Những thắc mắc thường gặp về nâng mũi S-line

Việc chưa tìm hiểu kỹ đã vội vàng quyết định thẩm mỹ khiến nhiều chị em không sở hữu được chiếc mũi đẹp như ý.

Nâng mũi S-line chuẩn sao Hàn được xem là giải pháp an toàn, hiệu quả cho những người mong muốn khắc phục khuyết điểm của mũi, cho khuôn mặt thêm thanh thoát. Tại Việt Nam, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Viện trưởng Thẩm mỹ viện JW Việt Nam là người được tiến sĩ, bác sĩ Man Koon Suh - Viện trưởng Bệnh viện Jeong Won truyền dạy cho các kỹ thuật nâng mũi chuẩn Hàn. Với hàng nghìn ca phẫu thuật thành công, bác sĩ Tú Dung đã khẳng định được tay nghề của mình. Ông cũng là người nhận tác quyền về bài viết giới thiệu nâng mũi S-line tại Việt Nam. Dưới đây là giải đáp của bác sĩ cho những thắc mắc thường gặp của chị em về phương pháp nâng mũi S-line.

Nâng mũi S Line sử dụng sụn tự thân là chủ yếu, trong đó đóng vai trò chủ đạo là sụn vách ngăn.

.- Nhiều người cho rằng nâng mũi S-line là sóng mũi sẽ rất cao. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về điều này?

- Đây là suy nghĩ chưa chính xác. S-line không mang tính chất nâng hoặc độn như các kỹ thuật cũ mà mang tính chất chỉnh hình cấu trúc. Đây là phức hợp chỉnh hình mũi một cách toàn diện bằng sụn tự thân, trong đó sụn vách ngăn đóng vai trò chủ đạo. Tất cả những khuyết điểm của mũi: từ phần sóng mũi thấp, xương mũi bè, đầu mũi ngắn, dài khoằm, to, trụ mũi ngắn, cánh mũi rộng; bệnh lý lệch vách ngăn mũi đều có thể được khắc phục. Mục tiêu của phương pháp là điều chỉnh dáng mũi sao cho đảm bảo tính hài hòa với khuôn mặt, đáp ứng được mong ước của khách hàng.

- Độ an toàn của phương pháp này như thế nào?

- Nâng mũi S-line không chỉ mang lại dáng mũi đẹp mà còn là phương pháp an toàn, không đau và không để lại sẹo. Bạn sẽ được bác sĩ tiền mê nhẹ để cảm thấy thư giãn và thoải mái trong suốt quá trình thực hiện. Với tiền mê, bạn vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ quá trình thao tác của bác sĩ nhưng không cảm thấy đau đớn.

- Loại sụn nào được sử dụng chủ yếu khi nâng mũi S-line?

- Sụn vách ngăn là loại chính để tạo hình đầu mũi thon gọn và dài kín. Sụn tai có dùng nhưng đóng vai trò thứ yếu. Vì không hiểu được điều này, một số kỹ thuật cũ cho rằng chỉ cần dùng sụn tự thân thì loại sụn nào cũng được. Việc lạm dụng sụn tai gây nên nhiều sai lầm đáng tiếc, Nếu chỉ dùng một phần sụn tai bọc nhẹ ở đầu mũi thì đây là kỹ thuật nâng mũi bọc sụn đơn thuần, không mang tính chất S-line.

Trường hợp nâng mũi S line sai cách 6 lần trước đó dẫn đến mũi ngày càng ngắn hếch, sau khi nâng mũi S-line đúng chuẩn Hàn với bác sĩ Tú Dung dáng mũi thanh thoát, đẹp hơn.

- Nhiều người sau khi làm mũi một thời gian mũi bị co rút, biến dạng. Xin bác sĩ cho biết lý do?

- Nâng mũi S-line đúng chuẩn là phức hợp can thiệp sâu vào cấu trúc mũi nên đòi hỏi người bác sĩ phải am hiểu tường tận về cấu trúc giải phẫu mũi, tay nghề và kinh nghiệm chuyên sâu. Nếu không kết quả sau phẫu thuật sẽ thiếu tự nhiên hoặc có thể gây nên các biến chứng như thủng, biến dạng đầu mũi, tạo sẹo co rút... Vì vậy, để giảm thiểu tổn thương không mong muốn thì yếu tố quan trọng là kỹ thuật đúng chuẩn và trình độ tay nghề bác sĩ. Bên cạnh đó, các yếu tố khác cũng rất cần thiết như công nghệ, chất liệu sụn đảm bảo, môi trường phòng mổ vô trùng, quy trình thực hiện an toàn, chế độ chăm sóc hậu phẫu khoa học…

- Phải làm gì để giữ gìn được vẻ đẹp của mũi sau khi nâng?

- Để đảm bảo vẻ đẹp của mũi, bạn cần thực hiện đúng các chỉ dẫn của bác sĩ. Ngay sau khi phẫu thuật, bạn cần tránh vận động mạnh, uống các loại thuốc bác sĩ kê đơn nếu có. Bạn cần tránh việc động chạm, sờ nắn, gãi mũi, kiêng ăn các loại đồ hải sản, đồ nếp. Mũi cần được vệ sinh đúng cách hoặc vệ sinh tại trung tâm thẩm mỹ. Ngoài ra, sau khi mũi đã trở lại bình thường, bạn vẫn cần tái khám đúng lịch.

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung nhận chuyển giao công nghệ.

