc bôi mà cần các biện pháp mạnh hơn, do hạt Melanosome nằm sâu dưới trung bì.