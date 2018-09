Những yếu tố quan trọng khi phun xăm

Phun, xăm là việc làm đẹp tác động trực tiếp, lâu dài lên da. Vì vậy, có nhiều yếu tố quyết định đến chất lượng, độ an toàn khi thực hiện kỹ thuật này.

Bận rộn với công việc, gia đình, không muốn tốn nhiều thời gian cho trang điểm mỗi ngày, nhiều chị em chọn phun xăm. Tuy nhiên, để việc làm đẹp được an toàn, hiệu quả, bạn cần quan tâm đến các yếu tố quyết định sự thành công của quá trình phun xăm thẩm mỹ.

Chuyên gia Thu Cúc tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được loại hình phun xăm phù hợp với nhu cầu.

Phân biệt các loại hình phun xăm

Phun là hình thức phủ màu mực lên môi hay lông mày thông qua kim chuyên dụng, phù hợp với chị em có màu môi thâm xỉn hoặc lông mày nhạt màu. Trong khi đó, thêu hay điêu khắc là kỹ thuật tạo những nét mô phỏng sợi lông mày thật, nhằm khắc phục lông mày thưa sợi hay không có hình dáng rõ nét. Phân biệt rõ các loại hình phun xăm giúp các chị em lựa chọn được phương pháp phù hợp với nhu cầu. Thông thường, ở các cơ sở phun xăm chuyên nghiệp, các chuyên gia cũng sẽ đưa ra những tư vấn chính xác để đem đến hiệu quả thẩm mỹ cao cho khách hàng.

Tay nghề và kinh nghiệm của kỹ thuật viên

Tay nghề kỹ thuật viên là yếu tố quyết định đến hiệu quả và an toàn trong phun xăm thẩm mỹ.

Các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm có đôi tay khéo léo, gu thẩm mỹ tinh tế, kinh nghiệm dày dạn. Gửi gắm nhan sắc vào những kỹ thuật viên tay nghề còn non trẻ sẽ khó đạt được kết quả như mong đợi, thậm chí còn có thể gây nên cảm giác đau, khó chịu, chảy máu trong quá trình thực hiện. Thương hiệu thẩm mỹ lâu năm, có quy mô thường quy tụ những tên tuổi lớn trong ngành phun xăm.

Chất lượng màu mực và quy trình phun xăm

Nhiều chị em thường hay than phiền sau khi phun xăm màu mực thường lên không chuẩn xác, nhanh chóng đổi màu, bay màu. Trưởng bộ phận phun xăm thẩm mỹ tại Bệnh viện Thu Cúc cho biết: “Bên cạnh yếu tố do cơ địa, nguyên nhân chủ yếu làm cho màu phun lên không chuẩn là do chất lượng của mực. Sử dụng các loại mực có xuất xứ rõ ràng, có thành phần tự nhiên sẽ vừa không gây kích ứng, vừa lên màu tươi chuẩn và có độ bền lâu dài”.



Phun xăm là một loại hình làm đẹp nhẹ nhàng, xâm lấn ít, nhưng không vì thế mà có thể bỏ qua các yếu tố bắt buộc trong quy trình thực hiện như vệ sinh dụng cụ, thay mới kim, mực xăm, chăm sóc sau phun xăm… Vì điều này liên quan đến hiệu quả thẩm mỹ và hạn chế viêm nhiễm.

Bệnh viện Thu Cúc là nơi quy tụ và đào tạo những thợ phun xăm giỏi, tận tâm với nghề.

Mỗi tháng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đón tiếp hàng trăm lượt khách hàng thực hiện dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. Trong gần 20 năm qua, các kỹ thuật viên phun xăm tại Thu Cúc nỗ lực nâng cao tay nghề, cập nhật các xu hướng phun xăm mới để đem đến cho khách hàng sự hài lòng sau mỗi lần trải nghiệm.

