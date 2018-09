Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ bí quyết dưỡng da đẹp không tỳ vết

Chỉ cần bổ sung 2 trái kiwi đều đặn mỗi buổi sáng, 'nàng Cám' Lan Ngọc đã sở hữu làn da sáng mịn và một cơ thể tràn đầy sức sống.

Kiwi có lợi cho làn da và sức khỏe

Lan Ngọc cho biết cô đặc biệt yêu thích và “nghiện” trái kiwi. Khi thèm đồ ngọt, nàng Cám nghĩ ngay đến Kiwi Zespri Xanh vì loại trái cây này chứa lượng vitamin C cao gấp 2 lần so với quả cam cùng trọng lượng.

Kiwi Zespri Xanh chứa hơn 20 loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đồng thời, loại trái này cũng chứa hàm lượng chất xơ cao và enzyme tự nhiên, có lợi cho hệ tiêu hóa và còn giúp kiểm soát lượng đường. Do đó, nếu bạn đang băn khoăn, lo lắng về cân nặng hay chỉ số đường huyết của mình cũng có thể sử dụng kiwi như bình thường.

Đó là lý do khiến Lan Ngọc “đổ” kiwi ngay khi tìm hiểu về nó. Chỉ hai quả giàu vitamin C mỗi sáng đã có thể mang lại cho người đẹp nhiều lợi ích như: da trắng mịn, khỏe mạnh, lại tăng cường hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa.

Kết hợp với các động tác mặt và ăn kiwi Zespri cho Lan Ngọc làn da sáng khỏe.

Lan Ngọc tin tưởng loại Kiwi Zespri đến từ New Zealand

Là thương hiệu nổi tiếng thế giới, Hệ thống Zespri đảm bảo chất lượng tất cả các sản phẩm của Zespri từ khâu gieo hạt đến khi gặt hái, trong khi vẫn duy trì sự phát triển bền vững và quan tâm đến môi trường tự nhiên.

Nhờ hệ thống Zespri nên nàng Cám trong "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" rất yên tâm về chất lượng của kiwi Zespri.

Lan Ngọc cho biết, khi dùng Kiwi Zespri, cô có thể yên tâm vì biết rằng loại quả mình đang cầm trên tay vừa sạch, vừa an toàn mà lại ngon, bổ dưỡng. Trong bối cảnh vấn đề về thực phẩm sạch hiện nay, việc tìm được một nhãn hiệu Zespri đến từ New Zealand khiến cô rất an tâm.

Bên cạnh đó, cô nàng 9x cũng bật mí cách dùng kiwi Zespri ngon nhất: thay vì lưu giữ kiwi trong tủ lạnh là để kiwi ở ngoài khoảng từ 2 đến 3 ngày cho quả mềm và ngọt hơn. Mẹo nhỏ làm nhanh chín kiwi là bỏ chúng vào túi nylon với chuối hoặc táo.

Long Đặng