Những ưu điểm của gọt mặt V-line toàn diện

Phương pháp gọt mặt V-line toàn diện theo quan niệm mới sẽ giúp bạn sở hữu đường nét khuôn mặt thon gọn và tự nhiên.

Thực trạng thường gặp sau gọt mặt V-line công nghệ cũ

Nhiều người thường chỉ nghe đến gọt mặt V-line mà chưa chắc đã hiểu rõ về phương pháp này. Sau phẫu thuật, không ít chị em cảm thấy thất vọng vì khuôn mặt không thon gọn, không đạt chuẩn V-line, thậm chí là mặt hai bên không cân đối… Sở dĩ xảy ra tình huống như vậy là vì công nghệ gọt mặt V-line cũ với những lý thuyết phân tích về khuôn mặt V-line còn khá thô sơ và đơn giản, chưa thật sự đảm bảo cho mọi trường hợp có thể gặp.

Nói đến gọt mặt V-line, người ta chỉ nghĩ đến phần gọt hai bên xương hàm để làm thon gọn khuôn mặt theo đường nét hình chữ V, tuy nhiên, quan niệm này đúng nhưng chưa đủ.

Quan niệm mới về gọt mặt V-line

Gọt mặt V-line chuẩn Hàn không đơn giản là can thiệp vùng xương góc hàm mà cần đảm bảo các yếu tố sau:

Đánh giá chính xác phần to của xương quai hàm hai bên: để tạo được khuôn mặt V-line thì vùng xương quai hàm hai bên của con người được chia rõ 3 phần: xương góc hàm, xương ngạnh hàm, xương hàm cằm. Tùy vào mỗi trường hợp cấu tạo xương to vùng nào mà có sự can thiệp chính xác nhằm đảm bảo hiệu quả mang lại cho khuôn mặt V-line thọn gọn.

Minh Yến đã lột xác hoàn toàn sau ca phẫu thuật gọt mặt V-line và thẩm mỹ toàn diện khuôn mặt tại JW.

Phân tích cấu trúc hài hòa giữa phần xương quai hàm và các bộ phận khác trên tổng thể khuôn mặt: mỗi khuôn mặt có diện tích khác nhau và sự phân bố các bộ phận khác nhau, do đó, trước khi tiến hành gọt phần xương quai hàm, bác sĩ cần đo đạc và phân tích rõ với những bộ phận xung quanh nhằm đưa ra được tỷ lệ vàng cho đường nét V-line tự nhiên, hài hòa tổng thể khuôn mặt.

Gương mặt to, không cân đối đã thay bằng khuôn mặt V-line chuẩn Hàn.

Các yếu tố giúp gọt mặt V-line thành công

Tay nghề bác sĩ là điều tiên quyết cho tính thành công của một khuôn mặt V-line. Bác sĩ là người am hiểu về cấu trúc khuôn mặt toàn diện, đồng thời cập nhật đầy đủ những công nghệ gọt mặt V-line tiên tiến. Từ đó mới có thể giúp khách hàng phân tích nguyên nhân và chỉ định đúng giải pháp để tạo được khuôn mặt V-line chuẩn Hàn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo: gọt mặt V-line là ca phẫu thuật không quá phức tạp nhưng cũng thuộc dạng phẫu thuật lớn, do đó rất cần sự đảm bảo về mọi mặt và cơ sở vật chất là điều không thể thiếu.

Những ưu điểm của gọt mặt V-line công nghệ mới

Chỉ tiêu so sánh Gọt mặt V-line công nghệ cũ Gọt mặt V-line toàn diện công nghệ mới Đánh giá khi tư vấn Chỉ đánh giá phần xương góc hàm Phần xương hàm được phân tích theo 3 phần: xương góc hàm, xương ngạnh hàm, xương hàm cằm Chú trọng tính hài hòa của phần xương hàm và cấu trúc tổng thể khuôn mặt Phương pháp Chỉ can thiệp gọt vùng xương góc hàm Không đưa ra được các phương pháp hỗ trợ khác Tùy vào thực trạng mà can thiệp vùng nào: xương góc hàm, ngạnh hàm hay xương hàm cằm hay kết hợp. Một số trường hợp phải kết hợp can thiệp xương hàm trên, hàm dưới, hoặc gò má để đạt được khuôn mặt V-line tự nhiên Vết mổ Vết mổ sau tai có sẹo, dễ gây tình trạng nhiễm trùng Vết mổ trong miệng, không sẹo, nhanh lành Hiệu quả Chỉ giảm một phần nhỏ kích thước của gương mặt. Không đảm bảo tính hài hòa trên tổng thể khuôn mặt Giảm kích thước gương mặt toàn diện. Giúp có được gương mặt V-line tự nhiên chuẩn Hàn

JW Hàn Quốc - uy tín trong công nghệ gọt mặt V-line toàn diện

Là bệnh viện thẩm mỹ đạt chuẩn ISO 9001:2008 tại Việt Nam, JW Hàn Quốc hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương hiệu. Do đó, toàn bộ công nghệ đều được chuyển giao từ Hàn Quốc, đảm bảo cho quá trình phẫu thuật được diễn ra thành công.

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc sở hữu đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao được đào tạo và tu nghiệp lâu năm tại Hàn, các bác sĩ Hàn Quốc về Việt Nam phẫu thuật định kỳ cho khách hàng và chuyển giao công nghệ...

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung chụp hình kỷ niệm với chuyên gia, bác sĩ nổi tiếng của các nước trong một cuộc hội thảo tại Hàn Quốc.

Bệnh viện cũng là đơn vị đầu tiên nhận tác quyền về gọt mặt V-line tại Việt Nam, đồng thời thường xuyên cập nhật những công nghệ mới, đáp ứng được nhu cầu làm đẹp ngày càng lớn của đông đảo chị em. Xem chi tiết tại đây.

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam Địa chỉ: 44 - 46 - 48 - 50, Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM Hotline: 09. 6868. 2222 - 09. 6868. 1111

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam)