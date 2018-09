Những tác nhân gây mụn ở nam giới

Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lượng dầu trên da nam giới sẽ tăng lên, làm bít lỗ chân lông, gây ra mụn.

Dưới đây là một số nguyên nhân gây mụn ở nam giới.

Carbohydrates

Để thực hiện nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng tới mụn ở da mặt, các nhà khoa học đã đưa cùng một loại sữa rửa mặt và hai chế độ ăn trong 12 tuần khác nhau cho một nhóm nam giới. Trong đó, một bên thực đơn dinh dưỡng có lượng carbohydrate cao và một bên với thực đơn nhiều chất đạm, rau và ngũ cốc. Kết quả cho thấy, mụn đều giảm ở cả hai nhóm trên nhưng nhóm giàu chất protein giảm nhiều hơn gấp đôi.

Stress là một trong những nguyên nhân gây mụn ở nam giới.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tăng insulin có thể gây ra tình trạng viêm trên da, dẫn đến mụn. Alan Aragon, Cố vấn Dinh dưỡng Tạp chí Men’s Health cho biết: "Để có làn da khỏe mạnh, nam giới nên xây dựng chế độ ăn uống với lượng đường thấp và có thể chuyển sang dùng ngũ cốc nguyên hạt".

Stress

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ), stress là một trong những nguyên nhân khiến mụn nổi nhiều hơn ở nam giới. Một số hormone steroid như glucocorticoid và androgen thượng thận được tiết ra khi căng thẳng, thông qua việc kích hoạt các tuyến dầu và làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Theo đó, nam giới trong lứa tuổi dậy thì, đặc biệt đối tượng như học sinh, sinh viên thường bị mụn trứng cá nhiều hơn trong các kỳ thi do họ phải học tập căng thẳng hơn.

Cạo râu không đúng cách

Cạo râu khôn​g đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng viêm lỗ chân lông, vi khuẩn tích tụ, dễ dàng gây ra mụn.

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra mụn nhưng ít được các bạn nam chú ý. Việc cạo râu không đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng viêm lỗ chân lông, vi khuẩn tích tụ, dễ dàng gây ra mụn.

Khi cạo râu, nam giới nên làm sạch da mặt với nước ấm trước, sử dụng bọt cạo râu, cạo nhẹ nhàng để tránh làm xước, tổn thương da. Sau khi cạo râu, họ nên thoa dung dịch kháng khuẩn để vi khuẩn không kịp xâm nhập vào các lỗ chân lông. Lưu ý, không nên cạo râu vào buổi tối vì đây là lúc da mặt rất nhạy cảm.

Tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

Các hoạt động thể chất ngoài trời như bóng đá, bơi lội, chạy bộ… thường hấp dẫn phái mạnh. Tuy nhiên, các bạn nam thường chủ quan và không có sự che chắn, bảo vệ da dưới ánh nắng làm ảnh hưởng đến làn da. Đặc biệt, khoảng thời gian từ 10 đến 14 giờ là lúc các tia tử ngoại có hại hoạt động mạnh trong ngày.

Tiến sĩ Adnan Nasir, Chuyên gia tư vấn Da liễu của Tạp chí Men’s Health cho biết: "Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lượng dầu trên da nam giới sẽ tăng lên, làm bít lỗ chân lông. Với nam giới có làn da trắng, chỉ từ 5 đến 10 năm sống trong vùng khí hậu nắng, đến khi trưởng thành sẽ dễ bị mụn trứng cá hơn".

Cũng theo Tiến sĩ Nasir, việc lựa chọn kem chống nắng phù hợp với da rất quan trọng. Các loại kem chống nắng trên thực tế không làm tắc nghẽn lỗ chân lông do đó, nam giới nên lựa chọn kem chống nắng dạng xịt, hòa tan trong rượu thay vì các loại dầu thực vật như dầu cọ. "Chất cồn sẽ bay hơi và lớp bảo vệ được giữ lại trên da", tiến sĩ Nasir cho biết thêm.

Sử dụng sản phẩm từ sữa

Nam giới uống h​ai hoặc nhiều hơn hai cốc sữa một ngày có nhiều khả năng bị mụn trứng cá.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Viện Da liễu Mỹ (Journal of the American Academy of Dermatology) cho thấy, nam giới uống nhiều hơn hai cốc sữa mỗi ngày có khả năng bị mụn trứng cá cao, kể cả với nam giới đã trưởng thành.

“Ngoài protein và chất dinh dưỡng, sữa chứa nhiều sản phẩm sinh học như nhân tố tăng trưởng insulin 1 (tương tự như insulin) và alpha giảm hormone giới tính. Các chất này giúp tăng cường sự tăng trưởng và phát triển của chất calf, chất có thể gây ra phản ứng sinh học cho người uống. Đồng thời, việc sản xuất bã nhờn và chất dầu tăng có thể khiến một số người có hiện tượng tắc nghẽn lỗ chân lông, gây mụn.

